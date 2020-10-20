— Главный вопрос для Зеленограда — число рабочих мест, которые ОЭЗ предложит городу. К сегодняшнему дню озвучены разные цифры, которые отличаются на порядок, — от четырех тысяч рабочих мест через три года до 40 тысяч в перспективе десяти лет. Что такое «рабочие места», откуда они будут появляться в особой зоне, как вы это видите?

— Заявленная цифра в 4000—5000 рабочих мест к 2023 году получена на основе действующих бизнес-планов нынешних резидентов ОЭЗ. А 30-40 тысяч рабочих мест — это перспективная оценка рабочих мест с учетом присоединения к площадке Алабушево новых территорий, с учетом нашего строительства арендных площадей — лабораторных корпусов (первые три корпуса начали сдавать в аренду нынешним летом — «Зеленоград.ру»), а также исходя из параметров застройки. Уже построена первая очередь лабораторных корпусов, а будут еще третья, четвертая и пятая. Одну новую территорию мы присоединили в этом году (участок в 15га вдоль проспекта Генерала Алексеева, принадлежавший Моспромстрою — «Зеленоград.ру»), резиденты туда еще не зашли, еще одну территорию присоединим в следующем году. Поэтому прогноз на количество новых рабочих мест будет постоянно корректироваться.

— Что такое вообще «новые рабочие места» для ОЭЗ? Например, на площадку Алабушево из технопарка «Элма» переезжает крупная зеленоградская компания «Элвис», и для вас это новые рабочие места, а для города — нет, поскольку дополнительной возможности получить работу в Зеленограде при этом не возникает…

— Да, на примере «Элвиса» — все сотрудники переедут работать к нам, у нас будут созданы новые рабочие места, мы так отчитываемся в министерстве экономического развития. По факту это, конечно, не будут новые рабочие места для Зеленограда, но тем не менее. Тот же «Элвис» в два раза увеличится, переехав к нам. Компания сейчас занимает порядка 4,5 тысяч квадратных метров, а будет занимать 9 тысяч. Соответственно, новые рабочие места, конечно, будут созданы при расширении компании. Статус резидента дает преференции и налоговые льготы, которые — как видим это и мы, и «Элвис» — компания будет направлять на расширение производства, на движение вперед.

— Можно ли примерно оценить соотношение отчетных новых рабочих мест и настоящих новых рабочих мест для Зеленограда по бизнес-планам существующих резидентов площадки Алабушево?

— Да. Есть резиденты, которые переезжают в Алабушево с каких-то площадей в Зеленограде, есть ряд резидентов, которые к нам переезжают из других регионов или из Москвы. И есть абсолютно новые производства — проекты крупных компаний, спин-оффы. Если оценить в процентном соотношении, то для Зеленограда новых рабочих мест из общих пяти тысяч будет порядка 60%.

— Где будут брать сотрудников новые компании, особенно с несвойственной для Зеленограда спецификой — например, компании фарм-кластера? Будут ли люди ездить сюда на работу из Москвы, из других регионов? Или будут получать в Зеленограде жилье, служебное или постоянное?

— Часть людей компании будут перевозить из других регионов, другую часть искать на рынке труда. В частности, у «Р-Фарм» есть проект по обучению персонала, который будет реализован в одном из наших лабораторных корпусов — они ведут переговоры с МГОК, Московским городским образовательным комплексом, чтобы на его базе начать обучение для нужд «Р-Фарм» и получать в перспективе готовых специалистов.

— Как вы взаимодействуете с городом по вопросам инфраструктуры — в том числе жилья и всего, что к жилью прилагается, для «новых зеленоградцев», которые приедут из других регионов работать на предприятиях ОЭЗ?

