Москомархитектура начала готовить проекты планировок территорий, прилегающих к станциям Ленинградского направления — для МЦД-3. Для станций Малино, Крюково и Алабушево готовится один проект.
Это большой участок площадью почти 600 гектар от платформы Малино до платформы Алабушево, захватывающий в Зеленограде Крюковскую и Привокзальную площади, Крюковскую эстакаду и Старокрюковский проезд, Заводскую улицу, Солнечную аллею, часть Георгиевского проспекта, улицу Каменка и прочие улицы рядом со станцией.
Новый проект планировки территории означает строительство или реконструкцию дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, парковок, подходов к станции, возможно, велодорожек и прочей инфраструктуры.
Согласно распоряжению мэрии, проект должны подготовить к 2022 году.
Такие же проекты готовятся на территории возле станций Грачевская, Ховрино, Моссельмаш, Петровско-Разумовская, Останкино.
На самой станции Крюково уже начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы.