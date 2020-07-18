То, что столичный терминал высокоскоростной магистрали Москва — Петербург расположится рядом с Ленинградским вокзалом, уже определено, сообщили в РЖД. Теперь предстоит понять, целесообразны или неприемлемы промежуточные остановки на станции Крюково, вблизи станции НАТИ (Лихоборы) и Петровско-Разумовской.

Варианты расположения в Москве конечных пассажирских терминалов, на которые будут прибывать поезда по будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) РЖД будет обсуждать с проектными организациями: АО «Росжелдорпроект», АО «Ленгипротранс» и АО «Мосгипротранс».

В конце июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что «заход с Крюкова в Москву» станет частью высокоскоростной железнодорожной магистрали. Построят ли на станции Крюково новые пути или используют существующие, не уточняется.

Хуснуллин связал проект ВСМ с проектом «центрального диаметра» Зеленоград — Раменское (МЦД-3): «МЦД-3 уже строится, дальше идет определение трассировки [ВСМ], также обсуждается вопрос захода в Санкт-Петербург. Со стороны Москвы идет проектирование и строительство, со стороны Санкт-Петербурга прорабатывается трассировка и рассчитывается стоимость этих работ».

Проект высокоскоростной магистрали Москва—Петербург возродили в прошлом году. Тогда обещали конкретизировать схему её прохождения до начала 2020 года. Ранее участки, зарезервированные под ВСМ, были обозначены в полосе отвода Октябрьской железной дороги возле станции Крюково со стороны «нового» города. В проектах 10-летней давности магистраль проходила через Крюково.