Почва в наших краях глинистая, и предприимчивые люди стали налаживать производство кирпича из местной глины. С конца 19 века и до Первой мировой войны в Крюкове появилось аж четыре кирпичных завода. Все они перечислены в Памятной книжке Московской губернии 1914 года.

Завод Ивана Карповича Рахманова при станции Крюково был самым крупным — на нём трудилось 135 рабочих. Управлял им Василий Яковлевич Романов.

Вторым по величине заводом при деревне Александровка владел брат Рахмановского управляющего — Дмитрий Яковлевич Романов. На него работало 120 человек.

Здесь же, в Александровке, он руководил еще одним предприятием — заводом наследников Тимофея Новикова. Под его управлением завод за два предвоенных года вырос вдвое: в 1912-м там работало 35 человек, а в 1914-м — уже 70.

Еще был завод Ивана Ивановича Егорова при деревне Малино, где подвизалось 105 рабочих.