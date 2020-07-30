Девятиэтажный административно-деловой центр (АДЦ) «Алабушево» — первое «титульное» здание зеленоградской особой экономической зоны. В августе-сентябре в офисах АЦД появится около 500 постоянных «жителей», сотрудников компаний-арендаторов. Офисные помещения в АДЦ разобрали за считанные недели после официального объявления о сдаче их в аренду — сейчас не занят только один этаж. А еще в АДЦ заработала столовая, скоро откроются кафе, есть помещения для выставок, конференций и корпоративных торжеств. Корреспонденты «Зеленоград.ру» побывали в административно-деловом центре — рассказываем и показываем, что внутри, кто может стать арендатором, где это находится, как туда добираться и что ждет Алабушево в будущем.
После многолетнего строительства и отделки здание Административно-делового центра, наконец, почти закончено. К осени ему обновят фасад, который станет более современным и украсится огромным логотипом ОЭЗ «Технополис Москва».
Общая площадь АДЦ — почти 18 тысяч квадратных метров. Внутри всё «глянцево» и представительно: вестибюль и электронные турникеты, стекло, металл и дерево, негромкая музыка и зелень. Помимо офисов, которые займут компании и их сотрудники, предусмотрена бизнес-инфраструктура: конференц-залы на 200-250 мест, гостиница на восемь номеров, выставочный центр, три трансформируемые переговорные, зал совещаний и лобби-бар. Один из этажей занимает сама администрация ОЭЗ (проектный офис «Зеленоград») — все общие мероприятия особой зоны для гостей и резидентов будут проходит в этом здании: собрания, конференции, выставки, семинары и торжества. Город и любое из зеленоградских предприятий также могут организовать здесь свои события.
На втором этаже смонтирована выставка продукции резидентов ОЭЗ и зеленоградских компаний. На третьем этаже расположен конгресс-холл — фойе и просторный зал на 80 мест. Здесь уже запланирован десяток мероприятий до конца года, например, в октябре пройдёт «Радиофест-2020», соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи, координатором которых станет зеленоградский МИЭТ.
В столовой уже можно пообедать (270 рублей стоит комплексный обед), скоро появятся и завтраки. В ближайшем будущем обещают открытие кофейни сети, хорошо известной жителям Зеленограда. Всего в АДЦ будет работать три кафе.
Чилаут-зал «Берёзка» с подвесными мягкими креслами также ждёт своих будущих хозяев-арендаторов. Еще два помещения на первом этаже отведены под магазины повседневного спроса.
Офисные помещения (общей площадью более 5000 кв.метров) сдают по цене от 5,3 тысяч до 11,8 тысяч рублей за один квадратный метр в год, при этом в цену аренды входит эксплуатация и коммунальные услуги. Одновременно с арендой компании получают доступ к большинству услуг ОЭЗ, в частности, к системам связи и безопасности, паркингу на 900 мест, комплексной системе реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации, к системам личного кабинета и клиентским менеджерам, реагированию по заявкам и возможностям мелкого ремонта.
Минимальная площадь аренды — 356 квадратных метров. Помещения имеют свободную планировку, арендаторы могут адаптировать их под собственные нужды. «Компании, которые берут в аренду большие помещения (например, площадью 250 кв.метров), конфигурируют их „под себя“: кому-то удобнее openspace, кому-то нет, — рассказывает Михаил Овчинкин, заместитель руководителя проектного офиса „ОЭЗ Зеленоград“. — Есть и небольшие комнаты, их занимают под проектные офисы резиденты, строящие свои здания, чтобы разместить своих представителей».
Взять в аренду также можно помещения под пункты общественного питания или магазины по цене от 9,77 тысяч рублей за один квадратный метр в год.
Для Зеленограда такая цена является средней и конкурентноспособной, считают в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. Договора аренды ОЭЗ заключаются долгосрочные — не на 11 месяцев, а от года до трех-пяти, а то и десяти лет.
Спрос на офисные площади новой зеленоградской площадки оказался настолько высоким, что особой зоне пришлось выбирать между желающими. Предпочтение отдали крупным компаниям, которые занимаются разработками, производством, технико-внедренческой деятельностью. Как и в трёх инновационно-лабораторных корпусах (ИЛК) по соседству, которые тоже начали сдавать в аренду в июле, в арендаторы берут компании без статуса резидентов ОЭЗ. Предполагается, что этот статус можно получить позже — но, в отличие от ИЛК, арендаторам офисов это делать не обязательно.
