Особая экономическая зона «Технополис Москва» 14 октября приглашает на инвест-завтрак, посвещенный перспективам развития зеленоградской площадки в Алабушево, которая задумана как инновационный город, который задаст вектор развития высокотехнологичным производствам столицы.
Обещают, что до 2030 года здесь будет создано около 40 тысяч рабочих мест, общая площадь строений составит 1 млн квадратных метров, включая инновационные лабораторно-промышленные корпуса, что сделает Зеленоград новым центром притяжения высококвалифицированных кадров, инвестиций, технологий. Одно из главных преимуществ площадки «Алабушево» - готовность её инфраструктуры.
На инвест-завтраке планируют обсудить следующие темы:
- каким производствам выгодно разместиться в «Алабушево»;
- что из себя представляет инфраструктура площадки: настоящие и будущие проекты;
- какова экономика проектов: преимущества и преференции для резидентов;
- что выгоднее: построить объект заново или арендовать готовое помещение.
Приглашенные эксперты:
- Александр Перфильев, коммерческий директор Ghelamco
- Дарья Канева, заместитель директора Центра управления недвижимости Becar Asset Management Group
- Константин Никоноров, заместитель генерального директора, руководитель проектного офиса «ОЭЗ «Зеленоград»
Со стороны экспертов рынка недвижимости будет дана оценка инвестиционной привлекательности площадки, ее преимуществ в сравнении с другими подобными территориями.
Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank: Зеленоград — крупная агломерация за МКАД, которая исторически славилась высоким уровнем подготовки рабочих кадров, т. е. у потенциальных инвесторов не будет проблем с поиском квалифицированного персонала, а также с транспортной доступностью площадки. Ещё один важный момент — это расположение вблизи Ленинградского шоссе и аэропорта Шереметьево, где исторически спрос на складскую и производственную недвижимость достаточно высок/
Александр Перфильев, коммерческий директор Ghelamco: производства становятся компактными, география больше не играет ключевую роль, главное — территориальная близость офисов и производственных помещений. Сейчас на рынке наблюдается высокая конкуренция за привлечение инвесторов. Со стороны бизнеса есть боязнь, что получение статуса резидента процесс длительный и требует максимальной открытости и прозрачности, поэтому необходимо шире информировать представителей бизнеса о преференциях, которые может получить инвестор при вхождении в особую экономическую зону.
Антон Тимонин, старший консультант департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: инвесторов привлекают преференции, которые предлагают ОЭЗы, а также информационная и регуляторная поддержка управляющих компаний, упрощенное получение лицензий и разрешений на строительство. Есть высокий спрос на площадки типа greenfield, то есть застройке собственных производств с нуля. Это вызвано нехваткой современных и оснащенных требуемой инфраструктурой помещений. Важно учитывать, что инвесторы хотят быстро приступить к началу производства и получению прибыли, но из-за низкого качества предлагаемых готовых производственных площадок им приходится делать выбор в пользу строительства под себя. При этом больше всего инвестиций вкладывают предприятия строительного, агропромышленного и машиностроительного сектора. Площадка «Алабушево» имеет в этом важное конкурентное преимущество, и решение строительства и сдачи в аренду готовых лабораторно-промышленных корпусов способно привлечь на площадку больше инновационных производств современного типа.
14 октября, 10:00
Конгресс-центр ОЭЗ «Технополис Москва»
Волгоградский проспект 42 корп. 5.
Участие бесплатное. Для получения приглашения, оставьте заявку.
Справки по телефону 8-985-196-91-27 или почте pr@technomoscow.ru