— В части жилья не так давно состоялась градоземельная комиссия города Москвы по земельному участку, который прилегает к участку Моспромстроя — это небольшая площадка компании «Тегор и КО» (проспект Генерала Алексеева, дом 17 строение 1, сейчас здесь расположена фирма «ДачаЗел», а будет гостиница на 500 мест для резидентов ОЭЗ — «Зеленоград.ру»). Туда заходит инвестор, который будет строить малоэтажные апартаменты для нужд резидентов, можно назвать это служебным или гостиничным жильём. Он сейчас прорабатывает с рядом резидентов ОЭЗ их потребность в жилье. Ввод в эксплуатацию планируется на конец 2023 года, площадь — порядка 30 тысяч квадратных метров. Проекта планировки пока нет, инвестор этим занимается, пока прошли только ГЗК на изменение вида разрешенного использования участка.

— Какие гостиницы уже есть или планируются в ОЭЗ на площадке Алабушево? Действует ли гостиничный этаж в недавно построенном административно-деловом центре (АДЦ)?

— Гостиничный этаж в АДЦ есть, там восемь номеров для командировочных: два двухкомнатных и шесть стандартных. Наверное, этого недостаточно. Мы сейчас рассматриваем вопрос строительства гостиницы за наши средства, за бюджет, но пока решение не принято. Будем отталкиваться от ситуации с заполнением рабочих мест.

- А где будут жить те потенциальные 30-40 тысяч новых сотрудников, которые в перспективе десяти лет приедут работать на площадке Алабушево? В Зеленограде 250 тысяч жителей. Даже если учесть, что 40% рабочих мест займут зеленоградцы, то это около 20 тысяч новых жителей — довольно много, два больших микрорайона.

— В целом в Зеленограде жилье строится — в 3-й микрорайоне, в 20-й микрорайоне, есть проекты новых микрорайонов. Мы, наверное, тоже будем развивать проекты типовых апартаментов, искать под перспективное жилье земельные участки совместно с правительством Москвы, заводить туда инвесторов.

— Что касается транспорта, в Алабушево изначально построили огромную автостанцию, дороги, большую парковку. Важный момент, особенно для приезжих — это включение железнодорожной станции Алабушево в проект МЦД. Пока об этом говорят как-то очень туманно: МЦД до Зеленограда, но какая будет конечная, Крюково или Алабушево — нет четкого понимания. Что вы об этом знаете?

— Насколько я знаю, станции МЦД будут в Крюково и в Алабушево. Предполагается возможность остановки скоростных электричек в Алабушево.

— Но речь не про скоростные электрички, а именно про проект МЦД — он позволяет ездить из Москвы не по 190 рублей в один конец, а по карте «Тройка» за 40 рублей. И это существенно.

— Решение по МЦД в Алабушево пока не принято. По крайней мере, я о нем не знаю.

— Как в целом вы оцениваете транспортную доступность площадки Алабушево?

— У площадки прекрасная транспортная доступность. Во-первых, уже сейчас есть действующие автобусные маршруты. Мы готовимся запустить шаттл от станции Крюково до Алабушево (а ранее для работников промзоны запустили автобус-экспресс — «Зеленоград.ру»). Со временем, когда площадка прирастет людьми, мы, скорее всего, организуем шаттл не только до Крюково, но и до метро Ховрино в Москве. Плюс в ста метрах от площадки — железнодорожная станция Алабушево. В принципе, я считаю, что для промзоны такого уровня, которая находится за пределами МКАДа, доступность хорошая.

— Вы рассказали о присоединении одной новой территории и готовящемся присоединении второй. Какие планы есть по природной территории в составе площадки Алабушево?

— Природная территория идёт по центру площадки, и верхнюю её часть — это порядка 23 гектаров — предполагается исключить из природного комплекса под дальнейшее развитие, предоставление участков резидентам и застройку. А нижнюю часть природного комплекса мы планируем благоустроить, сделать там велосипедные дорожки, зоны отдыха — оставить её как природную территорию, но облагородить. Эти вопросы сейчас прорабатываются, исключение части из природного комплекса — это не так-то просто.

— Что будет с рекой Сходня, которая протекает через весь природный комплекс, с природоохранными и водоохранными мероприятиями?

— Как раз чтобы исключить верхнюю часть под развитие, часть реки нужно будет убрать в трубу.

