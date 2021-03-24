Снос и строительство платформ на станции начнется с 4-й платформы — крайней со стороны «старого» города. После перестройки она сдвинется ближе к существующей территории рынка.

Билетные кассы, стоящие на Крюковской площади, также уберут — из-за будущего строительства конкорса с надземным переходом через пути. Кассовый павильон передвинут ближе к области, то есть, к началу 4-й платформы, но когда это произойдет, пока неизвестно. В перспективе уберут и кассы со стороны Привокзальной площади.