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На Крюковской площади из-под асфальта регулярно течёт вода. Почему это происходит? 06.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Из-под земли рядом с автобусной остановкой на Крюковской площади вечером 5 июля в очередной раз ключом забила вода. Zelenograd.ru разбирался, почему это происходит здесь регулярно.

Что произошло? «Прозрачная холодная вода напором била из трещины в асфальте длиной несколько метров, — рассказал Zelenograd.ru очевидец. — Решили, что водопровод прорвало, вызвали МЧС — спасатели сразу приехали. Это было около одиннадцати вечера. Но через некоторое время „ключ“ на наших глазах стал иссякать. Мистика какая-то».

Как объясняют? После проливных дождей земля перенасыщается, и «лишняя» вода ищет выход, объяснили в зеленоградской аварийной. Как весна или проливные дожди, на Крюковской площади воду выбивает из-под земли. Причём рядом с остановкой есть водосточные колодцы, и они работают исправно. Вода уходит, но когда её слишком много, тогда и происходят подтопления.

В «Мосводостоке» подтвердили, что недавно чистили ливневую канализацию. А в «Мосводоканале» добавили, что прорывов труб на Крюковской площади не может быть в принципе, поскольку там нет ни водопроводных, ни канализационных коммуникаций.

Аналогичный случай в том же месте произошел в августе прошлого года

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