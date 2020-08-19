Возле платформы Рижская построят ТПУ с пересадкой на метро и три линии МЦД. Сейчас это самый неудобный путь до метро для пассажиров Ленинградского направления 19.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В мэрии несколько лет обсуждают и проектируют транспортно-пересадочный узел возле метро «Рижская» — чтобы сделать пересадки с пригородных платформ двух направлений на метро. Сейчас ведется строительство новой станции «Рижская» Большой кольцевой линии, и с ней увязывают будущий транспортно-пересадочный узел. Что предлагают проектировщики, и почему сейчас не существует нормального пути от электрички до метро.

Сейчас на станции Рижская две платформы — в Москву и из Москвы. Здесь останавливаются электрички. Но существуют 3 и 4-я платформы станции — они удалены от 1 и 2-й, между ними гаражи и постройки. Возле эти дальних платформ электрички не останавливаются, здесь ездят и стоят поезда дальнего следования.

В 2010 году, при строительстве 4-го главного пути Москва — Крюково, на 1 и 2-ю платформы перенесли остановки почти всех электричек Ленинградского направления. Платформы 3 и 4 находятся ближе к метро «Рижская» и рядом со станцией Ржевская, ныне Рижской МЦД-2 Курско-Рижского направления. Раньше от платформы Рижская к метро ходили напрямую, по Малому Крестовскому путепроводу, примыкающему к нынешнему Крестовскому мосту. В конце 1990-х этот путепровод перестроили под газопровод, но проход вдоль него оставался. С началом реконструкции Крестовского моста (это часть проспекта Мира) старый мост разобрали, и прямой путь исчез.

Сейчас путь от платформы Рижская до метро «Рижская» такой: с платформы через турникет выход налево на 2-ю Мытищинскую улицу, по ней до Крестовского моста, по нему до метро. Это около полутора километров. С учетом всех переходов и лестниц идти минут 25. Путь неудобный, на мосту десять полос интенсивного движения, тротуар узкий.

Связать пригородную станцию Рижская с метро московские власти обещают в связи со строительством станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Она строится на Рижской площади возле одноименного вокзала. Здесь будет один из крупнейших в Москву ТПУ, который свяжет две линии метро (Большую кольцевую и Калужско-Рижскую), МЦД-2 и перспективные МЦД-3 Зеленоград-Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный.

Детали проекта — как именно свяжут метро со станцией Рижская Ленинградского направления — пока в точности неизвестны. Официально ТПУ «Рижская» в стадии проектирования, завершение строительства планируется в 2022 году. Четыре года назад градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории ТПУ «Рижская». «В связи с тем, что в районе ТПУ пересекаются сразу три ветки железнодорожного направления — Октябрьская, Курская и Рижская — образуется большой пассажиропоток, — сообщил тогда Москомстройинвест. — Рассматривается возможность строительства пешеходного перехода между данными станциями».

Тогда же, в 2016 году, специалисты АО «Мосинжпроект» встретились с блогерами и рассказали о проектировании ТПУ Рижская. Блогерам показали визуализацию пешеходного моста между метро Рижская и станцией Рижская МЦД-2 (тогда платформой Ржевская). Картинки опубликовали, пользователи обнаружили, что они в точности совпадают с проектом моста ожидания в датском городе Кёге. В том проекте пешеходный мост доходил только до 3 и 4-й платформ Рижской, где не останавливаются электрички.

Надземный переход власти обещают и сейчас. «Когда начинали станцию [метро] строить, никто не помышлял о таком проекте, как МЦД, а сейчас это становится реальностью, — сказал мэр Сергей Собянин. — Важно обеспечить заранее конструкции для перехода с платформ МЦД на саму станцию, чтобы здесь был комфортный транспортно-пересадочный узел. Я думаю, мы это своевременно сделаем».

В проекте НИИ Генплана 2017 года обозначен внеуличный переход от метро к станции «Рижская» — вернее, в её сторону. Очевидно, проект завязан не столько на новую станцию метро (это база для ТПУ), а на открытие МЦД-3. МЦД предполагает строительство новых платформ, путей и пешеходных переходов. После Рижской электрички будут поворачивать на Казанское направление, по существующему проекту — через Митьковскую соединительную ветку. МЦД-3 планируется запустить в 2022 году.

Много Рижских

Станция Рижская Ленинградского направления открыта в 1958 году и не переименовывалась. Назвали её так из-за близости к метро Калужско-Рижской линии и Рижскому вокзалу. Когда начинали строить метро «Рижская» БКЛ, она называлась «Ржевская», как и соседняя железнодорожная платформа. Потом их переименовали. Есть еще станция Москва-Рижская на Рижском вокзале. Будет и станция Рижская МЦД-4 Киевско-Горьковского направления. Итого в перспективе шесть Рижских. Фраза «Встречаемся на Рижской» потребует подробных уточнений.

Читайте также
Станцию метро «Рижская» закрывают на год
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
электричка, мцд, транспортно-пересадочный узел, рижская
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Станцию метро «Рижская» закрывают на год Новости
Возле платформы Рижская построят ТПУ с пересадкой на метро и три линии МЦД. Сейчас это самый неудобный путь до метро для пассажиров Ленинградского направления Истории
В Москве и Петербурге планируют создать единую платформу для оплаты парковок и проезда в общественном транспорте Новости
Завершилось голосование за большую ярмарку в третьем микрорайоне. Большинство — за, но многие против Новости
Пожар уничтожил иконную лавку в Никольской церкви Новости
Лебеди на Быковом болоте продолжают исчезать. Осталась взрослая пара и два птенца Истории
Москвичи стали хуже относиться к Сергею Собянину. Им не понравился пропускной режим и остановка предприятий Новости
«Ведогонь-театр» возобновит спектакли 26 сентября. Пока не в своём здании Новости
Тесты для экспресс-диагностики коронавируса будут выпускать в Зеленограде Новости
Число активных случаев ковида впервые стало меньше 50 тысяч человек Новости
Отключение горячей воды в 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонах Гид
В 5 микрорайоне неизвестные сняли решетки с трех колодцев Новости
ТАСС сообщил, что учителей обяжут носить маски в школах. Минпросвещения отрицает это Новости
Застройщик 23-го микрорайона обещает устранить протечки на подземной парковке Из-за этого в доме срывается лифт Новости
На берегу озера Сенеж неизвестные построили искусственный бассейн и кофе-бар Новости
«На седьмом этаже светло, как днем». Что делать, если фонари на улице светят прямо в окна Ответы
Зеленоградская компания «Анкад» заключила первый контракт на поставку 100 спецкомпьютеров Новости
Мэр утвердил проект застройки 19-го микрорайона Зеленограда. Что нового в нём появилось после общественного обсуждения Новости
У части электричек Ленинградского направления до декабря отменяют некоторые станции Новости
В новостройках запретили продавать мебель, стройматериалы и бытовую химию Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру