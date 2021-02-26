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Строительные работы по реконструкции станции Крюково начнутся в марте. Одновременно на площади начнут строить новый торговый центр 26.02.2021 ZELENOGRAD.RU

В марте на Крюковской площади на месте снесенных торговых шатров развернут строительный городок — это начинают строить МЦД-3. Уже сейчас возле станции изучают геоподоснову для её реконструкции. Одновременно рядом начнется строительство третьего на площади торгового центра.

Пока на станции Крюково будут вести подготовительные работы — освобождать территорию, переделывать инженерные коммуникации и контактную сеть. Но в течение этого и следующего года станцию ждет полная перестройка: четыре платформы демонтируют, вместо них построят три, а также станционный комплекс с надземным переходом, двумя вестибюлями по обеим сторонам станции, пандусами, навесами по всей длине платформ. Пешеходный мост будет расположен параллельно Крюковской эстакаде. Существующие билетные кассы и торговые павильоны со стороны «старого» города снесут.

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Неизбежны перерывы в движении электричек — для выполнения работ потребуются технологические «окна». Также для строительства МЦД надо снести 217 гаражей за рынком, на улице Панфилова. Движение по МЦД-3 планируют запустить в 2023 году.

Одновременно возле станции и рынка, где были снесенные ныне шатры, развернут еще один строительный городок — для взведения третьего ТЦ на Крюковской площади. Первые два — это ТЦ «Авангард» и еще не открывшийся ресторанный комплекс. Три торговых центра были запланированы инвесторами застройки Крюковской площади.

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Метки:
электричка, станция крюково, крюковская площадь, мцд
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Обсуждение
Торопов
Вчера, 14:32
"Шо,опять?" Еще на 10 лет бодягу разведут, с очередными шаблонными призывами "еще потерпеть". И как можно "начать строить МЦД-3", если МЦД - это всего лишь отдельная система оплаты проезда на нек-рых жд-направлениях.
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