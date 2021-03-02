Что будет нового

Проект предполагает строительство большого пассажирского терминала — двух павильонов и надземного перехода — с выходом на три платформы, Крюковскую площадь, Привокзальную площадь и даже Крюковскую эстакаду. На эстакаде сделают автобусные остановки — пересадка с автобуса на электричку будет под крышей. Платформы построят высокие, чтобы посадка в электрички стала более безопасной.

Надземный переход построят параллельно Крюковской эстакаде («новому» мосту). На Крюковской площади павильон для входа в переход будет возле автобусных остановок, на месте существующего входа в узкий подземный переход. Для подъема в переход сделают эскалаторы, лестницы и лифт. В самом павильоне расположатся билетные кассы, общественные туалеты, служебные и технические помещения.

На Привокзальной площади павильон будет трехэтажным. Подъемы и спуски на этажи и платформы — по лестнице, эскалаторам и лифту. Выход к платформам — с третьего уровня. Здесь же оставлен задел под будущее соединение конкорса с павильоном остановки высокоскоростной магистрали (ВСМ) — между павильоном на Привокзальной и павильоном ВСМ напротив 18-го микрорайона построят длинный пешеходный мост.

Павильон со стороны «нового» города пристроят к Крюковской эстакаде и сделают на мосту новые автобусные остановки. Выйти к остановкам можно будет со второго и третьего этажей павильона. Для перехода между противоположными остановками построят крытый переход под эстакадой, на уровне второго этажа. На втором этаже павильона также будет выход к ТЦ «Зеленоградский» — надземный переход пройдет над Привокзальной площадью.