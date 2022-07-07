Воняет мертвечиной, тухлятиной и химией

С чем связана очередная химическая атака на город — с массовым завершением благоустройства, после которого надо восстанавливать газоны, или с попыткой избавиться от заражённого грунта, неизвестно. Но география жалоб охватывает весь город.

Особенно много их из района Крюково. Вот лишь некоторые:

14-й микрорайон : за корпусом 1401 (большой двор) после асфальтирования детской площадки и футбольного поля. Во дворе корпусов 1424—1425, 1438, 1407 насыпали. В 14-м возле взрослой поликлиники и у «Столицы»

: за корпусом 1401 (большой двор) после асфальтирования детской площадки и футбольного поля. Во дворе корпусов 1424—1425, 1438, 1407 насыпали. В 14-м возле взрослой поликлиники и у «Столицы» 15-й микрорайон : насыпали везде, возле двух детских садов, рядом с «Пятёрочкой» в 1508. И по всему парку в целом такая земля

: насыпали везде, возле двух детских садов, рядом с «Пятёрочкой» в 1508. И по всему парку в целом такая земля 16-й микрорайон : между башнями 1613-1616 вчера насыпали

: между башнями 1613-1616 вчера насыпали 17-й микрорайон : за домом 37к3 отсыпали целый газон прямо вдоль детской площадки

: за домом 37к3 отсыпали целый газон прямо вдоль детской площадки 18-й микрорайон : высыпали накануне возле детского сада в 18-м микрорайоне и возле канализационных колодцев между пятиэтажками

: высыпали накануне возле детского сада в 18-м микрорайоне и возле канализационных колодцев между пятиэтажками 20-й микрорайон: возле корпуса 2018 недавно засыпали прямо рядом с детской площадкой

Но и старый город не отстаёт. Вони не избежать даже жителям «элитных» ЖК — «Зеленоград-Сити» и МЖК — ведь их тоже обслуживает «Жилищник»:

3-й микрорайон : ЖК «Зеленоград Сити» свалили гору грунт

: ЖК «Зеленоград Сити» свалили гору грунт 5-й микрорайон : в МЖК насыпали недавно

: в МЖК насыпали недавно 8-й микрорайон: около корпуса 824 вчера насыпали, за 831-м

Слово «ужас» — самое невинное в описаниях запаха. Воняет уксусом, химией, помойкой, блевотиной, мертвечиной, тухлятиной. Невозможно дышать, стоять на остановке, пройти сквозь двор, гулять с детьми.