Дуня Силина

Живописные лесистые берега нового пруда недолго оставались пустыми. Как писал в статье «Посёлок Крюково и его развитие» краевед Аркадий Иванович Шишков, первым в эти места перебрался железнодорожник Максим Алексеевич Силин. Построил на северной стороне пруда дом и зажил с семьей. Жена его Дуня — Авдотья (Евдокия) Силина была родом из деревни Матушкино. Матушкинцы-то и прозвали новое поселение Дунькиной деревней.

Несколько иную версию рассказывает Галина Алексеевна Белоус, чьё детство прошло в Дунькиной деревне: «Старожилы говорили, что когда-то давно обживали эти места семьи, в которых были девушки с именем Евдокия. Когда в поселении появилась новая Дуня (она была седьмая по счёту, а цифра эта считалась счастливой) деревню стали называть Дунькиной» (из книги А.Н. Васильевой «Земляки» — сборнике воспоминаний жителей Крюково и окрестных деревень).

Так или иначе, но в начале 20 века Дунькина деревня стала разрастаться, потянулась к железнодорожной станции, ставшей центром округи. В 1911 году железнодорожник Иван Иванович Шишков, в прошлом крестьянин из Ржавок, получил десятину земли возле границы железной дороги на берегу пруда Водокачка в местечке Горелое (когда-то там был лесной пожар). Вслед за Шишковым поселись тут и другие — железнодорожник Глазунов, столяр Лепёшкин, в 1912 году они арендовали участки земли и построили свои дома. Стояла деревня прямо на берегу Водокачки, возле реки Сходни — сейчас на этом месте построена Филаретовская церковь.