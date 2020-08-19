Сейчас на станции Рижская две платформы — в Москву и из Москвы. Здесь останавливаются электрички. Но существуют 3 и 4-я платформы станции — они удалены от 1 и 2-й, между ними гаражи и постройки. Возле эти дальних платформ электрички не останавливаются, здесь ездят и стоят поезда дальнего следования.

В 2010 году, при строительстве 4-го главного пути Москва — Крюково, на 1 и 2-ю платформы перенесли остановки почти всех электричек Ленинградского направления. Платформы 3 и 4 находятся ближе к метро «Рижская» и рядом со станцией Ржевская, ныне Рижской МЦД-2 Курско-Рижского направления. Раньше от платформы Рижская к метро ходили напрямую, по Малому Крестовскому путепроводу, примыкающему к нынешнему Крестовскому мосту. В конце 1990-х этот путепровод перестроили под газопровод, но проход вдоль него оставался. С началом реконструкции Крестовского моста (это часть проспекта Мира) старый мост разобрали, и прямой путь исчез.



Сейчас путь от платформы Рижская до метро «Рижская» такой: с платформы через турникет выход налево на 2-ю Мытищинскую улицу, по ней до Крестовского моста, по нему до метро. Это около полутора километров. С учетом всех переходов и лестниц идти минут 25. Путь неудобный, на мосту десять полос интенсивного движения, тротуар узкий.

Связать пригородную станцию Рижская с метро московские власти обещают в связи со строительством станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Она строится на Рижской площади возле одноименного вокзала. Здесь будет один из крупнейших в Москву ТПУ, который свяжет две линии метро (Большую кольцевую и Калужско-Рижскую), МЦД-2 и перспективные МЦД-3 Зеленоград-Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный.