В «Жилищнике» не смогли оперативно прокомментировать данную ситуацию. «Зеленоград.ру» направил соответствующий запрос, касающийся не только этого дома — проблема, когда после ремонтных работ положение жителей ухудшается, не единичная.

Так, в прошлом году после замены асфальта у корпуса 519 у входа в подъезд начала скапливаться вода, туда же стекала грязь с дороги, которую затем разносили по дому. Тогда в управе заявили, что примут меры, когда образуется «подтопление площадью свыше двух кв. м. и глубиной более трех сантиметров». А то, что в подъезд приходится заходить через грязь, в управе проигнорировали.

В августе этого года житель Зеленограда пожаловался в префектуру на дорожку в сквере в 11-м микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта со стороны корпуса 1106Е. По его словам, после каждого дождя в этом месте образуется лужа, которую приходится обходить по газонам. Эту территорию реконструировали весной 2019 года, на работы потратили 24,8 миллиона рублей. Однако, после нашей публикации эту лужу смогли ликвидировать.