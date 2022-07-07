Тонны земли, который сыплют в наши дворы для благоустройства, не только плохо пахнут, но и не соответствуют санитарным нормам — таково заключение экспертизы, которая установила «массивное фекальное загрязнение». Роспотребнадзор предупредил «Жилищник» и префектуру, что использовать вонючий грунт нельзя, но они не послушались. Только за вчера в редакцию «Зеленоград.ру» поступило около ста сообщений о вонючем грунте — со всех концов города. На публику «Жилищник» оправдывается несуществующим «сертификатом качества» и даже тем, что грунт с витаминами. Но за спиной жителей ведёт переговоры с поставщиком и продолжает сыпать вонючий грунт. Продолжаем рассказывать историю этой химической атаки на город.
«Грунт, завезенный в жилую застройку, по химическим и микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21)» — это вывод зеленоградского Роспотребнадзора. Экспертиза, сделанная по поручению ведомства, показала «массивное фекальное загрязнение и активный гнилостный процесс» в этом грунте.
«Жилищнику» объявлено предостережение «о недопустимости нарушений». В префектуру направлено информационное письмо.
Роспотребнадзор провел экспертизу после получения письма из прокуратуры. Жалобу в прокуратуру направил зеленоградский политик Иван Ульянченко после первой публикации «Зеленоград.ру» о вонючем грунте — ещё месяц назад, в начале июня.
Уже тогда и «Жилищник», и поставщик грунта, компания «СтройПроект» признавали проблему. Поставщик объяснял запах некачественным торфом и обещал заменить весь грунт. И ещё совсем недавно, в конце июня, заместитель префекта Олег Панин в ответ на запрос общественного движения «Экология Поварово» тоже писал, что поставщику направлена претензия «по качеству грунта и его замене». Но спустя неделю оказалось, что вонючий грунт продолжают использовать, причем так массово, что редакция «Зеленоград.ру» оказалась буквально завалена жалобами.
С чем связана очередная химическая атака на город — с массовым завершением благоустройства, после которого надо восстанавливать газоны, или с попыткой избавиться от заражённого грунта, неизвестно. Но география жалоб охватывает весь город.
Особенно много их из района Крюково. Вот лишь некоторые:
- 14-й микрорайон: за корпусом 1401 (большой двор) после асфальтирования детской площадки и футбольного поля. Во дворе корпусов 1424—1425, 1438, 1407 насыпали. В 14-м возле взрослой поликлиники и у «Столицы»
- 15-й микрорайон: насыпали везде, возле двух детских садов, рядом с «Пятёрочкой» в 1508. И по всему парку в целом такая земля
- 16-й микрорайон: между башнями 1613-1616 вчера насыпали
- 17-й микрорайон: за домом 37к3 отсыпали целый газон прямо вдоль детской площадки
- 18-й микрорайон: высыпали накануне возле детского сада в 18-м микрорайоне и возле канализационных колодцев между пятиэтажками
- 20-й микрорайон: возле корпуса 2018 недавно засыпали прямо рядом с детской площадкой
Но и старый город не отстаёт. Вони не избежать даже жителям «элитных» ЖК — «Зеленоград-Сити» и МЖК — ведь их тоже обслуживает «Жилищник»:
- 3-й микрорайон: ЖК «Зеленоград Сити» свалили гору грунт
- 5-й микрорайон: в МЖК насыпали недавно
- 8-й микрорайон: около корпуса 824 вчера насыпали, за 831-м
Слово «ужас» — самое невинное в описаниях запаха. Воняет уксусом, химией, помойкой, блевотиной, мертвечиной, тухлятиной. Невозможно дышать, стоять на остановке, пройти сквозь двор, гулять с детьми.
Несмотря на бьющую в глаза (точней — в нос) реальность, в общении с жителями чиновники и «Жилищник» продолжают нелепо оправдываться, видимо, считая людей за дураков.
Основная тактика оправданий — у грунта есть некий сертификат качества. Это говорят и рядовые сотрудники «Жилищника» и заместитель префекта Панин. Но это ложь — никакого «сертификата качества» нет. Есть сертификат соответствия техническим условиям, который по контракту является документом, подтверждающим качество. Но, как показывает практика, к реальному качеству он может иметь отдаленное отношение — этот сертификат, выданный ещё в 2021 году, не меняется в зависимости от качества завозимого во дворы грунта.
И уж совсем издевательством выглядит ответ «Жилищника», что «сильный неприятный запах животного происхождения» связан с тем, что «для повышения скорости всхожести травы для восстановления газона используется земля, обогащенная витаминами».
Первый акт о том, что грунт некачественный и его следует заменить, сотрудники «Жилищник» составили ещё 28 мая. Начальник отдела благоустройства Граур, мастер Гладких, инженеры Ковалева и Фролова обследовали дворы корпусов 1621—1623-1624 и дома Георгиевский, 37к2 и без всякой экспертизы учуяли неприятный, едкий запах. Они составили акт и решили — грунт должен быть заменен поставщиком.
Подобные акты составляли в конце мая—начале июня и по другим адресам. Всего вонючего грунта нашли 280 кубометров (из 2500, которые «СтройПроект» должен поставить по контракту).
10 июня начальник юридического отдела «Жилищника» Купрякова направила гендиректору «СтройПроекта» Орлову уведомление о найденном вонючем грунте. Акт о ненадлежащем исполнении контракта должен был быть составлен 14 июня.
Что произошло дальше в плане оформления претензий в документах, пока неизвестно. Как договорился «СтройПроект» с «Жилищником», тоже. Но каждый, кому не отбило обоняние, мог убедиться, что фактически не изменилось ничего. Воняет по всему городу. И уж точно этого не могут не знать сотрудники «Жилищника», которые непосредственно работают с вонючим грунтом.
«Такого беспредела Зеленоград ещё не видел, — заявил в разговоре с „Зеленоград.ру“ Иван Ульянченко, который инициировал экспертизу грунта, — Считаю, что после этого должны быть сделаны оргвыводы — они совсем страх потеряли от безнаказанности».
«Зеленоград.ру» продолжает следить за этой темой и запросит комментарии в префектуре, «Жилищнике», «СтройПроекте» и прокуратуре. Если вы видите, что вонючий грунт продолжает появляться, сообщайте в редакцию: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.