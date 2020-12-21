Большое здание справа на картинке — это обобщенный новый торговый комплекс на Крюковской площади — в него входит ресторанный комплекс, продуктовый рынок, промтовары. В проекте инвестора эти здания были соединены галереей, в транспортном рендере их нарисовали одним зданием. Перед ним — парковка. За ним — там, где сейчас находится автостоянка, — вход в надземный переход к платформе ВСМ.

Кроме скоростных поездов на станции ВСМ смогут останавливаться региональные экспрессы, сообщил замдиректора научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» РУТ (МИИТ) Александр Чекмарев в ходе круглого стола, посвященному проекту высокоскоростной магистрали. Это, очевидно, «Ласточки-экспрессы», идущие от Крюково и Твери до Ленинградского вокзала.

В ходе устройства станции МЦД в Крюково будут меняться и прилегающие улицы, и движение на Крюковской площади. Это отдельный проект, который должны обсудить с жителями — поскольку вносятся изменения в правила землепользования и застройки на конкретных земельных участках. Когда будут обсуждать этот проект, пока неизвестно.

«Интеграция проектов [ВСМ и МЦД] приведет к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль», сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Кроме того, это позволит оптимизировать сроки и стоимость работ.

Для реализации МЦД-3 надо соединить Ленинградское и Казанское пригородные направления. Их соединят через Митьковскую ветку, которую тоже надо реконструировать. Проезд будет оплачиваться картой «Тройка» и обойдется дешевле, чем по нынешним пригородным железнодорожным тарифам.