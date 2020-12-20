Переименованием улиц в Москве занимается специальная Городская межведомственная комиссия по наименованию, туда и будут направлены предложения от управы Крюково. Предложения о переименовании улицы, станции метро или целого города туда может подать любой человек, все варианты, помимо представителей исполнительной власти, обсуждают москвоведы, историки, лингвисты и другие специалисты. Если обсуждаемая улица находится в обжитом микрорайоне, должны проводиться общественные обсуждения с жителями. Если комиссия утверждает предлагаемое название, готовится постановление правительства Москвы.