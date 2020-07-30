Взять в аренду также можно помещения под пункты общественного питания или магазины по цене от 9,77 тысяч рублей за один квадратный метр в год.

Для Зеленограда такая цена является средней и конкурентноспособной, считают в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. Договора аренды ОЭЗ заключаются долгосрочные — не на 11 месяцев, а от года до трех-пяти, а то и десяти лет.

Спрос на офисные площади новой зеленоградской площадки оказался настолько высоким, что особой зоне пришлось выбирать между желающими. Предпочтение отдали крупным компаниям, которые занимаются разработками, производством, технико-внедренческой деятельностью. Как и в трёх инновационно-лабораторных корпусах (ИЛК) по соседству, которые тоже начали сдавать в аренду в июле, в арендаторы берут компании без статуса резидентов ОЭЗ. Предполагается, что этот статус можно получить позже — но, в отличие от ИЛК, арендаторам офисов это делать не обязательно.

Большинство договоров на аренду сейчас находятся на стадии подписания, рассказали в ОЭЗ. Некоторые компании уже начали заезжать, основная часть планирует переезд на сентябрь 2020 года. Это около 500 постоянных сотрудников и регулярный приток временных посетителей, к которому готовится сейчас и АДЦ, и вся площадка.

«Среди наших арендаторов есть зеленоградские компании, есть московские, а есть даже из дальних регионов России, например, из Пермского края, — рассказывает Михаил Овчинкин. — Большинство офисных сотрудников, по нашим предварительным оценкам, будут из Зеленограда, среди работающих на производствах их меньше — пожалуй, 50 на 50 с приезжими. Впрочем, как правило, наши резиденты из Москвы, которые строятся на своих участках, хотят, чтобы их работники перебирались жить в Зеленоград. Например, в уже запустившей своё производство „АйЭмТи“ работают по большей части москвичи, но многие уже сняли в Зеленограде квартиры — говорят, что им тут очень понравилось».