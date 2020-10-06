Мнения экспертов

Со стороны экспертов рынка недвижимости будет дана оценка инвестиционной привлекательности площадки, ее преимуществ в сравнении с другими подобными территориями.



Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank: Зеленоград — крупная агломерация за МКАД, которая исторически славилась высоким уровнем подготовки рабочих кадров, т. е. у потенциальных инвесторов не будет проблем с поиском квалифицированного персонала, а также с транспортной доступностью площадки. Ещё один важный момент — это расположение вблизи Ленинградского шоссе и аэропорта Шереметьево, где исторически спрос на складскую и производственную недвижимость достаточно высок/

Александр Перфильев, коммерческий директор Ghelamco: производства становятся компактными, география больше не играет ключевую роль, главное — территориальная близость офисов и производственных помещений. Сейчас на рынке наблюдается высокая конкуренция за привлечение инвесторов. Со стороны бизнеса есть боязнь, что получение статуса резидента процесс длительный и требует максимальной открытости и прозрачности, поэтому необходимо шире информировать представителей бизнеса о преференциях, которые может получить инвестор при вхождении в особую экономическую зону.

Антон Тимонин, старший консультант департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: инвесторов привлекают преференции, которые предлагают ОЭЗы, а также информационная и регуляторная поддержка управляющих компаний, упрощенное получение лицензий и разрешений на строительство. Есть высокий спрос на площадки типа greenfield, то есть застройке собственных производств с нуля. Это вызвано нехваткой современных и оснащенных требуемой инфраструктурой помещений. Важно учитывать, что инвесторы хотят быстро приступить к началу производства и получению прибыли, но из-за низкого качества предлагаемых готовых производственных площадок им приходится делать выбор в пользу строительства под себя. При этом больше всего инвестиций вкладывают предприятия строительного, агропромышленного и машиностроительного сектора. Площадка «Алабушево» имеет в этом важное конкурентное преимущество, и решение строительства и сдачи в аренду готовых лабораторно-промышленных корпусов способно привлечь на площадку больше инновационных производств современного типа.