«Элвис» переезжает в промзону «Алабушево» из технопарка «Элма» — чтобы улучшить условия труда более 500 сотрудников 24.08.2020 ZELENOGRAD.RU

С начала 2021 года производство зеленоградской компании «Элвис» заработает на площадке «Алабушево» особой экономической зоны. Компания арендует один из трёх новых инновационных лабораторно-промышленных корпусов (ИЛПК), это более девяти тысяч кв.метров, сообщили в ОЭЗ «Технополис Москва». Переезд обусловлен развитием компании, его цель — улучшение условий производства для более чем 500 сотрудников, прокомментировал генеральный директор «Элвиса» Ярослав Петричкович.

«На территории площадки „Алабушево“ размещаются инновационные компании, с которыми мы сможем образовать единую экосистему. Вся имеющаяся инфраструктура соответствует самым высоким стандартам», — пояснил Ярослав Петричкович.

Сдавать в аренду три только что построенных ИЛПК на площадке «Алабушево» начали в июле, и научно-производственный центр «Элвис» одним из первых откликнулся на это предложение. Предприятие размещается в Южной промзоне, с 2017 года оно было якорным резидентом технопарка «Элма». Корпоративное мероприятие по подведению итогов 2019 года и планам дальнейшего развития уже состоялось в «Алабушево» — в новом административно-деловом центре по соседству с будущим зданием НПЦ «Элвис».

В особой экономической зоне НПЦ «Элвис» продолжит заниматься проектированием микросхем и систем на кристалле, систем с компьютерным зрением и элементами искусственного интеллекта, радиолокационных систем и интегрированных систем безопасности.

В ближайшее время компания также планирует получить статус резидента, как сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Это даст право на соответствующие преференции, которые позволят ежегодно экономить до 47% на налоговых сборах и других обязательных платежах. «Речь идет о нулевой ставке на имущество и транспорт, сниженном налоге на прибыль и беспошлинном импорте», — конкретизировал Дёгтев.

Научно-производственный центр «Элвис» — один из ведущих центров проектирования микросхем в Зеленограде и в стране. Он был создан в 1990 году на базе структурного подразделения зеленоградского НПО «ЭЛАС», выполнявшего до 80-х годов передовые разработки в области космической электронной техники. В 2010 году на базе НПЦ «Элвис» появился совместный проект с корпорацией «Роснано», зеленоградский центр проектирования чипов с проектными нормами 90-65 нм, в 2011 году он был выделен в компанию «Элвис-НеоТек». Сам НПЦ «Элвис» в 2012 году преобразовали из государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество, а в 2014 году прошла приватизация компании её руководством. На тот момент предприятие занимало меньше 1,8 тысяч кв.метров, его рабочий коллектив составляли более 250 сотрудников — менее чем за десять лет это число удвоилось, а площадь увеличится впятеро с переездом в ОЭЗ.

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Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево, петричкович ярослав, дёгтев геннадий, Элвис, Элма
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