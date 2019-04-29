Храмостроитель князь Андрей

После кончины князя Ивана Долгорукова в 1819 году село Никольское с деревнями Савёлки и Ржавки досталось его младшему брату князю Андрею. «…Человек весьма добрый, бескорыстный, набожный, — говорит о нём известный генеалог Петр Долгоруков, — не пропускал ни обедни, ни всенощной, ни даже заутрени». В самом Никольском жило тогда более 250 человек. Причт Никольской церкви состоял из священника, дьячка и пономаря. Для лучшего его содержания князь Андрей положил в сохранную казну билет в 2285 рублей серебром на вечное время на имя церкви.

При новом хозяине Никольское разрослось и обустроилось. Перед господским домом разбили парк с системой прудов. Погостить в усадьбу охотно наезжали соседи из Льялова — князья Белосельские-Белозерские. Бывала здесь и их родственница Зинаида Волконская, хозяйка литературного салона, которой восхищался Пушкин.

Андрей Долгоруков продолжил «возведение новой каменной церкви с двумя престолами во имя Святителя Николая и святого Иоанна Воина» — то есть, во имя небесных покровителей своего отца и брата. В 1820 году он подал прошение митрополиту, чтобы строящаяся церковь заключала в себе пять престолов: в нижнем этаже во имя святителя Николая и великомученицы Екатерины (в память матери князя, Екатерины Андреевны Долгоруковой), в верхнем — Воскресения Христова, святителя Митрофания Воронежского и святого мученика Иоанна Воина. Такая сложная структура позволяла проводить более одной литургии в день. А рядом с храмом, в десяти метрах к западу, князь Андрей решил воздвигнуть надвратную двухъярусную колокольню.

Новый храм удачно вписался в живописную местность с лесом, прудами, старинными деревьями. В мае 1827 года Златоустовский архимандрит Осия освятил нижнюю церковь, а в августе 1828 года — верхнюю холодную церковь во имя святого мученика Иоанна Воина.

В конце того же года консистория разрешила разобрать старую деревянную Никольскую церковь. Ценные ризничные вещи, в том числе и вклады князей Голицыных, перенесли в новый храм. А на месте деревянного поставили каменную часовню. Неподалеку построили жилые деревянные дома для священника и причетников.