Как люди и компании заселяют самую большую промзону Зеленограда. Репортаж из Алабушево 30.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Девятиэтажный административно-деловой центр (АДЦ) «Алабушево» — первое «титульное» здание зеленоградской особой экономической зоны. В августе-сентябре в офисах АЦД появится около 500 постоянных «жителей», сотрудников компаний-арендаторов. Офисные помещения в АДЦ разобрали за считанные недели после официального объявления о сдаче их в аренду — сейчас не занят только один этаж. А еще в АДЦ заработала столовая, скоро откроются кафе, есть помещения для выставок, конференций и корпоративных торжеств. Корреспонденты «Зеленоград.ру» побывали в административно-деловом центре — рассказываем и показываем, что внутри, кто может стать арендатором, где это находится, как туда добираться и что ждет Алабушево в будущем.

Общие пространства

После многолетнего строительства и отделки здание Административно-делового центра, наконец, почти закончено. К осени ему обновят фасад, который станет более современным и украсится огромным логотипом ОЭЗ «Технополис Москва».

Общая площадь АДЦ — почти 18 тысяч квадратных метров. Внутри всё «глянцево» и представительно: вестибюль и электронные турникеты, стекло, металл и дерево, негромкая музыка и зелень. Помимо офисов, которые займут компании и их сотрудники, предусмотрена бизнес-инфраструктура: конференц-залы на 200-250 мест, гостиница на восемь номеров, выставочный центр, три трансформируемые переговорные, зал совещаний и лобби-бар. Один из этажей занимает сама администрация ОЭЗ (проектный офис «Зеленоград») — все общие мероприятия особой зоны для гостей и резидентов будут проходит в этом здании: собрания, конференции, выставки, семинары и торжества. Город и любое из зеленоградских предприятий также могут организовать здесь свои события.

На втором этаже смонтирована выставка продукции резидентов ОЭЗ и зеленоградских компаний. На третьем этаже расположен конгресс-холл — фойе и просторный зал на 80 мест. Здесь уже запланирован десяток мероприятий до конца года, например, в октябре пройдёт «Радиофест-2020», соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи, координатором которых станет зеленоградский МИЭТ.

В столовой уже можно пообедать (270 рублей стоит комплексный обед), скоро появятся и завтраки. В ближайшем будущем обещают открытие кофейни сети, хорошо известной жителям Зеленограда. Всего в АДЦ будет работать три кафе.

Чилаут-зал «Берёзка» с подвесными мягкими креслами также ждёт своих будущих хозяев-арендаторов. Еще два помещения на первом этаже отведены под магазины повседневного спроса.

Офисы, цены и арендаторы

Офисные помещения (общей площадью более 5000 кв.метров) сдают по цене от 5,3 тысяч до 11,8 тысяч рублей за один квадратный метр в год, при этом в цену аренды входит эксплуатация и коммунальные услуги. Одновременно с арендой компании получают доступ к большинству услуг ОЭЗ, в частности, к системам связи и безопасности, паркингу на 900 мест, комплексной системе реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации, к системам личного кабинета и клиентским менеджерам, реагированию по заявкам и возможностям мелкого ремонта.

Минимальная площадь аренды — 356 квадратных метров. Помещения имеют свободную планировку, арендаторы могут адаптировать их под собственные нужды. «Компании, которые берут в аренду большие помещения (например, площадью 250 кв.метров), конфигурируют их „под себя“: кому-то удобнее openspace, кому-то нет, — рассказывает Михаил Овчинкин, заместитель руководителя проектного офиса „ОЭЗ Зеленоград“. — Есть и небольшие комнаты, их занимают под проектные офисы резиденты, строящие свои здания, чтобы разместить своих представителей».

Взять в аренду также можно помещения под пункты общественного питания или магазины по цене от 9,77 тысяч рублей за один квадратный метр в год.

Для Зеленограда такая цена является средней и конкурентноспособной, считают в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. Договора аренды ОЭЗ заключаются долгосрочные — не на 11 месяцев, а от года до трех-пяти, а то и десяти лет.

Спрос на офисные площади новой зеленоградской площадки оказался настолько высоким, что особой зоне пришлось выбирать между желающими. Предпочтение отдали крупным компаниям, которые занимаются разработками, производством, технико-внедренческой деятельностью. Как и в трёх инновационно-лабораторных корпусах (ИЛК) по соседству, которые тоже начали сдавать в аренду в июле, в арендаторы берут компании без статуса резидентов ОЭЗ. Предполагается, что этот статус можно получить позже — но, в отличие от ИЛК, арендаторам офисов это делать не обязательно.

