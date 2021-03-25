СТО Зеленоград: спонсор темы
Началась подготовка нового проекта планировки территории возле станций Малино, Крюково и Алабушево. Это может означать будущую реконструкцию транспортной и пешеходной инфраструктуры 25.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Москомархитектура начала готовить проекты планировок территорий, прилегающих к станциям Ленинградского направления — для МЦД-3. Для станций Малино, Крюково и Алабушево готовится один проект.

Это большой участок площадью почти 600 гектар от платформы Малино до платформы Алабушево, захватывающий в Зеленограде Крюковскую и Привокзальную площади, Крюковскую эстакаду и Старокрюковский проезд, Заводскую улицу, Солнечную аллею, часть Георгиевского проспекта, улицу Каменка и прочие улицы рядом со станцией.

Новый проект планировки территории означает строительство или реконструкцию дорог, устройство развязок, пешеходных переходов, парковок, подходов к станции, возможно, велодорожек и прочей инфраструктуры.

Согласно распоряжению мэрии, проект должны подготовить к 2022 году.

Такие же проекты готовятся на территории возле станций Грачевская, Ховрино, Моссельмаш, Петровско-Разумовская, Останкино.

На самой станции Крюково уже начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, парковки, гаражи, стоянки, пешеходный переход, станция крюково, реконструкция, мцд, платформа алабушево, платформа малино
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