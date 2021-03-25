Москомархитектура начала готовить проекты планировок территорий, прилегающих к станциям Ленинградского направления — для МЦД-3. Для станций Малино, Крюково и Алабушево готовится один проект.

Это большой участок площадью почти 600 гектар от платформы Малино до платформы Алабушево, захватывающий в Зеленограде Крюковскую и Привокзальную площади, Крюковскую эстакаду и Старокрюковский проезд, Заводскую улицу, Солнечную аллею, часть Георгиевского проспекта, улицу Каменка и прочие улицы рядом со станцией.