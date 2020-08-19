В мэрии несколько лет обсуждают и проектируют транспортно-пересадочный узел возле метро «Рижская» — чтобы сделать пересадки с пригородных платформ двух направлений на метро. Сейчас ведется строительство новой станции «Рижская» Большой кольцевой линии, и с ней увязывают будущий транспортно-пересадочный узел. Что предлагают проектировщики, и почему сейчас не существует нормального пути от электрички до метро.
Сейчас на станции Рижская две платформы — в Москву и из Москвы. Здесь останавливаются электрички. Но существуют 3 и 4-я платформы станции — они удалены от 1 и 2-й, между ними гаражи и постройки. Возле эти дальних платформ электрички не останавливаются, здесь ездят и стоят поезда дальнего следования.
В 2010 году, при строительстве 4-го главного пути Москва — Крюково, на 1 и 2-ю платформы перенесли остановки почти всех электричек Ленинградского направления. Платформы 3 и 4 находятся ближе к метро «Рижская» и рядом со станцией Ржевская, ныне Рижской МЦД-2 Курско-Рижского направления. Раньше от платформы Рижская к метро ходили напрямую, по Малому Крестовскому путепроводу, примыкающему к нынешнему Крестовскому мосту. В конце 1990-х этот путепровод перестроили под газопровод, но проход вдоль него оставался. С началом реконструкции Крестовского моста (это часть проспекта Мира) старый мост разобрали, и прямой путь исчез.
Сейчас путь от платформы Рижская до метро «Рижская» такой: с платформы через турникет выход налево на 2-ю Мытищинскую улицу, по ней до Крестовского моста, по нему до метро. Это около полутора километров. С учетом всех переходов и лестниц идти минут 25. Путь неудобный, на мосту десять полос интенсивного движения, тротуар узкий.
Связать пригородную станцию Рижская с метро московские власти обещают в связи со строительством станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Она строится на Рижской площади возле одноименного вокзала. Здесь будет один из крупнейших в Москву ТПУ, который свяжет две линии метро (Большую кольцевую и Калужско-Рижскую), МЦД-2 и перспективные МЦД-3 Зеленоград-Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный.
Детали проекта — как именно свяжут метро со станцией Рижская Ленинградского направления — пока в точности неизвестны. Официально ТПУ «Рижская» в стадии проектирования, завершение строительства планируется в 2022 году. Четыре года назад градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект планировки территории ТПУ «Рижская». «В связи с тем, что в районе ТПУ пересекаются сразу три ветки железнодорожного направления — Октябрьская, Курская и Рижская — образуется большой пассажиропоток, — сообщил тогда Москомстройинвест. — Рассматривается возможность строительства пешеходного перехода между данными станциями».
Тогда же, в 2016 году, специалисты АО «Мосинжпроект» встретились с блогерами и рассказали о проектировании ТПУ Рижская. Блогерам показали визуализацию пешеходного моста между метро Рижская и станцией Рижская МЦД-2 (тогда платформой Ржевская). Картинки опубликовали, пользователи обнаружили, что они в точности совпадают с проектом моста ожидания в датском городе Кёге. В том проекте пешеходный мост доходил только до 3 и 4-й платформ Рижской, где не останавливаются электрички.
Надземный переход власти обещают и сейчас. «Когда начинали станцию [метро] строить, никто не помышлял о таком проекте, как МЦД, а сейчас это становится реальностью, — сказал мэр Сергей Собянин. — Важно обеспечить заранее конструкции для перехода с платформ МЦД на саму станцию, чтобы здесь был комфортный транспортно-пересадочный узел. Я думаю, мы это своевременно сделаем».
В проекте НИИ Генплана 2017 года обозначен внеуличный переход от метро к станции «Рижская» — вернее, в её сторону. Очевидно, проект завязан не столько на новую станцию метро (это база для ТПУ), а на открытие МЦД-3. МЦД предполагает строительство новых платформ, путей и пешеходных переходов. После Рижской электрички будут поворачивать на Казанское направление, по существующему проекту — через Митьковскую соединительную ветку. МЦД-3 планируется запустить в 2022 году.
Станция Рижская Ленинградского направления открыта в 1958 году и не переименовывалась. Назвали её так из-за близости к метро Калужско-Рижской линии и Рижскому вокзалу. Когда начинали строить метро «Рижская» БКЛ, она называлась «Ржевская», как и соседняя железнодорожная платформа. Потом их переименовали. Есть еще станция Москва-Рижская на Рижском вокзале. Будет и станция Рижская МЦД-4 Киевско-Горьковского направления. Итого в перспективе шесть Рижских. Фраза «Встречаемся на Рижской» потребует подробных уточнений.