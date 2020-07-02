Крюковские кирпичи в начале прошлого века славились на всю округу. И сегодня еще дореволюционный весомый «сувенир» с клеймом «И. К. Рахмановъ. Крюково» можно найти и в фундаментах старых домов снесённых деревень, и в стенах старых особняков в центре Москвы. Здешние заводы проработали полвека, обеспечивая стройматериалом окрестности и столицу. Рассказываем, как крюковские кирпичи стали частью истории.
Когда в 1851 году открылось движение по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге из Москвы в Петербург, в Крюкове появилась железнодорожная станция — вторая от Москвы после Химок, и вокруг неё возник посёлок. Земля вдоль «чугунки» быстро дорожала, на ней строились дачи, а для строительства требовались кирпичи.
Почва в наших краях глинистая, и предприимчивые люди стали налаживать производство кирпича из местной глины. С конца 19 века и до Первой мировой войны в Крюкове появилось аж четыре кирпичных завода. Все они перечислены в Памятной книжке Московской губернии 1914 года.
Завод Ивана Карповича Рахманова при станции Крюково был самым крупным — на нём трудилось 135 рабочих. Управлял им Василий Яковлевич Романов.
Вторым по величине заводом при деревне Александровка владел брат Рахмановского управляющего — Дмитрий Яковлевич Романов. На него работало 120 человек.
Здесь же, в Александровке, он руководил еще одним предприятием — заводом наследников Тимофея Новикова. Под его управлением завод за два предвоенных года вырос вдвое: в 1912-м там работало 35 человек, а в 1914-м — уже 70.
Еще был завод Ивана Ивановича Егорова при деревне Малино, где подвизалось 105 рабочих.
Кирпичи изготавливали только в тёплое время года. Поэтому с весенних дней и до первых заморозков на крюковских заводах трудились сезонные рабочие из Рязанской губернии, жившие неподалеку в специально построенных казармах.
Производство было примитивным. Рабочий из глины и песка с водой готовил себе смесь, мял её босыми ногами. Затем брал кусок смеси, бросал на металлическую форму, ровнял и выколачивал деревянной колотушкой, прикрепленной на станке. Потом ногой с помощью рычага приподнимал со дна формы готовый кирпич-сырец, вынимал его, укладывал на тачку и отвозил сушить сушильный сарай. Таких сушильных сараев в округе было множество.
В старом советском путеводителе «Вокруг Москвы», изданном в 1930 году, говорится: «От станции Крюково до деревни Каменка 1,5 километра по шоссе. Дорога идёт мимо сушилок кирпичного завода и прудов, образовавшихся от выемки глины, до деревни Скрипицыно» (Эта деревня была на месте нынешнего 16 микрорайона, в 1938 году она вошла в состав посёлка Крюково — ред.).
Когда «сырец» высыхал, его отправляли для обжига в печь. Топили её торфом, который добывали в болотах неподалеку. После обжига готовый кирпич складывали в штабеля, где он остывал, а затем отправляли железной дорогой по назначению.
Завод купца Ивана Карповича Рахманова был не только самым крупным в Крюкове, но и самым старым в наших краях. Согласно Памятной книжке Московской губернии 1914 года, Рахманов основал его в 1898 году. Однако по другим источникам известно, что кирпичный заводик появился куда раньше и принадлежал ещё прежним владельцам поместья Крюково — дворянам Григоровым, владевшим им с 1870-х годов. Они и построили возле станции кирпичный завод, на котором трудилось 25 рабочих. Владелицей имения числилась Мария Ивановна Григорова, а управлял заводом её муж Павел Фёдорович.
После того, как имение перешло в руки Рахманова, новый хозяин придал делу размах. Человек ещё молодой — Ивану Рахманову, родившемуся в 1871 году, не было и 30-ти, — он обладал недюжинной коммерческой хваткой и понимал, что производить кирпич вблизи быстро разраставшейся столицы, да при дешевизне рабочей силы — занятие весьма прибыльное. Он не только расширил дело в шесть раз, но и модернизировал производство: проложил на своём заводе узкоколейку. По ней рабочие возили в сушильный сарай «сырец» в вагонетках, в которые впрягали лошадей.
