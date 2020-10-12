Туннель соединит старый и новый город от улицы Конструктора Лукина до 14 микрорайона. Для строительства потребуется изъять несколько земельных участков. Дорога состоит из подземной и наземной частей. Автомобильный туннель пройдет через прокол под насыпью железной дороги. Наземная часть — это строительство дороги от улицы Михайловка до Западной промзоны. На пересечении путепровода с улицей Конструктора Лукина и проезда 684 устроят перекресток с круговым движением.

На новой дороге и в тоннеле будет по две полосы движения, вдоль дороги сделают тротуар. Запроектированы установка четырех светофоров, движение автобусов по путепроводу, устройство новых остановок. Со стороны села Алабушево вдоль дороги поставят шумозащитный экран длиной 275 метров. Транспортный узел на пересечении улиц Михайловка, Александровка и Алабушевская (около 200 метров) переделают, здесь будет по 3 полосы в каждом направлении.

Победителя должны выбрать 5 ноября из трех критериев: цена (значимость показателя — 60 процентов), экологичность (10) и наличие финансов и оборудования (30). На проект выделили максимум 145 миллионов рублей. Большая часть работ, судя по графику финансирования, должна пройти в 2021 году (106 млн рублей), на 2020 и 2022 годы предусмотрено по 2 и 35 млн соответственно.