Глубокая лужа стала появляться после дождей на городской парковке у отдела полиции в корпусе 1565, после того как здесь поставили забор с бетонным основанием. Он перекрыл путь воде к стоку, оказавшемуся по другую сторону парковки. Читатели «Зеленоград.ру» рассказали нам об этой проблеме, один из них, Евгений, написал несколько обращений в префектуру, после чего ошибку исправили, но лишь частично.
В ответе префектуры говорится, что управа района Крюково силами отдела полиции установила трубы для отвода сточных вод, и сейчас территория в удовлетворительном состоянии.
«Вроде как сделали, но не до конца. С другой стороны дренаж не сделан», — сообщил нам Евгений.
Отверстия в бетонном основании забора сделали со стороны корпуса 1562, а на той, что прилегает к корпусу 1561Б, отводов не видно.
При этом больше 70% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не верили, что ошибку с забором исправят после обращений. Насколько эффективно решена проблема подтопления вокруг нового полицейского забора, будет ясно во время следующего дождя.
Согласно постановлению правительства Москвы №900, у заборов выше 60 см должен быть проект, согласованный с департаментом городского имущества и прочими ведомствами. Есть ли проект у забора вокруг полиции, неизвестно.