Кирпичи Ивана Рахманова, качеством которых владелец завода по праву гордился, имели собственное клеймо с надписью «И. К. Рахмановъ, Крюково», благодаря которым их опознают сегодня.
Продукция Рахмановского завода расходилась довольно широко, о чём свидетельствует недавняя находка в подмосковном селе Вороново, что на Калужском шоссе в 28 км от Подольска.
По мнению хозяйки этого артефакта, «кирпич был заказан кем-то из дачников новой волны начала 20 века, забиравшихся в поисках комфорта подальше от города, но на прямой дороге до столицы».
Последний владелец поместья купец Иван Карпович Рахманов происходил из древнего старообрядческого рода, основанного Леонтием и Феодосий Рахмановыми.
Многочисленные потомки их сыновей, Андрея и Григория, жили в Москве, богатели на торговле зерном и лесом и образовали целый клан Рахмановых. Из этого рода пошло много крупных купцов и известных личностей.
Отец Ивана — Карп Иванович Рахманов московский купец 1-й гильдии, почётный гражданин, имел семерых детей. Иван был третьим его ребёнком и ближе других сошёлся со старшим братом Георгием, о котором мы ещё вспомним.
Едва перевалив 20-летний рубеж, Иван Рахманов выгодно женился на 17-летней дочери московского купца 1-й гильдии, владельца кирпичных заводов Дмитрия Осиповича Милованова из Лихославля. Его супругу звали Ксения Дмитриевна.
Об этой свадьбе недоброжелатели старообрядчества писали: «Вот и ещё свидетельство свободы и торжественности, с какою раскольничьи попы на Рогожском кладбище отправляют свои служения и разные требы: через несколько дней после погребения Георгия Виноградова, происходило здесь торжественное венчание раскольника-миллионера Рахманова с дочерью такой же владелицы миллионов, не раз упомянутой вдовой Миловановой. На этой пышной раскольничьей свадьбе присутствовали и многие православные…»
В их браке родилось четыре дочери: Ксения, Пелагея, Серафима и Александра.
Как и отец, Иван Карпович был купцом 1-й гильдии и почетным гражданином с 1903 года. Принадлежность к этой привилегированной прослойке городских обывателей освобождала Рахмановых от подушного налога, рекрутской повинности и телесного наказания в случае преступления, а также давала право именоваться как дворянам, «ваше благородие». Тогда же, в 1903-м, Иван Карпович был избран председателем Московской старообрядческой Рогожской общины — влиятельной коммерческой и благотворительной организации, куда входили не только старообрядцы, но и видные представители российского делового мира. Высший пост в общине он занимал до 1906 года. Активно занимался благотворительностью, был попечителем Рогожского богаделенного дома, пожертвовал 200 тысяч рублей на строительство туберкулезного санатория в Барыбино.
В Крюково у Рахмановых была дача. Усадьба Рахманова находилась на территории современных 8 и 9 микрорайонов Зеленограда между нынешним магазином «Перекресток», автомобильной стоянкой в 9-м микрорайоне и корпусом 820 в 8-м микрорайоне.
Место, где стояла усадьба Рахманова, установил зеленоградский археолог Александр Неклюдов в 1994—1996 годах. Найденные им обломки строительного известняка, изразцы и кирпичи подсказали, что дом Рахманова был на территории современного водозаборного узла (возле корпуса 820а).
По словам Неклюдова, уточнить место, где была усадьба, помог старожил «нового Крюкова», который помнил, «как помещик Рахманов не позволял им, мальчишкам, рвать в своем имении терн (так ребятишки называли боярышник), остатки которого до сих пор сохранились возле школы 897, а также корпусов 847 и 848 «.
Иван Рахманов был крупнейшим местным землевладельцем. Ему, по описи, составленной в 1917 году, принадлежало 375 десятин удобной земли, на которой стояли два скотных двора, две оранжереи, 10 сараев, 3 дома, 7 дач, лесной склад, 5 помещений для людей, контора и две лавки. К сожалению, фотографий поместья Рахманова в Крюково не сохранилось. Если лишь фото его дочерей, сделанное в наших краях.
