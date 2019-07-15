Почти 135 лет назад 4 августа 1884 года в юмористическом журнале «Осколки» в цикле «Осколки московской жизни» появилась миниатюра Чехова о скандальном происшествии на станции Крюково. Рассказываем, что связывало писателя со станцией Крюково и публикуем его рассказик о конфликте в крюковском поезде, который вполне мог бы произойти и в наши дни.
Станция Крюково в 1860-е годы. Примерно такой ее видел Антон Павлович Чехов
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