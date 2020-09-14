По ее словам, лужи стали появляться после укладки нового асфальта и замены бордюров в прошлом году. Жители ждали, что стоки для воды сделают после укладки бордюрного камня, однако пока ситуация не меняется.
В «Жилищнике» не смогли оперативно прокомментировать данную ситуацию. «Зеленоград.ру» направил соответствующий запрос, касающийся не только этого дома — проблема, когда после ремонтных работ положение жителей ухудшается, не единичная.
Так, в прошлом году после замены асфальта у корпуса 519 у входа в подъезд начала скапливаться вода, туда же стекала грязь с дороги, которую затем разносили по дому. Тогда в управе заявили, что примут меры, когда образуется «подтопление площадью свыше двух кв. м. и глубиной более трех сантиметров». А то, что в подъезд приходится заходить через грязь, в управе проигнорировали.
В августе этого года житель Зеленограда пожаловался в префектуру на дорожку в сквере в 11-м микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта со стороны корпуса 1106Е. По его словам, после каждого дождя в этом месте образуется лужа, которую приходится обходить по газонам. Эту территорию реконструировали весной 2019 года, на работы потратили 24,8 миллиона рублей. Однако, после нашей публикации эту лужу смогли ликвидировать.
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