Глубокая лужа стала появляться после дождей на городской парковке у отдела полиции в корпусе 1565, после того как здесь поставили забор с бетонным основанием. Он перекрыл путь воде к стоку, оказавшемуся по другую сторону парковки. Читатели «Зеленоград.ру» рассказали нам об этой проблеме, один из них, Евгений, написал несколько обращений в префектуру, после чего ошибку исправили, но лишь частично.

В ответе префектуры говорится, что управа района Крюково силами отдела полиции установила трубы для отвода сточных вод, и сейчас территория в удовлетворительном состоянии.