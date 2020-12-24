Николай Васильевич Рукавишников возглавлял ремесленно-исправительный приют, где практиковали самые гуманные в России методы воспитания трудных подростков. Поначалу заведение помещалось в доме возле Симонова монастыря. Туда принимали детей от 10 до 15 лет, нарушивших закон (в основном это были ребятишки, промышлявшие профессиональным нищенством). Благодаря Рукавишникову здесь сложилась передовая система перевоспитания: отсутствие телесных наказаний, четкий режим дня, осмысленный труд, сострадание и поощрение на доброе дело. Детям давали образование в объёме курса народных школ и обучали ремеслу. При приюте открыли столярную, сапожную, токарно-кузнечную, портняжную и малярную мастерские, причём качество изделий было таково, что они завоёвывали призы на конкурсах в Италии, Испании и других странах и приносили хороший доход. Деньги от продажи поступали на личные счета воспитанников. В приюте мальчики получали и эстетическое воспитание — их учили рисованию, музыке и церковному пению. Из них даже были составлены оркестр и хор певчих.

«Московские ведомости» в 1873 году так писали об этом заведении: «…Посетитель приюта, перешагнув за порог его, начинал с того, что с удивлением осматривался и искал вокруг себя все признаки, которые неразрывны с понятием о тюрьме. Но вместо этого он входил в просторные и чистые комнаты; роскошный киот с горящими пред ним лампадами привлекал на себя внимание, далее мастерские. Работа кипит, здоровый и весёлый вид работающих мальчиков, чисто, хотя далеко не роскошно одетых, изредка разговор, резвый детский смех — всё это невольно приятно поражало».

Результаты перевоспитания в Рукавишниковском приюте впечатляли. В преступный мир впоследствии возвращались только 5-6% воспитанников.