Однако это не шло ни в какое в сравнение с другим лечебницами в Европе, где раньше работал психиатр. В тех ему приходилось контактировать с психопатами и преступниками — первых сложно тщательно исследовать, а вторых некогда, ведь работать нужно было быстро. Здесь же можно было по-настоящему погрузиться в свои исследования, проверить теории и провести эксперименты. Впоследствии практика в Крюково сыграло свою роль в формировании взглядов Роршаха на психоанализ.

В целом отношение к больным в России для Роршаха было необычно — тех не унижали, ставя в обществе клеймо «психов», и в целом народ был более терпим к различного рода заболеваниям. Исследовать «русскую душу» психиатру было не только интересно, но и полезно. В лекции, которую он прочитал позднее широкой аудитории, он заметил, что неврозы в целом у всех протекают более-менее одинаково, но у людей славянской национальности выполнять психоанализ эффективнее и легче, чем, например, у немцев.

Но в июле 1914 года — спустя всего семь месяцев после приезда — Роршах с женой покидают Крюково и Россию. То ли из-за начала первой мировой войны, то ли из-за тяжелой работы. В 1919 году Герман Роршах занял пост вице-президента Швейцарского общества психоанализа, а в 1921 году увидела свет его легендарная работа «Психодиагностика». К сожалению, великий исследователь не успел до конца насладиться славой — второго апреля следующего года он умер от перитонита.

Не пощадило время и санаторий «Крюково». После октябрьской революции, в 1918 года он был национализирован, и на его месте появилась коммуна «Освобождённый труд». Через несколько лет коммуну реорганизовали в колонию для малолетних правонарушителей, а в 1930-е — в детский дом имени Третьего Интернационала. С началом Великой Отечественной войны его эвакуировали на Урал, где он и остался. Земли бывшего санатория достались артистам театра имени Станиславского, а главное деревянное здание сгорело при пожаре. После войны, в 1947 году на этой территории открыли агробиостанцию Московского областного педагогического института (МОПИ), а уже в нашем веке землю продали под дачное строительство.