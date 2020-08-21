Утром автобус будет отправляться от Крюковской площади в 7:00, 7:45 и 8:30. От остановки «Западная» — в 17:00, 17:45 и 18:30. На информационных табло на конечных остановках маршрут будет отображаться как «3 экспресс», сообщает префектура.

Будьте внимательны — привычная «тройка» обозначается на табло как просто маршрут 3. Этот автобус идет от Крюково до Алабушевского кладбища через Солнечную аллею, Центральный проспект, Алабушевскую улицу, Западную промзону. Автобус 3К идет до остановки «Западная» и ходит чаще, чем 3.

Необходимость в новом маршруте возникла, вероятно, в связи с тем, что компании начали въезжать в новое здание административно-делового центра. В ближайший месяц там ожидают около 500 постоянных сотрудников. До запуска экспресса уменьшали интервалы движения на существующих автобусных маршрутах и увеличили время работы автобусов до станции Алабушево.