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Станцию Алабушево перестроят по стандартам МЦД. Хотя пока она будет за пределами «диаметров» 25.02.2021 ZELENOGRAD.RU

До конца 2022 года на платформе Алабушево поставят навесы, сделают удобные переходы, навигацию, пандусы и прочее, предусмотренное на станциях МЦД. Хотя станция, по существующим планам, будет «дальней зоной» — за МЦД, и третий путь от Крюково до неё строить не планируют.

РЖД запланировали реконструкцию станций Крюково и Алабушево в рамках строительства диаметра «Зеленоград — Раменское». Для Алабушево это значит «приведение к стандартам обслуживания пассажиров МЦД», сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД. Там отметили, что пассажиры будут обеспечены качественным и безопасным сервисом, станцию приспособят для инвалидов и маломобильных пассажиров.

Станцию Алабушево реконструировали в 2013—2014 году, там построили грандиозный надземный пешеходный переход через железную дорогу. В нём нет лифта и эскалатора. Будут ли переделывать или сносить это сооружение в рамках проекта МЦД, пока неизвестно.

Год назад транспортники обсуждали включение Алабушево в маршрут МЦД-3. Но отказались от этих планов по финансовым причинам. Конечной МЦД пока станет Крюково. Трасса диаметра делится на три зоны — центральную, пригородную и дальнюю. Дальние находятся за конечными станциями, и за проезд туда из центральной и пригородной зон надо доплачивать 26 рублей за одну железнодорожную зону (10 километров).

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Упомянутый пешеходный мост в Алабушево возводили с учетом перспективного строительства третьего пути от Крюково до Алабушево (сейчас между ними два пути). Это были планы десятилетней давности, в рамках проектов четвертого главного пути Москва — Крюково и развития Особой экономической зоны. Но тема заглохла. При этом от Москвы до Алабушево планируется проложить рельсы для высокоскоростной магистрали (ВСМ) — они пойдут параллельно существующим. Но поезда МЦД останутся на старых путях, а по новым пойдут поезда дальнего следования и, в перспективе, «Ласточки-экспрессы». В РЖД подтвердили, что для МЦД-3 дополнительный путь между Крюково и Алабушево строить не планируется.

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Метки:
электричка, мцд, платформа алабушево
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Обсуждение
Mak mak
Вчера, 15:45
Будет ли переезд для велосипедов безостановочный, чтобы не слезать и не тащить по лестницам/эскалаторам/лифтам? Сейчас он есть, но со стороны Зеленограда не удобный (много разворотов на 180 градусов).
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