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Для работников промзоны «Алабушево» запускают экспресс от Крюково до «Западной» 21.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Новый маршрут вводят для работников площадки «Алабушево» особой экономической зоны с 24 августа. Автобус №3 «экспресс» следует от станции Крюково по улице Гоголя и Алабушевской до конечной «Западной» без остановок. Всего будет шесть рейсов в день — три туда, три обратно.

Утром автобус будет отправляться от Крюковской площади в 7:00, 7:45 и 8:30. От остановки «Западная» — в 17:00, 17:45 и 18:30. На информационных табло на конечных остановках маршрут будет отображаться как «3 экспресс», сообщает префектура.

Будьте внимательны — привычная «тройка» обозначается на табло как просто маршрут 3. Этот автобус идет от Крюково до Алабушевского кладбища через Солнечную аллею, Центральный проспект, Алабушевскую улицу, Западную промзону. Автобус 3К идет до остановки «Западная» и ходит чаще, чем 3.

Необходимость в новом маршруте возникла, вероятно, в связи с тем, что компании начали въезжать в новое здание административно-делового центра. В ближайший месяц там ожидают около 500 постоянных сотрудников. До запуска экспресса уменьшали интервалы движения на существующих автобусных маршрутах и увеличили время работы автобусов до станции Алабушево.

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Метки:
особая экономическая зона, автобусы, промзона алабушево
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 00:34
Как минимум странный выбор, что бы окончательно запутать жителей.
Почему для этих целей не использовать маршрут 24?
Мог бы идти экспрессом без остановки до западной, а потом на кладбище до своего обычного конечного пункта.
Или 23 немного отрихтовать сделав заезд на западную.
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