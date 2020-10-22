Слева от памятника виден многоквартирный дом для работников станции — позже его снесли в ходе реконструкции станции Крюково. Правее позади памятника заметны остатки конструкций пешеходного моста через железную дорогу. Их разобрали в начале 1950-х годов в ходе модернизации станции перед запуском электропоездов из Москвы до Крюково. А сам памятник на братской могиле до сих пор находится там же (в сквере позади платформы №1).

Восстановление разрушенной в войну инфраструктуры на Октябрьской железной дороге началось в 1944-м. До 1948 года действовала одноколейка военных лет, но разруху постепенно ликвидировали, и в 1948-м на линии Ленинград — Москва реконструировали второй путь. К 1950 году восстановили более 3,5 тысяч километров путей, заново отстроили 240 мостов, 1126 зданий и более 300 вокзалов. В их числе был и вокзал на станции Крюково. Его построили в 1950 году по типовому послевоенному проекту. Аналогичные вокзалы и сегодня можно увидеть на станциях Поварово, Завидово, Редкино и других.