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«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково 15.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Почти 135 лет назад 4 августа 1884 года в юмористическом журнале «Осколки» в цикле «Осколки московской жизни» появилась миниатюра Чехова о скандальном происшествии на станции Крюково. Рассказываем, что связывало писателя со станцией Крюково и публикуем его рассказик о конфликте в крюковском поезде, который вполне мог бы произойти и в наши дни.

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