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На станции Крюково начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы 24.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Работы по масштабной реконструкции станции Крюково в рамках строительства МЦД-3 начались уже не на бумаге: на Крюковской площади сносят торговые палатки, на Привокзальной берут грунт для подготовки строительства, территория частично огорожена.

Перегорожена территория возле первой и четвертой платформ, там ведутся изыскательские работы. Выполнить их планируют до лета. Пока работы не мешают проходу людей и движению поездов. На Крюковской площади разбирают палатки возле автобусных остановок, за которыми был продуктовый шатер.

Снос и строительство платформ на станции начнется с 4-й платформы — крайней со стороны «старого» города. После перестройки она сдвинется ближе к существующей территории рынка.

Билетные кассы, стоящие на Крюковской площади, также уберут — из-за будущего строительства конкорса с надземным переходом через пути. Кассовый павильон передвинут ближе к области, то есть, к началу 4-й платформы, но когда это произойдет, пока неизвестно. В перспективе уберут и кассы со стороны Привокзальной площади.

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд
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Обсуждение
Борис Хромов
4 часа назад
Цитата:Снос и строительство платформ на станции начнется с 4-й платформы — крайней со стороны «старого» города. После перестройки она сдвинется ближе к существующей территории рынка.
Означает ли это, что путь проложат на месте платформы? Если ещё дальше, то выход переходов тоже надо переносить.
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