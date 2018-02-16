«Брайт Вэй Индастриз» (входит в Bright Way Group) построит в ОЭЗ завод по производству порядка 60 жизненно важных лекарственных препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта, обмена веществ, сердечно-сосудистой, костно-мышечной, нервной и дыхательной систем — в форме таблеток, капсул и инъекций.

«Произведенные в столице препараты станут доступнее для москвичей» , — сообщает пресс-служба столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Льготы и преференции ОЭЗ позволят существенно снизить издержки производства, а также снизить зависимость от импортного производства лекарств. Получить статус резидента ОЭЗ компания планирует в ближайшее время.

Параметры производственного комплекса «Брайт Вэй Индастриз» в Алабушево — 30 тысяч кв.метров, 356 рабочих мест. Объем инвестиций в проект — около 1,9 миллиардов рублей и объёме производства в 5 миллиардов рублей, который планируется при выходе на проектную мощность.

Группа компаний Bright way Group работает на фармацевтическом, ветеринарном и косметическом рынках России, республики Беларусь, Казахстана и Грузии с 1999 года. Общее число сотрудников 400 человек, в октябре запущено производство на заводе «Велфарм» в Кургане.

«Биокад» — российская биотехнологическая компания и первый в России проект, реализуемый под долгосрочную закупку государством лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП со встречными инвестиционными обязательствами поставщика. Завод построят при поддержке Москвы, а затем в течение семи лет компания будет поставлять городу 22 препарата, в основном группы «онкология и иммуномодуляторы».

«Предприятие будет производить примерно 40% наименований против рака. В связи с этим цены на такого рода препараты должны будут упасть на 50%», — сообщает портал мэра Москвы.

«„Биокад“ станет единственным поставщиком препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, для нужд департамента здравоохранения Москвы в 2021—2027 годах, — писал „Коммерсант“. — Компания выиграла тендер у своего конкурента „Р-Фарм“. По условиям контракта, сумма которого — 14 миллиарда рублей, „Биокад“ должна локализовать производство, для чего получила участок в Зеленограде».

Фирма «ПК-137», дочка крупной международной компании BIOCAD, уже стала резидентом ОЭЗ. Завод площадью 26 тысяч кв.метров возведут на участке 5,65 га неподалеку от платформы Алабушево и запустят его в 2020 году, вложив в это более 3 миллиардов рублей, часть из них составит кредит.

Международная инновационная компания BIOCAD — компания полного цикла создания лекарственных препаратов, «от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки», как сообщается на её сайте. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т. д. В компании трудятся более 1400 сотрудников, в её портфеле — более 45 продуктов, еще более 40 препаратов находятся в разработке. Производство размещено в Москве и Санкт-Петербурге, его общая площадь — 8,3 тысячи квадратных метров. Зеленоградский завод позволит увеличить производство в разы.

В столичном правительстве обе компании называют лидерами фармотрасли. «Москва заинтересована в развитии своего промышленного потенциала, в росте эффективности и конкурентоспособности индустриального сектора. Для этого внедрены и уже успешно реализуются комплексные меры поддержки компаний, разместивших у нас свои перспективные производства», — отметила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.