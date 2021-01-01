Само сочетание фамилий владельцев — Скрипицыны и Ивановы — позволяет предположить следующее. Во второй половине 17-го — в начале 18-го века в Москве жила Екатерина Юрьевна Скрипицына — наследница нескольких вотчин и московских земель. Возможно, в её приданном среди прочих владений была и подмосковная деревенька Вознесенская. Екатерина Юрьевна вышла замуж за думного дьяка Поместного приказа Автонома Ивановича Иванова, человека известного и баснословно богатого.

Автоном Иванов был персоной примечательной. Во время правления царевны Софьи он быстро дослужился до звания думного дьяка Поместного приказа. Место было хлебное, поскольку этот Приказ наделял служилых людей поместьями, ведал фондом «пустых» земель и всеми изменениями в сфере землевладения. Однако карьера не помешала ему изменить царевне и перейти на сторону быстро набирающего силу Петра I. В 1690 году Иванов стал одним из дьяков, подписавших отречение Софьи Алексеевны. За эту измену он получил имение фаворита свергнутой царевны — дьяка Шакловитого, куда входила деревня Говорово. Через шесть лет Автоном Иванов построил там церковь Святой Троицы, и деревня стала селом Троицким, вотчиной будущей «Салтычихи» (сейчас это посёлок Мосрентген).

Иванов полюбился Петру I «за прыткость и сметливость», и царь дал ему в управление три важных приказа: Иноземный, Рейтарский и Пушкарский. На этой должности Автоном сколотил колоссальное богатство — 16000 душ крестьян и огромные капиталы.

В семье у Екатерины Юрьевны и Автонома Ивановича родилось четверо детей: Николай, Аграфена, Дарья и Василий. Автоном Иванов умер в 1709 году, и его сын Николай унаследовал село Троицкое, а затем передал его своей дочери — Дарье Николаевне Ивановой (в замужестве Салтыковой), той самой печально известной «Салтычихе», осуждённой в 1768 году за жестокие убийства более сотни крепостных крестьян. Таким образом, Екатерина Юрьевна Скрипицына приходилась «Салтычихе» бабушкой, а Автоном Иванович Иванов — дедом.

Эта версия объясняет, каким образом в числе владельцев деревни Вознесенской/Скрипицыной могли оказаться дворяне Скрипицыны и Ивановы. Однако это лишь догадка, основанная на совпадении времён и фамилий, её нельзя принять за историческую истину — она нуждается в тщательной проверке.