Полиция ликвидировала большую лужу в Крюково. Они сами её создали, поставив забор вокруг своего здания 23.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Глубокая лужа стала появляться после дождей на городской парковке у отдела полиции в корпусе 1565, после того как здесь поставили забор с бетонным основанием. Он перекрыл путь воде к стоку, оказавшемуся по другую сторону парковки. Читатели «Зеленоград.ру» рассказали нам об этой проблеме, один из них, Евгений, написал несколько обращений в префектуру, после чего ошибку исправили, но лишь частично.

В ответе префектуры говорится, что управа района Крюково силами отдела полиции установила трубы для отвода сточных вод, и сейчас территория в удовлетворительном состоянии.

«Вроде как сделали, но не до конца. С другой стороны дренаж не сделан», — сообщил нам Евгений.

Отверстия в бетонном основании забора сделали со стороны корпуса 1562, а на той, что прилегает к корпусу 1561Б, отводов не видно.

При этом больше 70% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, не верили, что ошибку с забором исправят после обращений. Насколько эффективно решена проблема подтопления вокруг нового полицейского забора, будет ясно во время следующего дождя.

Согласно постановлению правительства Москвы №900, у заборов выше 60 см должен быть проект, согласованный с департаментом городского имущества и прочими ведомствами. Есть ли проект у забора вокруг полиции, неизвестно.

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Метки:
жкх, микрорайон 15
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