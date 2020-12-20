На заседании совета депутатов района Крюково 17 декабря предложили дать новые наименования шести улиц Зеленограда. В основном переименования касаются номерных проездов. Вот какие улицы могут исчезнуть и появиться.
Проезд 6537 в коттеджном поселке в Малино может стать Барбарисовой аллеей.
Проезд 707, соединяющий Заводскую и Середниковскую улицы предложили назвать улицей Нижняя Горетовка.
Проезд 687, который соединяет Кутузовское шоссе с промзоной ЦИЭ предложили назвать улицей Крюковка.
Улицу 1 Мая в 19 микрорайоне предложили назвать Скрипицынской (по названию деревни, которая когда-то здесь была). Причина переименования — чтобы ее не путали с Первомайской улицей в Малино.
Две части объездной дороги вокруг 17 микрорайона могут стать бульваром Рукавишниковых и улицей Верхняя Горетовка (со стороны Заречной улицы). Константин Васильевич Рукавишников — московский городской голова в конце 19-го века, который основал санаторий в Крюково и больницу в Голубом.
Участок Заводской улицы от Советской улицы до улицы Радио может стать улицей Новокрюковской улицу, чтобы продлить одноименную улицу вдоль 19 микрорайона. Правда, тогда между двумя участками Новокрюковской останется улица Ленина.
Переименованием улиц в Москве занимается специальная Городская межведомственная комиссия по наименованию, туда и будут направлены предложения от управы Крюково. Предложения о переименовании улицы, станции метро или целого города туда может подать любой человек, все варианты, помимо представителей исполнительной власти, обсуждают москвоведы, историки, лингвисты и другие специалисты. Если обсуждаемая улица находится в обжитом микрорайоне, должны проводиться общественные обсуждения с жителями. Если комиссия утверждает предлагаемое название, готовится постановление правительства Москвы.