Новый забор у отдела полиции создал огромную лужу на парковке 05.06.2020 ZELENOGRAD.RU

На большую глубокую лужу, которая появляется во время дождей у корпуса 1562, пожаловались несколько читателей «Зеленоград.ру». Причиной её появления стал новый забор у отдела полиции.

«Полиция сделала себе забор с бетонным основанием, теперь на парковке скапливается огромная лужа, — пишет Елена. — Раньше забор был металлический без бетонного основания, и вода утекала в канализационный люк, который находится как раз за забором — на территории отдела».

Другой наш читатель, Евгений, написал несколько обращений в префектуру по поводу этой лужи, но ответа пока нет. Мы также отправим запрос властям об этой проблеме.

Кто согласовывал новый забор; почему не обратили внимания, что бетонное основание перекрывает путь дождевой воде к ливневой канализации; почему в нём не сделали отводы или не предусмотрели дождеприёмник на парковке — спросим у чиновников.

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Метки:
жкх, микрорайон 15, ливень
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