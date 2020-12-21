Представлено проектное изображение будущей станции Крюково (Зеленоград) — после того, как её перестроят. Пешеходный мост построят возле подземного перехода №1 — узкого, где проходят пассажиры электричек. А напротив корпуса 1824 построят станцию высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург».
Реконструкция станции Крюково связана с проектом МЦД-3 «Крюково — Раменское». МЦД-3 планируют запустить в 2022—2023 годах. Станцию Крюково ожидает масштабная реконструкция: четыре платформы демонтируют, вместо них построят три, а также станционный комплекс с надземным переходом, двумя вестибюлями по обеим сторонам станции, пандусами, навесами по всей длине платформ. Пешеходный мост будет расположен параллельно Крюковской эстакаде. Существующие билетные кассы и торговые павильоны, расположенные возле станции, уберут.
Проектировщики решили увязать проект МЦД-3 со строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ), по которой за два с половиной часа можно будет доехать из Москвы в Петербург (или обратно). В Крюково сделают остановку ВСМ. Для этого построят пару новых путей и платформу со стороны «нового» города — Новокрюковской улицы и корпуса 1824. Заявлено, что пересадка с электрички на станцию ВСМ будет в закрытом «теплом» контуре — это значит, что люди не выходят на улицу, а идут по переходу.
Большое здание справа на картинке — это обобщенный новый торговый комплекс на Крюковской площади — в него входит ресторанный комплекс, продуктовый рынок, промтовары. В проекте инвестора эти здания были соединены галереей, в транспортном рендере их нарисовали одним зданием. Перед ним — парковка. За ним — там, где сейчас находится автостоянка, — вход в надземный переход к платформе ВСМ.
Кроме скоростных поездов на станции ВСМ смогут останавливаться региональные экспрессы, сообщил замдиректора научно-образовательного центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» РУТ (МИИТ) Александр Чекмарев в ходе круглого стола, посвященному проекту высокоскоростной магистрали. Это, очевидно, «Ласточки-экспрессы», идущие от Крюково и Твери до Ленинградского вокзала.
В ходе устройства станции МЦД в Крюково будут меняться и прилегающие улицы, и движение на Крюковской площади. Это отдельный проект, который должны обсудить с жителями — поскольку вносятся изменения в правила землепользования и застройки на конкретных земельных участках. Когда будут обсуждать этот проект, пока неизвестно.
«Интеграция проектов [ВСМ и МЦД] приведет к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль», сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Кроме того, это позволит оптимизировать сроки и стоимость работ.
Для реализации МЦД-3 надо соединить Ленинградское и Казанское пригородные направления. Их соединят через Митьковскую ветку, которую тоже надо реконструировать. Проезд будет оплачиваться картой «Тройка» и обойдется дешевле, чем по нынешним пригородным железнодорожным тарифам.