— Что за последние годы происходит с резидентами площадки Алабушево — как меняется их состав? Что со старыми резидентами, которые приходили, когда еще не Москва управляла ОЭЗ, и какие есть новые интересные и значимые проекты, которые планируется здесь реализовать?

— Москва получила полномочия по управлению ОЭЗ в 2016 году — площадка перешла из федерального управления как есть, со всем наследством. Было много резидентов с подписанными договорами аренды на земельные участки, из них только некоторые что-то делали, остальные даже не начинали строиться. По разным причинам: во-первых, инженерная инфраструктура площадки еще не была достроена, во-вторых, сказался кризис 2008 года — у многих резидентов просто закончились деньги. Мы расторгли ряд таких соглашений, довольно много резидентов поменяли. Кто-то уходил сам; кто готов был достраиваться — те достраивались, мы никого не выгоняли. Достроила своё здание компания «Термико», это старый резидент. «Электронинвест» («Сапфир-Инвест») в этом году запустился на площадке, тоже старый резидент. По компании «ЭСТО» сейчас идут суды о расторжении соглашения…

— Это не тот случай, когда не была готова инфраструктура? То есть непонятно, чья вина.

— Инфраструктура была готова в 2017 году. Тем не менее, «ЭСТО» с 2017 года, — а сейчас уже 2020-й, — на площадку так и не заходила.

— По новым резидентам ощущается уклон в фармацевтику — чем он обусловлен? Эти резиденты приходят, а, скажем, компании микроэлектроники, по которой Зеленоград профилируется, идут не очень охотно?

— У нас нет уклона в фармацевтику. Да, создан фармацевтический кластер на севере площадки Алабушево — это компании «Р-Фарм», «Биокад», Bright Way, сейчас рассматриваются еще две компании. Фарма хорошо уживается с фармой в градостроительном плане, поэтому сформировался такой кластер.

Почему вообще он появился в Алабушево? Когда город запускал программу офсетных контрактов по поставкам медицинских препаратов, у партнёров было обязательство вложить определенные инвестиции в строительство своего завода на территории города Москвы. И были установлены очень сжатые сроки, когда они должны начать выпуск продукции. На тот момент быстрее всего построиться можно было в Алабушево, потому что площадка была готова, к земельным участкам были подведены все инженерные коммуникации. В Москве такого рода площадок категории «гринфилд» нет.

Сыграли свою роль также преференции и льготы ОЭЗ. Первый офсетный контракт был заключен с компанией «Биокад» (в 2018 году, а недавно завод объявил о завершении строительства — «Зеленоград.ру»), затем по такому же пути пошел «Р-Фарм», и уже на фоне этого начали появляться другие — пришла Bright Way и прочие компании. Одна фарма тянет за собой другую. Получилось так, что часть площадки стала фармацевтическим кластером.

Тем не менее, мы не отказываемся от микроэлектроники, и такие резиденты появляются — например, компания «Цифровые технологии безопасности», проект зеленоградской компании «Резонит», они в следующем году вводятся в эксплуатацию. Есть другие зеленоградские компании, которые сейчас будут переезжать к нам в лабораторные корпуса. Для них это лучшая площадь — современные новые помещения, плюс площадку мы облагородили, создаем там свою экосистему, а дальше будет только лучше — сделаем зоны отдыха…

— За счет чего предложена такая низкая стоимость аренды, например, в АДЦ? Ниже, чем в Зеленограде в технопарке «Элма» или в «клюшках» (Георгиевский проспект, 5 и 6). Её субсидирует город?

— На самом деле когда мы проводили оценку, мы смотрели рынок. Это не у нас низкая стоимость аренды, а, наверное, высокая вокруг… У нас вполне адекватная аренда. Она не завышена, не занижена — она такая, какая должна быть.

— Вы сказали, что есть зеленоградские компании из области электроники, которые приходят в Алабушево — но вот, например, когда я общаюсь с людьми, недовольными Алабушево, они приводят как негативный пример компанию «Миландр», которая сначала хотела стать резидентом, а потом передумала. В чем была причина?

