С начала 2021 года производство зеленоградской компании «Элвис» заработает на площадке «Алабушево» особой экономической зоны. Компания арендует один из трёх новых инновационных лабораторно-промышленных корпусов (ИЛПК), это более девяти тысяч кв.метров, сообщили в ОЭЗ «Технополис Москва». Переезд обусловлен развитием компании, его цель — улучшение условий производства для более чем 500 сотрудников, прокомментировал генеральный директор «Элвиса» Ярослав Петричкович.

«На территории площадки „Алабушево“ размещаются инновационные компании, с которыми мы сможем образовать единую экосистему. Вся имеющаяся инфраструктура соответствует самым высоким стандартам», — пояснил Ярослав Петричкович.

Сдавать в аренду три только что построенных ИЛПК на площадке «Алабушево» начали в июле, и научно-производственный центр «Элвис» одним из первых откликнулся на это предложение. Предприятие размещается в Южной промзоне, с 2017 года оно было якорным резидентом технопарка «Элма». Корпоративное мероприятие по подведению итогов 2019 года и планам дальнейшего развития уже состоялось в «Алабушево» — в новом административно-деловом центре по соседству с будущим зданием НПЦ «Элвис».