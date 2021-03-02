РЖД объявили конкурс на реконструкцию станции Крюково для запуска МЦД-3. Подготовительные работы возле станции уже начались. Рассказываем, что стало известно о будущем станции Крюково из конкурсной документации.
Проект предполагает строительство большого пассажирского терминала — двух павильонов и надземного перехода — с выходом на три платформы, Крюковскую площадь, Привокзальную площадь и даже Крюковскую эстакаду. На эстакаде сделают автобусные остановки — пересадка с автобуса на электричку будет под крышей. Платформы построят высокие, чтобы посадка в электрички стала более безопасной.
Надземный переход построят параллельно Крюковской эстакаде («новому» мосту). На Крюковской площади павильон для входа в переход будет возле автобусных остановок, на месте существующего входа в узкий подземный переход. Для подъема в переход сделают эскалаторы, лестницы и лифт. В самом павильоне расположатся билетные кассы, общественные туалеты, служебные и технические помещения.
На Привокзальной площади павильон будет трехэтажным. Подъемы и спуски на этажи и платформы — по лестнице, эскалаторам и лифту. Выход к платформам — с третьего уровня. Здесь же оставлен задел под будущее соединение конкорса с павильоном остановки высокоскоростной магистрали (ВСМ) — между павильоном на Привокзальной и павильоном ВСМ напротив 18-го микрорайона построят длинный пешеходный мост.
Павильон со стороны «нового» города пристроят к Крюковской эстакаде и сделают на мосту новые автобусные остановки. Выйти к остановкам можно будет со второго и третьего этажей павильона. Для перехода между противоположными остановками построят крытый переход под эстакадой, на уровне второго этажа. На втором этаже павильона также будет выход к ТЦ «Зеленоградский» — надземный переход пройдет над Привокзальной площадью.
Сейчас на эстакаде автобусы не останавливаются, а одноименная остановка находится уже при съезде с неё со стороны 18 и 19 микрорайонов. По мосту ездят автобусы №1, 15, 19, 25, 32. В новом проекте остановки предусмотрены на эстакаде над станцией Крюково, а остановочные павильоны расположены прямо в пристроенном терминале МЦД. То есть, можно выйти из автобуса и спуститься к электричкам, не выходя на улицу. Кроме того, ещё один вход на станцию разгрузит два существующих — через Крюковскую и Привокзальную площади.
Сейчас в Крюково четыре платформы. Вместо них построят три — №1 крайнюю со стороны «нового» города, №2 со стороны «старого» и №3 посередине. Платформы построят высокие, чтобы уменьшить щель между краями платформ и вагонами электричек. Длина платформ — стандартная, та же, что сейчас.
Над платформами будут навесы по всей длине (недавно поставленные короткие навесы, видимо, демонтируют). На каждой устроят «зоны комфорта» — это скамейки и уличные инфракрасные сенсорные обогреватели Kalashnikov. Они устанавливаются над скамейками и включаются автоматически при приближении человека. На платформах сделают новое освещение и уложат тротуарную плитку.
Один оставят, но перед этим реконструируют. Это широкий пешеходный тоннель, расположенный ближе к рынку. Сейчас он используется для транзитного перехода из одной части города в другую. В таком качестве его и оставят.
Другой, более узкий, ликвидируют, потому что на его месте будут строить конкорс с надземным переходом.
Уже совсем скоро. Сейчас сносятся гаражи возле железной дороги на улице Панфилова, за Крюковским рынком. В марте строительный городок железнодорожников появится у станции со стороны «старого» города. Начальная стоимость выполнения работ — 2,6 миллиарда рублей.
Пока речь идет о перестройке станций будущего МЦД-3, после чего начнется подготовка к запуску электричек по диаметральному маршруту — с переходом с Ленинградского на Казанское направление, минуя Ленинградский вокзал.
Строительство станции МЦД в Крюково предполагает реконструкцию и изменение схем движения транспорта на прилегающих улицах, в частности, на Крюковской площади. Это отдельный проект, который планируют обсудить с жителями в этом году — скорее всего, онлайн на портале «Активный гражданин».