Большинство договоров на аренду сейчас находятся на стадии подписания, рассказали в ОЭЗ. Некоторые компании уже начали заезжать, основная часть планирует переезд на сентябрь 2020 года. Это около 500 постоянных сотрудников и регулярный приток временных посетителей, к которому готовится сейчас и АДЦ, и вся площадка.
«Среди наших арендаторов есть зеленоградские компании, есть московские, а есть даже из дальних регионов России, например, из Пермского края, — рассказывает Михаил Овчинкин. — Большинство офисных сотрудников, по нашим предварительным оценкам, будут из Зеленограда, среди работающих на производствах их меньше — пожалуй, 50 на 50 с приезжими. Впрочем, как правило, наши резиденты из Москвы, которые строятся на своих участках, хотят, чтобы их работники перебирались жить в Зеленоград. Например, в уже запустившей своё производство „АйЭмТи“ работают по большей части москвичи, но многие уже сняли в Зеленограде квартиры — говорят, что им тут очень понравилось».
Площадка «Алабушево» занимает более 140 га на северной окраине Зеленограда, рядом с Октябрьской железной дорогой и платформой Алабушево. Попасть внутрь можно через контроль-пропускные пункты рядом с платформой или с противоположного конца — с проспекта Генерала Алексеева. Из общественного транспорта до платформы ходят городские автобусы 3 (через Западную промзону) и 24 (прямо от Крюково вдоль железной дороги), до конечной «Западная» на проспекте Генерала Алексеева — 3К, 7 и 27, также через неё следует автобусный маршрут 3. Самый короткий интервал движения у 3К — каждые 14 минут.
От ближайшего КПП особой зоны на проспекте Генерала Алексеева до Административно-делового центра — метров 400. Здание расположено на улице Конструктора Лукина, которая пересекает всю площадку «Алабушево». Проход и проезд для посторонних закрыт, действует пропускная система. Но для арендаторов управлять доступом сотрудников и гостей будет просто, из электронного кабинета компании, как утверждают в ОЭЗ.
Автомобилистов ждёт многоуровневая автостоянка на 900 мест рядом с АДЦ, которую скоро сдадут в эксплуатацию, а также плоскостные стоянки. Что касается пешеходов, скоро они смогут перемещаться по площадке не только пешком: уже на следующей неделе здесь собираются запустить прокат электросамокатов, начав с нескольких — на пробу. Рассматривается возможность запуска шаттлов внутри площадки и трансфера от станции Крюково.
Решать вопросы, связанные с городским транспортом в ОЭЗ планируют по мере нарастания человеческого трафика. «Один из наших резидентов построил и запустил собственное производство работает в три смены, — оказалось, что сотрудникам нужны автобусы поздно вечером. Мы отправили совместное письмо в префектуру, и там отреагировали буквально за неделю: уменьшили интервалы движения на автобусных маршрутах и увеличили время работы автобусов до станции Алабушево», — поделился Михаил Овчинкин.
Центр организации дорожного движения Москвы также готов к сотрудничеству. Уже прошло несколько совещаний по поводу обеспечения площадки городским транспортом. Ключевой критерий для кардинальных решений — 1000 пассажиров в день, и цифра эта уже близка.
Кроме того, в ОЭЗ ожидают, что в конце 2021 года заработает маршрут МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» с конечной станцией «Алабушево», что существенно улучшит транспортную доступность площадки (впрочем, эти прогнозы расходятся с данными мэрии и РЖД, по мнению которых сроки запуска МЦД-3 уже сдвинулись на 2022-2024 годы).
На макете площадки «Алабушево», установленном в АДЦ — далеко идущие планы по развитию территории: вторая и третья очереди строительства, будущие заводы, предприятия. И светящийся огнями парк на реке Сходня, которая течёт через всю площадку — там давно задумано сделать набережные, места для отдыха, прогулок и занятий спортом.
ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает привлекать в «Алабушево» новых резидентов — импортозамещающие и высокотехнологичные производства в сфере микроэлектроники, медицины, информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Сегодня здесь базируется 28 компаний, размещая собственные заводы или центральные офисы. Среди них: производства лекарств, глюкометров, лазерного и холодильного оборудования, продукции из синтетического сапфира, автомобильной электроники, ИТ-компании. Всего до 2023 года запланировано создание около четырех тысяч рабочих мест для высококвалифицированного персонала.