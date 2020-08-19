На станции будут менять эскалаторы образца 1958 года и реставрировать вестибюль. Здесь один выход, поэтому не закрывать станцию невозможно, сообщает пресс-служба московского метро. Вестибюлю станции обещают вернуть исторический облик, отреставрируют декоративные покрытие колонн, пола и потолка.

Бесплатные автобусы КМ (компенсационный маршрут) от метро «Рижская» до метро «Проспект Мира» будут ходить с субботы в течение года. Для них организуют выделенную полосу от Рижского вокзала до Рижской площади и запретят движение такси по участкам выделенной полосы на проспекте Мира.

Пассажиры электричек Ленинградского направления чаще используют для пересадки на метро станции НАТИ, Петровско-Разумовская и Ленинградский вокзал, но на «Рижской» тоже выходят. До метро путь не самый удобный — сначала надо дойти до Крестовского моста, подняться и идти по нему вдоль проспекта Мира с интенсивным движением транспорта. Дорога занимает не меньше 20 минут. Также от платформы Рижская можно дойти до метро «Алексеевская» Калужско-Рижской линии — это около 1,5 километров, идти также вдоль проспекта Мира.