Так называемый офсетный контракт правительство Москвы заключило с «Биокадом» в 2017 году. Это долгосрочный контракт, предусматривающий взаимные обязательства партнёров не только по поставке и закупке лекарств, но и по инвестициям в создание современного фармацевтического производства на территории Москвы. Сумма контракта — 14 миллиардов рублей.

Объем инвестиций «Биокада» в создание и освоение производства составил более трех миллиардов. В конце 2017 года компания выиграла тендер на заключение госконтракта, опередив своего конкурента «Р-Фарм». Фирма «ПК-137», дочка «Биокад», стала резидентом ОЭЗ и получила участок в 5,65 га, где планировалось возвести завод и запустить его в 2020 году — на сегодняшний день эти планы выполняются.

В последующие 2021-2027 годы компания будет производить и поставлять столице 22 наименования лекарственных средств, а Москва будет закупать их — на сумму около двух миллиарда рублей в год.

«Большая часть поставок [по офсетным контрактам Москвы] посвящена направлению онкологии — то, что является на сегодняшний день самым проблемным, самым дорогим и менее локализованным, — заявил Сергей Собянин. — Проблема решается через контракты. Производство локализуется здесь в России по самому широкому спектру номенклатуры лекарств. Первое такое производство сегодня создается здесь [в Зеленограде]. Первая его очередь запускается, надеюсь, в ближайшие недели, и в течение года весь этот огромный комплекс — более 40 тыс. кв. м — будет работать. Один из самых современных заводов в России и соответствует всем международным стандартам».

На новом заводе «Биокад» будут производить лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает компания: «Заключенный контракт позволит городу снизить цену на лекарства более чем наполовину, к тому же регион получит высокотехнологичное производство, гарантированную поставку качественных российских препаратов и новые рабочие места».

Уже в начале 2021 года «Биокад» планирует отгрузить первые партии лекарств заказчику. Начало производства предполагается в конце 2020 года — на первом этапе это будет вторичная упаковка лекарственных препаратов и выпускающий контроль качества. Через год будет запущено также биологическое и химическое производство 40 готовых лекарственных форм и двух фармацевтических субстанций, информирует агентство «Москва». Планируемый объем поставок на 2021 год — более 400 тысяч упаковок.