С точки зрения крюковчан, помещик Рахманов не был «добрым барином». Вот как вспоминал о нём уроженец деревни Савёлки старожил Кирилл Васильевич Кириллов: «В Крюкове жил помещик Рахманов, владелец кирпичных заводов, его имение граничило с линией железной дороги от железнодорожного моста до пруда «Водокачки» и речки Сходни. Дорога к станции для жителей Савёлок, Ржавок и других деревень проходила через его имение. Рахманов не желал, чтобы его беспокоили, ездили по его земле. Он запирал ворота, и приходилось ездить кругом через железнодорожный мост… «Этот факт вызывал негодование всей округи, ведь крестьяне издавна пользовались этой дорогой. Не раз Иван Карпович платил из-за этого штраф до двух тысяч рублей, но для такого богача как Рахманов это было несущественно. В то же время служащие, мастеровые и рабочие из Крюкова пользовались пастбищем и покосом у помещика Рахманова, который никогда им «не отказывал, несмотря на свое безграничное право».
Имея в Крюково кирпичный завод, Иван вместе со старшим братом Георгием занялся прибыльным делом — возведением доходных домов. Братья совместно владели домами, заводами, торговыми предприятиями. Иван занимался коммерцией, контролировал финансы и строительство, а его брат избрал для себя поприще не купца, а историка и философа.
Георгий Карпович Рахманов, окончив историко-филологический факультет МГУ, остался работать на кафедре и до 1917 года служил приват-доцентом, а в советское время стал профессором. Он занимался общественно-политической деятельностью, дважды избирался гласным Московской городской думы. Стал сооснователем издательства «Научное слово», где публиковались видные ученые: историк Василий Ключевский, биолог Илья Мечников, искусствовед Павел Муратов.
В архитектурную историю Москвы братья Иван и Георгий Рахмановы вошли благодаря возведению доходных домов — ампирных особняков, ставших украшением столицы.
На их строительство шёл, естественно, кирпич собственного производства. Крюковский завод для того и существовал, чтоб обслуживать деловые начинания братьев.
Так, им принадлежали доходные дома в районе Рогожской заставы и доходный дом на Третьей Сокольнической улице. Но самый известный из их доходных домов был построен в 1898 году известным зодчим Кондратенко на углу Немецкой и Покровской улиц. Его фасад по моде того времени был обильно украшен лепными деталями.
После революции доходный дом превратили в коммуналку. Его можно увидеть и сегодня по адресу: Бакунинская улица, дом 33 / Бауманская улица, дом 2. Первая буква фамилии домовладельцев — латинская (для пущей важности) R — выставлена в картуше на третьем этаже фасада.
Рядом со своим доходным домом в начале Покровской улицы (теперь Бакунинской) братья Рахмановы купили в 1895 году участок земли, на котором стоял старый, послепожарной постройки, одноэтажный дом с мезонином купца Петра Калашникова. Этот дом они решили перестроить для себя по проекту архитектора Кондратенко с целью удобного совмещения жилья и бизнеса. Сломали мезонин, увеличили здание пристройками справа и слева и пышно украсили лепниной фасад. В небольшом аттике помещена буква «R» — знак принадлежности дома Рахмановым.
Рядом со своим особняком Рахмановы выстроили флигель для прислуги и хозяйственных служб. Его нынешний адрес: Бауманская улица, дом 4 строение 3. Позже братья устроили здесь домовую моленную Покрова Пресвятой Богородицы. Обратите внимание на арку между окнами второго этажа — это арка киота для иконы.
В семейной моленной находилось большое собрание древних старообрядческих икон, которые коллекционировал Георгий Карпович. По его приглашению изучением икон занимался известный знаток древнерусского искусства Павел Муратов. Он составил опись икон, что спасло их от безвестности и гибели. Осенью 1917-го коллекция была передана в Исторический музей, а позже переведена в Третьяковку, где стала основой собрания старообрядческих икон этой галереи.
После революции 1917 года и национализации заводов история крюковского кирпича не закончилась, его продолжали выпускать силами заключённых местной колонии.