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Алабушево не станет конечной станцией МЦД-3. Пока на это нет денег 27.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Ровно год назад департамент транспорта анонсировал маршрут будущего железнодорожного Ленинградского-Казанского «диаметра» — от Алабушево до Раменского. Это было хорошим решением для Зеленограда. Но от него отказались. Конечной станцией МЦД-3 на Ленинградском направлении станет Крюково (Зеленоград). Впрочем, если деньги найдутся, решение могут пересмотреть.

Включение остановки Алабушево в маршрут МЦД позволило бы частично разгрузить Крюково. У платформы Алабушево есть все условия для создания удобного транспортно-пересадочного узла: большая парковка, автобусная станция. Рядом построят развязку — автодорогу из 14-го микрорайона в «старый город» с тоннелем под железной дорогой возле Алабушево. Очевидно, что по этой дороге со временем пустят и городские автобусы.

Кроме того, в Алабушево находится площадка Особой экономической зоны технополиса «Москва», где постоянно открываются новые рабочие места — их нужно обеспечить удобным транспортом.

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В общем, в Алабушево всё есть — нет только нормальной пропускной способности самой железной дороги: от Крюково до Алабушево всего два пути.

«От Алабушева отказались по финансовым причинам. Это было существенным удорожанием проекта, так как помимо дополнительной пассажирской инфраструктуры требовало строительства дополнительных путей от Крюково до Алабушева». — пояснил «Зеленоград.ру» Александр Чекмарев, заместитель директора центра «Цифровые высокоскоростные транспортные системы» при Российском университете транспорта (бывший МИИТ), который занимается проектированием МЦД.

Эксперт отметил, что проект «диаметров» живой, активно развивается и меняется. Если это так, то теоретически в будущем деньги на строительство путей и инфраструктуры могут появиться.

Дополнительный путь от Крюково до Алабушево планировали проложить еще при строительстве четвертого главного пути Москва — Крюково десять лет назад. Есть этот путь и в действующем постановлении о генеральной схеме развития Московского железнодорожного узла. Но тема заглохла.

При этом от Москвы до Алабушево планируется проложить пути для высокоскоростной магистрали — они пойдут параллельно существующим. Но использовать их для МЦД нельзя — новые пути предназначены для скоростного пассажирского движения. Туда переведут, по имеющимся планам, поезда дальнего следования, новые скоростные поезда Москва—Петербург, «Ласточки-экспрессы» до Ленинградского вокзала. А по «старым» путям будут ходить электрички «диаметра» от Зеленограда до Раменского — с уходом после станции Рижская на Казанское (Рязанское) направление. Электрички будут идти со всеми остановками.

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Метки:
электричка, мцд, платформа алабушево, чекмарев александр
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 17:04
Еще бы цены на проезд (до метро и бесплатную пересадку на метро) по МЦД 3 сделали бы приемлемые, то вообще хорошо было бы.
A T
Вчера, 18:19
Вроде же решено с бесплатной пересадкой, но Зеленоград всё равно попадает в "пригород": МЦД - это проект для связи городов Московской области с Москвой, дело хорошее, но Зеленоград исторически вроде хотел баланса между "дорого, но быстро" и "недорого, но медленно". А мне интересно, как в итоге будут ходить ласточки-экспрессы. Помимо того, что проезд будет дорожать. Намного ли будут выигрывать по времени у хвалёного МЦД со всеми остановками из "пригорода".
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