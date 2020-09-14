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Гостиницу на 500 номеров запроектировали на Алабушевской улице 14.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Градостроительно-земельная комиссия мэрии одобрила размещение гостиничного комплекса на участке рядом с площадкой Алабушево особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В гостинице предусмотрено порядка 500 номеров. «В них смогут останавливаться резиденты особой экономической зоны „Технополиса Москва“ в Алабушево», сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. Однако гостиница не будет принадлежать ОЭЗ, уточнили для «Зеленоград.ру» в пресс-службе особой зоны — она будет работать и для резидентов, и для города.

Участок в 1,2 га под гостиницу (77:10:0003004:11, Зеленоград, проезд Западный 3-й, вл 17, стр 1, 2, 4, 5, 6) находится на Алабушевской улице, рядом — одноимённая остановка автобуса 3, дальше частные дома садового товарищества «Киношник». За участком начинается территория ОЭЗ, но сам участок в неё не входит.

Сейчас строения, которые расположены на участке, занимают несколько компаний, в том числе «ДачаЗел».

К реализации на участке предложен проект строительства двух корпусов гостиницы и паркинга. Параметры объектов, одобренных к размещению: суммарная поэтажная площадь нового строительства — 29980 кв.метров, высота — 50 метров.

В гостиничном комплексе предполагается размещать сотрудников и гостей компаний-резидентов ОЭЗ, возможно и долговременное их размещение, прокомментировали в «Технополисе Москва». Сроки строительства не называются.

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Метки:
особая экономическая зона, жилищное строительство, капитальное строительство, улица алабушевская, гостиница, ДачаЗел
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