Градостроительно-земельная комиссия мэрии одобрила размещение гостиничного комплекса на участке рядом с площадкой Алабушево особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В гостинице предусмотрено порядка 500 номеров. «В них смогут останавливаться резиденты особой экономической зоны „Технополиса Москва“ в Алабушево», сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. Однако гостиница не будет принадлежать ОЭЗ, уточнили для «Зеленоград.ру» в пресс-службе особой зоны — она будет работать и для резидентов, и для города.