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Строительство фармзавода «Биокад» завершено в зеленоградской промзоне Алабушево. Здесь создадут более 100 рабочих мест и начнут выпуск лекарств из списка ЖНВЛП к концу года 09.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Комплекс зданий фармацевтического производства компании «Биокад» построен на площадке Алабушево особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в рамках контракта c правительством Москвы — «Биокад» в течение семи лет будет поставлять препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний в столичные поликлиники и больницы. На зеленоградском заводе в 2020—2021 годах появится более 100 рабочих мест.

Так называемый офсетный контракт правительство Москвы заключило с «Биокадом» в 2017 году. Это долгосрочный контракт, предусматривающий взаимные обязательства партнёров не только по поставке и закупке лекарств, но и по инвестициям в создание современного фармацевтического производства на территории Москвы. Сумма контракта — 14 миллиардов рублей.

Объем инвестиций «Биокада» в создание и освоение производства составил более трех миллиардов. В конце 2017 года компания выиграла тендер на заключение госконтракта, опередив своего конкурента «Р-Фарм». Фирма «ПК-137», дочка «Биокад», стала резидентом ОЭЗ и получила участок в 5,65 га, где планировалось возвести завод и запустить его в 2020 году — на сегодняшний день эти планы выполняются.

В последующие 2021-2027 годы компания будет производить и поставлять столице 22 наименования лекарственных средств, а Москва будет закупать их — на сумму около двух миллиарда рублей в год.

«Большая часть поставок [по офсетным контрактам Москвы] посвящена направлению онкологии — то, что является на сегодняшний день самым проблемным, самым дорогим и менее локализованным, — заявил Сергей Собянин. — Проблема решается через контракты. Производство локализуется здесь в России по самому широкому спектру номенклатуры лекарств. Первое такое производство сегодня создается здесь [в Зеленограде]. Первая его очередь запускается, надеюсь, в ближайшие недели, и в течение года весь этот огромный комплекс — более 40 тыс. кв. м — будет работать. Один из самых современных заводов в России и соответствует всем международным стандартам».

На новом заводе «Биокад» будут производить лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает компания: «Заключенный контракт позволит городу снизить цену на лекарства более чем наполовину, к тому же регион получит высокотехнологичное производство, гарантированную поставку качественных российских препаратов и новые рабочие места».

Уже в начале 2021 года «Биокад» планирует отгрузить первые партии лекарств заказчику. Начало производства предполагается в конце 2020 года — на первом этапе это будет вторичная упаковка лекарственных препаратов и выпускающий контроль качества. Через год будет запущено также биологическое и химическое производство 40 готовых лекарственных форм и двух фармацевтических субстанций, информирует агентство «Москва». Планируемый объем поставок на 2021 год — более 400 тысяч упаковок.

Для обеспечения производства лекарственных препаратов на заводе создана система контроля качества, отвечающая международным стандартам GMP. Комплекс зданий фармацевтического производства оснащен высокотехнологичными производственными линиями, применены передовые инженерные решения для фармпроизводств, повышающие инвестиционную и операционную эффективность объекта.

Генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов отметил, что завод в ОЭЗ «Технополис Москва» предусматривает в рамках 2020 и 2021 года открытие более 100 новых рабочих мест.

Видео: «Фарм Дизайн»

Помимо контракта с «Биокад» Москва заключила в 2018 году второй офсетный контракт — с компанией «Р-Опра» (дочерней компанией «Р-Фарм»), которая в рамках его реализации также недавно приступила к строительству своего производства в Зеленограде, на площадке ОЭЗ Алабушево. Рядом расположится и крупный фармацевтический завод компании «Брайт Вэй Индастриз». В сумме это еще более 600 вакансий, в первую очередь для зеленоградцев.

Всего в биофармацевтическом кластере ОЭЗ «Технополис Москва» сегодня более 20 компаний-участниц (включая тех, которые размещаются на московской площадке). К концу 2019 года от резидентов «биофармы» поступил запрос на подготовку порядка 2000 высококвалифицированных специалистов фармацевтической промышленности в течение ближайших трех лет. Их собираются готовить на базе Московского государственного образовательного комплекса (МГОК, Тушинский район Москвы), максимально адаптируя компетенции под конкретные требования работодателей и в соответствии со стандартами WorldSkills. «Это не только фармацевты и провизоры, это операторы производства, лаборанты химического анализа, слесари-наладчики, электрики, операторы КИПА, — это большой список работников с определенным функционалом, в соответствии с квалификационными требованиями предприятий», — рассказывал директор МГОК Игорь Артемьев.

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Метки:
особая экономическая зона, производство, Собянин Сергей Семенович, промышленность, фармацевтическое производство, биокад
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