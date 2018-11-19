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Как всемирно известный психоаналитик Герман Роршах начинал карьеру в санатории «для нервных» рядом с Крюково 19.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Главный подъезд санатория / humus.livejournal.com

Герман Роршах — известный швейцарский психоаналитик, трудившийся в начале века. Именно он изобрёл известный тест Роршаха — психоанализ личности через восприятие образов в чернильных кляксах. Одним из факторов, который помог ему продвинуться в психодиагностике, стала его работа в санатории «для нервных больных» около Крюково более ста лет назад.

Тест Роршаха позволяет определить психотип человека на основе того, как тот воспринимает неясные образы в виде чернильных клякс. Как полагал учёный (и что оказалось верно), значимая информация о том, что влияет на человеческие эмоции, может быть извлечена из подсознания. Достаточно разобрать содержания ассоциаций, вызываемые чернильными пятнами. Сейчас с помощью этого теста определяются предрасположенность человека к психическим проблемам и расстройствам. Например, к депрессиям.

Первый раз Роршах приехал в Россию в 1906 году. После этого визита он начал без ошибок и с отличным произношением, пусть и несколько медленно, говорить по-русски. Через три года он познакомился на учебе в Берлине со своей будущей женой Ольгой Штемпелин и поехал в Россию второй раз — знакомиться с её родителями. А в декабре 1913 года пара отправилась в путешествие по России, и нашла временную подработку в санатории возле Крюково: оба были врачами.

Санаторий, в который устроился Роршах, располагался в трех километрах от станции Крюково — в богатом деревянном трёхэтажном доме усадьбы Грачевка. Это примерно там, где сейчас деревня Баранцево. Усадьба принадлежала известной своей благотворительностью Евдокии Рукавишниковой (урожденной Мамонтовой). Рядом стояла кирпичная домовая церковь и протекали две речки — Горетовка и Малая Горетовка.

Сам санаторий, стоящий на холме, обеспечивался канализацией, водопроводом, телефонной связью с Москвой и электростанцией с нефтяным двигателем. Первоначально первые два этажа дома построили из редкого материала для прошлого века — бетонных блоков. При отоплении использовалось калориферное обогревание стен всего дома, то есть из подвального помещения теплый воздух поднимался наверх через специально выложенные для этого ходы между стенами. Всего в здании было сорок комнат.

От станции для комфортного путешествия даже построили отдельное шоссе. Благоприятный климат способствовал полноценному отдыху и отсутствию холерных и малярийных заболеваний. При санатории был обширный парк, освещавшийся электрическими фонарями, лодочная станция, через речку Горетовку был перекидной мостик. При санатории существовало налаженное подсобное хозяйство — скотный двор, птичник, оранжереи.

Такая роскошь недаром. Санаторий был предназначен для людей зажиточных, страдавших разного рода нервными расстройствами, в основном неврозами и переутомлением. К пациентам был особенный подход, ведь те сами платили врачам хорошие деньги. Там в своё время бывали такие известные личности, как Александр Блок, Михаил Чехов (племянник Антона Чехова), Владимир Короленко.

Вот как описывает свое пребывание в санатории художник Василий Яковлев: «…От 8 до 9 часов кофе, в 11 часов — завтрак, в 2 часа обед, затем мёртвый час. В 5 часов чай, в 9 — ужин, в 10 — общий рубильник выключает свет. Прогулки по дивному парку, катание с горы, лыжи, бильярд, шахматы, танцы и флирт… Мёртвый час полагалось проводить в меховых мешках на открытой веранде. Медицинская сестра заботливо укладывала на соломенный шезлонг и, засунув человека с руками и ногами в мешок, завязывала над головой капюшон, оставляя открытым лишь лицо […] В глубине парка стояла большая беседка, скорее, отдельный тёплый домик, специально оборудованный под бильярдную. Тёплые персидские ковры, уютные диваны, жарко натопленное помещение — всё создавало уют…».

Впрочем, аристократические пациенты полностью отбирали у Германа его силу и его время, писала впоследствии Анна Роршах, сестра психиатра. «У него вовсе не оставалось времени на досуг или даже на то, чтобы собранный материал записать в свой дневник и реализовывать его».

Однако это не шло ни в какое в сравнение с другим лечебницами в Европе, где раньше работал психиатр. В тех ему приходилось контактировать с психопатами и преступниками — первых сложно тщательно исследовать, а вторых некогда, ведь работать нужно было быстро. Здесь же можно было по-настоящему погрузиться в свои исследования, проверить теории и провести эксперименты. Впоследствии практика в Крюково сыграло свою роль в формировании взглядов Роршаха на психоанализ.

В целом отношение к больным в России для Роршаха было необычно — тех не унижали, ставя в обществе клеймо «психов», и в целом народ был более терпим к различного рода заболеваниям. Исследовать «русскую душу» психиатру было не только интересно, но и полезно. В лекции, которую он прочитал позднее широкой аудитории, он заметил, что неврозы в целом у всех протекают более-менее одинаково, но у людей славянской национальности выполнять психоанализ эффективнее и легче, чем, например, у немцев.

Но в июле 1914 года — спустя всего семь месяцев после приезда — Роршах с женой покидают Крюково и Россию. То ли из-за начала первой мировой войны, то ли из-за тяжелой работы. В 1919 году Герман Роршах занял пост вице-президента Швейцарского общества психоанализа, а в 1921 году увидела свет его легендарная работа «Психодиагностика». К сожалению, великий исследователь не успел до конца насладиться славой — второго апреля следующего года он умер от перитонита.

Не пощадило время и санаторий «Крюково». После октябрьской революции, в 1918 года он был национализирован, и на его месте появилась коммуна «Освобождённый труд». Через несколько лет коммуну реорганизовали в колонию для малолетних правонарушителей, а в 1930-е — в детский дом имени Третьего Интернационала. С началом Великой Отечественной войны его эвакуировали на Урал, где он и остался. Земли бывшего санатория достались артистам театра имени Станиславского, а главное деревянное здание сгорело при пожаре. После войны, в 1947 году на этой территории открыли агробиостанцию Московского областного педагогического института (МОПИ), а уже в нашем веке землю продали под дачное строительство.

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