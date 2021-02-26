В марте на Крюковской площади на месте снесенных торговых шатров развернут строительный городок — это начинают строить МЦД-3. Уже сейчас возле станции изучают геоподоснову для её реконструкции. Одновременно рядом начнется строительство третьего на площади торгового центра.

Пока на станции Крюково будут вести подготовительные работы — освобождать территорию, переделывать инженерные коммуникации и контактную сеть. Но в течение этого и следующего года станцию ждет полная перестройка: четыре платформы демонтируют, вместо них построят три, а также станционный комплекс с надземным переходом, двумя вестибюлями по обеим сторонам станции, пандусами, навесами по всей длине платформ. Пешеходный мост будет расположен параллельно Крюковской эстакаде. Существующие билетные кассы и торговые павильоны со стороны «старого» города снесут.