Большинство договоров на аренду сейчас находятся на стадии подписания, рассказали в ОЭЗ. Некоторые компании уже начали заезжать, основная часть планирует переезд на сентябрь 2020 года. Это около 500 постоянных сотрудников и регулярный приток временных посетителей, к которому готовится сейчас и АДЦ, и вся площадка.

«Среди наших арендаторов есть зеленоградские компании, есть московские, а есть даже из дальних регионов России, например, из Пермского края, — рассказывает Михаил Овчинкин. — Большинство офисных сотрудников, по нашим предварительным оценкам, будут из Зеленограда, среди работающих на производствах их меньше — пожалуй, 50 на 50 с приезжими. Впрочем, как правило, наши резиденты из Москвы, которые строятся на своих участках, хотят, чтобы их работники перебирались жить в Зеленоград. Например, в уже запустившей своё производство „АйЭмТи“ работают по большей части москвичи, но многие уже сняли в Зеленограде квартиры — говорят, что им тут очень понравилось».

Расположение и транспорт

Площадка «Алабушево» занимает более 140 га на северной окраине Зеленограда, рядом с Октябрьской железной дорогой и платформой Алабушево. Попасть внутрь можно через контроль-пропускные пункты рядом с платформой или с противоположного конца — с проспекта Генерала Алексеева. Из общественного транспорта до платформы ходят городские автобусы 3 (через Западную промзону) и 24 (прямо от Крюково вдоль железной дороги), до конечной «Западная» на проспекте Генерала Алексеева — 3К, 7 и 27, также через неё следует автобусный маршрут 3. Самый короткий интервал движения у 3К — каждые 14 минут.

От ближайшего КПП особой зоны на проспекте Генерала Алексеева до Административно-делового центра — метров 400. Здание расположено на улице Конструктора Лукина, которая пересекает всю площадку «Алабушево». Проход и проезд для посторонних закрыт, действует пропускная система. Но для арендаторов управлять доступом сотрудников и гостей будет просто, из электронного кабинета компании, как утверждают в ОЭЗ.

Автомобилистов ждёт многоуровневая автостоянка на 900 мест рядом с АДЦ, которую скоро сдадут в эксплуатацию, а также плоскостные стоянки. Что касается пешеходов, скоро они смогут перемещаться по площадке не только пешком: уже на следующей неделе здесь собираются запустить прокат электросамокатов, начав с нескольких — на пробу. Рассматривается возможность запуска шаттлов внутри площадки и трансфера от станции Крюково.

Решать вопросы, связанные с городским транспортом в ОЭЗ планируют по мере нарастания человеческого трафика. «Один из наших резидентов построил и запустил собственное производство работает в три смены, — оказалось, что сотрудникам нужны автобусы поздно вечером. Мы отправили совместное письмо в префектуру, и там отреагировали буквально за неделю: уменьшили интервалы движения на автобусных маршрутах и увеличили время работы автобусов до станции Алабушево», — поделился Михаил Овчинкин.

Центр организации дорожного движения Москвы также готов к сотрудничеству. Уже прошло несколько совещаний по поводу обеспечения площадки городским транспортом. Ключевой критерий для кардинальных решений — 1000 пассажиров в день, и цифра эта уже близка.

Кроме того, в ОЭЗ ожидают, что в конце 2021 года заработает маршрут МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» с конечной станцией «Алабушево», что существенно улучшит транспортную доступность площадки (впрочем, эти прогнозы расходятся с данными мэрии и РЖД, по мнению которых сроки запуска МЦД-3 уже сдвинулись на 2022-2024 годы).

На макете площадки «Алабушево», установленном в АДЦ — далеко идущие планы по развитию территории: вторая и третья очереди строительства, будущие заводы, предприятия. И светящийся огнями парк на реке Сходня, которая течёт через всю площадку — там давно задумано сделать набережные, места для отдыха, прогулок и занятий спортом.

ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает привлекать в «Алабушево» новых резидентов — импортозамещающие и высокотехнологичные производства в сфере микроэлектроники, медицины, информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Сегодня здесь базируется 28 компаний, размещая собственные заводы или центральные офисы. Среди них: производства лекарств, глюкометров, лазерного и холодильного оборудования, продукции из синтетического сапфира, автомобильной электроники, ИТ-компании. Всего до 2023 года запланировано создание около четырех тысяч рабочих мест для высококвалифицированного персонала.

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Метки:
особая экономическая зона, коммерческая недвижимость, промзона алабушево, Овчинкин Михаил
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