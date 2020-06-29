Почему станцию Тверь построили в нескольких верстах от города?

В 1849 году в Твери появился новый для России вид транспорта — железная дорога, соединявшая обе столицы. В 1849-м — потому, что именно тогда началось рабочее движение на участке Тверь — Вышний Волочек. А спустя несколько месяцев 29 июня 1850 Начальнику Южной дирекции С.П. М. Железной дороги, господину инженер-генерал-майору и кавалеру Крафту было официально доложено: «С Божею помощью, пассажирское движение по железной дороге, между Вышним Волочком и Тверью, сегодня 29-июня, открыто благополучно. Пассажиров с разных станций в поезде принято 35». До запуска сквозного движения между Москвой и Санкт-Петербургом оставалось еще более года — оно началось 14 августа 1851-го, а открытие железной дороги для всеобщего пользования состоялось 1 ноября 1851 года (по старому стилю).

Магистраль Москва-Питер сегодня остаётся редчайшей в мире по своей прямолинейности. «Чугунка» оказалась на 60 км короче шоссе Петербург—Москва. В погоне за прямизной строители магистрали проложили рельсы без захода в попутные города. Вот так и вышло, что железнодорожная станция Тверь оказалась далековато от города.

Чтобы связать их, пришлось строить Станционное шоссе (теперь это проспект Чайковского). Вскоре возле вокзала возник целый посёлок путейцев и железнодорожных рабочих, ведь только в мастерских при станции работали более 350 человек.