— С «Миландром» совсем другая история. Мы в хороших партнерских отношениях и продолжаем общаться, в чем-то помогать по их проектам. Причина была в другом: весной они сообщили, что, к сожалению, пандемия очень сильно сократила их финансовые возможности. У них есть площади и в «клюшке», и на улице Конструктора Лукина, им нужно развивать другие площадки, и они просто не потянут пока проект в ОЭЗ — такие были опасения и риски. Мы расстались по-доброму и взаимодействуем. Когда был визит мэра на площадку Алабушево, и мы собирали выставку продукции резидентов, «Миландр» мы тоже выставляли.

— Вы сказали, что отчитываетесь перед Минэкономразвития по рабочим местам, а какие еще отчетные показатели для вас критичны? Потому что понимая, чем вы отчитываетесь, можно понимать, как вы развиваетесь. Раньше, когда федералы занимались ОЭЗ, например, был такой отчетный показатель, как количество резидентов. Из-за этого было много резидентов довольно странных, которые заходили просто для отчета. А как сейчас?

— Сам набор показателей не очень изменился. Это число резидентов, объем выручки, объем инвестиций, объем уплаченных налогов, объем полученных налоговых льгот, уровень загрузки инфраструктуры. То есть показатели, в принципе, те же самые — в этом плане закон (ФЗ-116 «Об особых экономических зонах в РФ» 2005 года) особо не менялся. Но изменился подход. Теперь в Минэкономразвития считают эффективность ОЭЗ по агрегированного показателю, по трехступенчатой формуле, исходя из всего этого набора показателей. Если раньше можно было отчитаться «У нас 37 резидентов, а должно было быть 35, мы перевыполнили этот показатель», то сейчас уже на отдельные показатели никто не смотрит.

— То есть, теперь важно сбалансированное комплексное развитие?

— Да. Вы правы, действительно, даже когда составлялся рейтинг экономических зон, некоторые субъекты искусственно завышали эти показатели — итоговый рейтинг не совсем соответствовал действительности. А сейчас если смотреть на этот рейтинг — верхние зоны действительно живые.

— Московская ОЭЗ на каком месте в общероссийском рейтинге?

— Первая, конечно. На самом деле рейтинг сейчас разделён по типам промышленного производства (последний рейтинг опубликован в ноябре 2019 года — «Зеленоград.ру»). Среди технико-внедренческих мы делим первое-второе места с Дубной. Среди промышленно-производственных первое место традиционно у Татарстана, ОЭЗ «Алабуга». В сводном рейтинге мы в первой тройке.



— Как вы оцениваете баланс между R&D и производством в Алабушево? Изначально акцент зеленоградской ОЭЗ был сделан на разработку, серийное производство было запрещено, потом его разрешили, и теперь кажется, что возник какой-то перекос: среди резидентов преобладает промышленное производство, а разработка просто постольку-поскольку…

— В 2017 году был внесён ряд поправок в ФЗ-116, одна из них разрешила осуществлять в технико-внедренческих зонах промышленно-производственную деятельность, и в обратную сторону: в промышленно-производственных зонах — технико-внедренческую. Сделано это было потому, что многие особые зоны испытывали трудности с поиском резидентов. Плюс все-таки кризисные годы тоже сказались на самой концепции, в итоге мы получили право привлекать и промышленно-производственные компании. Теперь к нам идут как производства, так и разработчики. Перекоса я не чувствую.

— Последний вопрос: чего вы ждёте от инвест-завтрака ОЭЗ — новых инвесторов, новых резидентов?

— Мы сейчас активно «пиарим» площадку Алабушево, потому что на самом деле многие и не знают о существовании особой экономической зоны — мы стремимся сломать эту парадигму. За последний год узнаваемость площадки сильно выросла. К нам постоянно приезжают, чтобы её посмотреть, постоянно интересуются потенциальные инвесторы. Не факт, что они сразу же зайдут, но площадка становится известной, и это хорошо — и для её развития, и для развития Зеленограда.