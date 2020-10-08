Царское слово

Строить железную дорогу между Петербургом и Москвой — дело заведомо провальное, считали министры Николая I. Глава путей сообщения граф Толь утверждал, что железная дорога может «поколебать сами вековые устои России». Министр финансов Канкрин сетовал на нехватку денег и полагал, что железные дороги послужат к уничтожению сословной иерархии «так как и сановник и простяк, барин и мужик, поедут, сидя рядом в вагоне». Министр внутренних дел Перовский опасался, что преступники станут удирать от правосудия по «чугунке». А ещё в России тяжёлый климат, дальние расстояния…

Как писали в 1835 году «Общеполезные сведения»: «Русские вьюги не потерпят иноземных хитростей, занесут, матушки, снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят пары. Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходунами-самоварами?»

Забегая, вперёд — эти опасения были оправданы. В первое время после пуска Петербургско-Московской дороги пассажиры на ней, случалось, замерзали насмерть, да и полвека спустя снежные заносы все ещё останавливали поезда — даже царские, задерживая движение на неделю, а то и больше (надежный снегоочиститель изобрели в начале 20 века). Что до топлива, то рубка дров для паровозов вела к тяжёлым экологическим последствиям — это сознавали уже тогда.

Однако на решение о строительстве повлиял сам государь. Венцом обсуждений стало заседание Комитета министров 13 января 1842 года, где сановники заключили, что строить железную дорогу между столицами не надо. О том, чем оно кончилось, рассказал в 1914 году «Иллюстрированный путеводитель по Николаевской ж.д.»: «Император Николай Павлович, дав полную возможность излиться всем мнениям до конца и недовольный на большинство в Комитете Министров за отрицательные результаты (…) изволил объявить решительным тоном Высочайшую волю свою, что он признает „сооружение железной дороги между столицами вполне возможным и полезным, что к исполнению сего должно быть немедленно приступлено“».

Воля монарха не было державным капризом: в отличие от министров, Николай I имел инженерное образование. С юных лет его готовили к управлению войсками и обучали военно-инженерному делу. Прежде чем стать императором, он шесть лет прослужил генерал-инспектором по инженерной части. А на российский престол в 1825 году взошёл в известной мере случайно — после отречения старшего брата Константина.