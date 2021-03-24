Работы по масштабной реконструкции станции Крюково в рамках строительства МЦД-3 начались уже не на бумаге: на Крюковской площади сносят торговые палатки, на Привокзальной берут грунт для подготовки строительства, территория частично огорожена.
Перегорожена территория возле первой и четвертой платформ, там ведутся изыскательские работы. Выполнить их планируют до лета. Пока работы не мешают проходу людей и движению поездов. На Крюковской площади разбирают палатки возле автобусных остановок, за которыми был продуктовый шатер.
Снос и строительство платформ на станции начнется с 4-й платформы — крайней со стороны «старого» города. После перестройки она сдвинется ближе к существующей территории рынка.
Билетные кассы, стоящие на Крюковской площади, также уберут — из-за будущего строительства конкорса с надземным переходом через пути. Кассовый павильон передвинут ближе к области, то есть, к началу 4-й платформы, но когда это произойдет, пока неизвестно. В перспективе уберут и кассы со стороны Привокзальной площади.
Означает ли это, что путь проложат на месте платформы? Если ещё дальше, то выход переходов тоже надо переносить.