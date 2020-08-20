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Площадка «Алабушево» особой экономической зоны увеличится на 10 процентов. Почти все здания на присоединяемом участке снесут 20.08.2020 ZELENOGRAD.RU

К территории ОЭЗ «Технополис «Москва» присоединяют новые земельные участки площадью в 15 га — в том числе большой участок на проспекте Генерала Алексеева. Предполагается, что здесь реконструируют или снесут старые здания и построят производственные и офисные объекты особой зоны на 62 тысячи кв.метров: возведением их или займётся или сама ОЭЗ, чтобы сдать затем в аренду резидентам, или в аренду сдадут земельные участки, а строить будут арендаторы-резиденты, рассказал заммэра Владимир Ефимов в ходе своего визита на зеленоградскую площадку ОЭЗ.

Речь идёт об изменении статуса участка в дальнем конце проспекта Генерала Алексеева (кадастровый номер 77:10:0003004:12, дома 19-25), которым ранее распоряжался «Моспросмстрой», а также смежных с ним небольших участков при въезде на площадку «Алабушево» — теперь они станут её частью, увеличив площадку с 143 до 158 га.

Как пояснили «Зеленоград.ру» в проектном офисе «ОЭЗ Зеленоград», рабочий вариант развития этой территории — снос всех старых зданий, которых сейчас больше десятка, кроме двух: строения 2 и 3 дома 19 по проспекту Генерала Алексеева планируется реконструировать, а между ними построить еще одно новое здание.

Сейчас постройки на этом участке занимают автоцентр «Гринавто», офис такси и доставки «Бамбук», мебельное производство, компании, занимающиеся строительством и отделкой, предприятия по вывозу мусора, системам вентиляции, ремонту промышленного оборудования и другие.

Размещение на новых присоединённых территориях могут заинтересовать представителей высокотехнологичных отраслей, считает вице-мэр Владимир Ефимов. К локализации производства на площадке «Алабушево» проявляют интерес авиа- и машиностроители, производители бытовой электроники и «умного дома», отметил он — главным преимуществом площадки является готовность её инфраструктуры, это определяет высокий спрос на возможность размещения здесь производства и получения статуса резидента.

«Сегодня одна из наших приоритетных задач — аккумулировать новые крупные импортозамещающие предприятия в Зеленограде. Это поможет снизить так называемую маятниковую миграцию благодаря созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест за пределами ТТК и МКАД», — добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

На площадке «Алабушево» уже размещены 28 резидентов ОЭЗ, строится более 20 инновационных предприятий. В июле-августе началась сдача в аренду помещений в первых трех инновационных лабораторно-промышленных корпусах (ИЛПК), построенных особой зоной — это помещения от административного до производственного профиля, в том числе под «чистые комнаты» (общая площадь их в ИЛПК в 29 тысяч кв.метров); одновременно в аренду выставили помещения в новом административно-деловом центре по соседству (общая площадь 18 тысяч кв.метров).

Спрос на арендные предложения оказался высоким, почти все помещения уже сданы. В «Технополисе «Москва» сообщают, что активно занимаются проблемой транспортной доступности территории: прорабатывается вопрос запуска шаттлов внутри площадки «Алабушево» и трансфера от железнодорожной станции Крюково, а концу 2021 года ожидают запуска МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» с конечной станцией «Алабушево» — впрочем, эти прогнозы расходятся с данными мэрии и РЖД, по мнению которых сроки запуска МЦД-3 уже сдвинулись на 2022-2024 годы.

В перспективе на 158 гектарах расширенной площадки «Алабушево» планируется создать около 18 тысяч рабочих мест, заявил Владимир Ефимов. Ранее в качестве планов говорили о четырёх тысячах рабочих мест для высококвалифицированного персонала до 2023 года.

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Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево
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Обсуждение
A T
20 августа
ОЭЗ "Зеленоград", которая стала Технополисом, создавалась как технико-внедренческая (исследования, разработки, опытное производство). Тогда получается, должна появиться целая промзона уже для производственной деятельности, если нужны крупные предприятия. Нет, это хорошо, но будем надеяться, что реализуется и не утонет в море документов и согласований.
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