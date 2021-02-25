До конца 2022 года на платформе Алабушево поставят навесы, сделают удобные переходы, навигацию, пандусы и прочее, предусмотренное на станциях МЦД. Хотя станция, по существующим планам, будет «дальней зоной» — за МЦД, и третий путь от Крюково до неё строить не планируют.

РЖД запланировали реконструкцию станций Крюково и Алабушево в рамках строительства диаметра «Зеленоград — Раменское». Для Алабушево это значит «приведение к стандартам обслуживания пассажиров МЦД», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД. Там отметили, что пассажиры будут обеспечены качественным и безопасным сервисом, станцию приспособят для инвалидов и маломобильных пассажиров.