Как дед первого царя из династии Романовых стал владельцем Савёлок

В середине 16-го века владельцем подмосковных земель с деревеньками Крюково и Савёлки стал небогатый и незнатный костромской дворянин Иван Васильевич Шестов. А почему стал — купил? Нет. Шестов получил подмосковное поместье от самого государя Ивана Грозного, как человек, чьё положение отныне приравнивалось к высшей знати.

Подвиг, что ли, совершил? Нет, не подвиг. Хотя боевых заслуг за полковым головой Шестовым впоследствии числилось немало: бил он недругов в двух Ливонских войнах на территории нынешней Латвии и Эстонии, ходил в Литовскую землю, воевал под Смоленском. Род свой — захудалый, но «добрый» — вёл от воеводы Михаила Прушанина (то есть выходца из Пруссии), который в начале 13 века перешёл на службу к князю Александру Невскому и участвовал в Невской битве.

Царь Иван Васильевич воинскую храбрость ценил высоко. В 1550 году он провёл военную реформу и образовал новое сословие — «избранную тысячу», костяк-основу ополчения, подчинённую только царю. Согласно государеву указу, «тысяча лучших слуг» из разных городов и весей Руси переселялись поближе к столице, чтоб являться ко двору по первому зову. А для проживания им выделили поместья в 60-70 километрах от Москвы. Не все «избранные в тысячу» их получили, но Шестову повезло — в 1551 году он стал хозяином Подмосковной.

С того времени началось возвышение его фамилии. Войдя «в тысячу», Шестов женился, взяв за себя боярскую дочь Марью из рода Василия Грязного, видного деятеля Смутного времени. У него родилась дочь Ксения, а через её замужество Шестовы породнились с боярами Романовыми. Муж Ксении — Фёдор Никитич Романов вошёл в историю под именем Патриарха Московского Филарета. Что и говорить, высоко взлетел владелец Савёлок: зять его приходился кузеном самому царю Фёдору Иоанновичу. Ксении же судьба судила стать матерью первого царя из династии Романовых — Михаила Фёдоровича, и при Борисе Годунове быть насильно постриженной в монашество под именем Марфы.