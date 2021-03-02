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Как изменится станция Крюково после реконструкции — подробное описание проекта: трехэтажный павильон с эскалаторами, крытые платформы с подогревом и автобусная остановка на эстакаде 02.03.2021 ZELENOGRAD.RU

РЖД объявили конкурс на реконструкцию станции Крюково для запуска МЦД-3. Подготовительные работы возле станции уже начались. Рассказываем, что стало известно о будущем станции Крюково из конкурсной документации.

Что будет нового

Проект предполагает строительство большого пассажирского терминала — двух павильонов и надземного перехода — с выходом на три платформы, Крюковскую площадь, Привокзальную площадь и даже Крюковскую эстакаду. На эстакаде сделают автобусные остановки — пересадка с автобуса на электричку будет под крышей. Платформы построят высокие, чтобы посадка в электрички стала более безопасной.

Надземный переход построят параллельно Крюковской эстакаде («новому» мосту). На Крюковской площади павильон для входа в переход будет возле автобусных остановок, на месте существующего входа в узкий подземный переход. Для подъема в переход сделают эскалаторы, лестницы и лифт. В самом павильоне расположатся билетные кассы, общественные туалеты, служебные и технические помещения.

На Привокзальной площади павильон будет трехэтажным. Подъемы и спуски на этажи и платформы — по лестнице, эскалаторам и лифту. Выход к платформам — с третьего уровня. Здесь же оставлен задел под будущее соединение конкорса с павильоном остановки высокоскоростной магистрали (ВСМ) — между павильоном на Привокзальной и павильоном ВСМ напротив 18-го микрорайона построят длинный пешеходный мост.

Павильон со стороны «нового» города пристроят к Крюковской эстакаде и сделают на мосту новые автобусные остановки. Выйти к остановкам можно будет со второго и третьего этажей павильона. Для перехода между противоположными остановками построят крытый переход под эстакадой, на уровне второго этажа. На втором этаже павильона также будет выход к ТЦ «Зеленоградский» — надземный переход пройдет над Привокзальной площадью.

Зачем делать автобусные остановки на Крюковской эстакаде?

Сейчас на эстакаде автобусы не останавливаются, а одноименная остановка находится уже при съезде с неё со стороны 18 и 19 микрорайонов. По мосту ездят автобусы №1, 15, 19, 25, 32. В новом проекте остановки предусмотрены на эстакаде над станцией Крюково, а остановочные павильоны расположены прямо в пристроенном терминале МЦД. То есть, можно выйти из автобуса и спуститься к электричкам, не выходя на улицу. Кроме того, ещё один вход на станцию разгрузит два существующих — через Крюковскую и Привокзальную площади.

Новые платформы с обогревом

Сейчас в Крюково четыре платформы. Вместо них построят три — №1 крайнюю со стороны «нового» города, №2 со стороны «старого» и №3 посередине. Платформы построят высокие, чтобы уменьшить щель между краями платформ и вагонами электричек. Длина платформ — стандартная, та же, что сейчас.

Над платформами будут навесы по всей длине (недавно поставленные короткие навесы, видимо, демонтируют). На каждой устроят «зоны комфорта» — это скамейки и уличные инфракрасные сенсорные обогреватели Kalashnikov. Они устанавливаются над скамейками и включаются автоматически при приближении человека. На платформах сделают новое освещение и уложат тротуарную плитку.

Подземные переходы под станцией оставят?

Один оставят, но перед этим реконструируют. Это широкий пешеходный тоннель, расположенный ближе к рынку. Сейчас он используется для транзитного перехода из одной части города в другую. В таком качестве его и оставят.

Другой, более узкий, ликвидируют, потому что на его месте будут строить конкорс с надземным переходом.

Когда начнут?

Уже совсем скоро. Сейчас сносятся гаражи возле железной дороги на улице Панфилова, за Крюковским рынком. В марте строительный городок железнодорожников появится у станции со стороны «старого» города. Начальная стоимость выполнения работ — 2,6 миллиарда рублей.

Пока речь идет о перестройке станций будущего МЦД-3, после чего начнется подготовка к запуску электричек по диаметральному маршруту — с переходом с Ленинградского на Казанское направление, минуя Ленинградский вокзал.

Строительство станции МЦД в Крюково предполагает реконструкцию и изменение схем движения транспорта на прилегающих улицах, в частности, на Крюковской площади. Это отдельный проект, который планируют обсудить с жителями в этом году — скорее всего, онлайн на портале «Активный гражданин».

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Метки:
электричка, станция крюково, мцд
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 21:36
Не понятно зачем нужны уличные инфракрасные сенсорные обогреватели Kalashnikov? Улицу греть?
Александр Эрлих
Вчера, 22:25
Видимо, платформы будут закрыты, но не будут отапливаться. Поэтому точечный обогрев будет греть людей под обогревателем, а не улицу.
Nata79 Motorina
6 часов назад
Веселое лето ждет нас!
Алексей Кравченко
3 часа назад
Здорово!!! А куда бабушек с цветами денут????????
A T
27 минут назад
И без возможности переходить транзитом. Если это, по сути, ТПУ, наверняка имело бы смысл сделать нормальный переход для пешеходов без захода к турникетам. Чтобы не щемились в один подземный переход, который даже после реконструкции, наверное, на треть ширины будет занят торговцами. Всё равно туда многие будут приезжать на автобусах и приходить не на электричку, а для того, чтобы просто перейти с одной стороны на другую.
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