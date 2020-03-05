Какие именно предприятия должны были появиться в северо-западной зоне? Поскольку первый спутник Москвы должен был стать городом швейников, здесь планировали разместить ряд предприятий легкой и приборостроительной промышленности: комбинат мягкой игрушки, приборостроительный и швейно-галантерейный комбинаты, несколько цехов часового и шарикоподшипникового заводов.

Однако промышленное строительство сильно отставало от темпов возведения жилья. По словам архитектора Александра Болдова в 1961 году: «Из предприятий начали строить только два цеха шарикоподшипникового завода (нынешний завод „Элион“) Другие работы не велись из-за отсутствия финансирования».

В те дни будущий Зеленоград «переобувался на ходу»: задуманный, как центр текстильной и швейной промышленности, он превращался в центр разработки и производства передовой электронной техники.

Но какие бы предприятия ни построили, для их снабжения потребуется грузовая железнодорожная ветка от станции Крюково, считали проектировщики. И ее проложили. Со временем северо-западная промзона разделилась на Северную и Западную. Ветка прошла по Северной.

В 1965 году во 2-м Западном проезде на месте снесенной деревни Матушкино построили Зеленоградский плодоовощной комбинат (ПОК), к которому провели собственные железнодорожные подъездные пути. Вскоре вокруг ветки появились базы стройматериалов, склады. Их и стала обслуживать однопутная, неэлектрифицированная узкоколейка.

Несмотря на то, что станция Крюково-Грузовое имела согласно тарифному руководству №4 все свойства самостоятельной станции (свой код сетевой разметки, параграфы работы), по техническо-распорядительному акту она оставалась маневровым районом станции Крюково. До начала 2010-х годов движение на этой линии было нечастым, но регулярным — обычно один поезд в сутки. Поскольку станция не была оборудована электрической централизацией стрелок и сигналов, все стрелки переводили вручную помощник машиниста или составитель.