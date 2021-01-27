В общем, в Алабушево всё есть — нет только нормальной пропускной способности самой железной дороги: от Крюково до Алабушево всего два пути.

«От Алабушева отказались по финансовым причинам. Это было существенным удорожанием проекта, так как помимо дополнительной пассажирской инфраструктуры требовало строительства дополнительных путей от Крюково до Алабушева». — пояснил «Зеленоград.ру» Александр Чекмарев, заместитель директора центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» при Российском университете транспорта (бывший МИИТ), который занимается проектированием МЦД.

Эксперт отметил, что проект «диаметров» живой, активно развивается и меняется. Если это так, то теоретически в будущем деньги на строительство путей и инфраструктуры могут появиться.

Дополнительный путь от Крюково до Алабушево планировали проложить еще при строительстве четвертого главного пути Москва — Крюково десять лет назад. Есть этот путь и в действующем постановлении о генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла. Но тема заглохла.

При этом от Москвы до Алабушево планируется проложить пути для высокоскоростной магистрали — они пойдут параллельно существующим. Но использовать их для МЦД нельзя — новые пути предназначены для скоростного пассажирского движения. Туда переведут, по имеющимся планам, поезда дальнего следования, новые скоростные поезда Москва—Петербург, «Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала. А по «старым» путям будут ходить электрички «диаметра» от Зеленограда до Раменского — с уходом после станции Рижская на Казанское (Рязанское) направление. Электрички будут идти со всеми остановками.