Конечную станцию для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург выбирают с помощью опроса пассажиров. Варианты: Петровско-Разумовская, Рижская или Ленинградский вокзал 25.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Сейчас разрабатывают проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Департамент транспорта спрашивает, куда лучше приезжать очень быстрым поездам — на Петровско-Разумовскую, Рижскую или Ленинградский вокзал.

В опросе могут участвовать все желающие. Вопрос о конечной для ВСМ формулируется как привязка к метро — «На какую станцию метро в Москве вам было бы предпочтительнее приезжать в случае использования ж/д транспорта при поездках из Санкт-Петербурга в Москву?». При этом, по мнению дептранса, от платформы Рижская до одноименного метро — 2-3 минуты (сейчас этот путь занимает минут 20 — возможно, описывается будущее с новой платформой и транспортно-пересадочным узлом), столько же от Петровско-Разумовской. А от платформ Ленинградского вокзала — 8-10 минут до метро.

Также спрашивают о частоте и цели поездок между Москвой и Санкт-Петербургом, каким транспортом респондент добирается до Москвы, в какой район и каким транспортом едет после прибытия в Москву и какими критериями руководствуется при выборе поездки — скорость, цена билета, комфорт, удобное расписание, возможность работать в пути и так далее. Судя по вопросу про ВСМ, поезда от Москвы до Петербурга будут идти менее двух с половиной часов. А стоимость билетов будет сопоставима с «Сапсаном» (эконом — 3000 рублей, бизнес — 6800, первый класс — 12500).

Будущая ВСМ пройдет через Зеленоград, но будут ли поезда останавливаться на станции Крюково, пока неизвестно. Московский терминал магистрали расположится рядом с Ленинградским вокзалом, сообщало издание «Гудок» в июле. Проектным организациям поручили обосновать целесообразность или неприемлемость промежуточных остановок высокоскоростного поезда на станциях Крюково, Лихоборы (НАТИ) и Петровско-Разумовская.

Проект высокоскоростной магистрали Москва—Петербург возродили в прошлом году. Тогда обещали конкретизировать схему её прохождения до начала 2020 года. Ранее участки, зарезервированные под ВСМ, были обозначены в полосе отвода Октябрьской железной дороги возле станции Крюково со стороны «нового» города. В проектах 10-летней давности магистраль проходила через Крюково.

Где лучше сделать конечную ВСМ?
Петровско-Разумовская
Рижская
Ленинградский вокзал
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Метки:
железнодорожные перевозки, всм, санкт-петербург
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