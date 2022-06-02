Вонючую землю начали использовать для благоустройства. Документы в порядке, но жители подозревают, что грунт берут со свалок 02.06.2022 ZELENOGRAD.RU

На неприятный запах грунта, который используют для благоустройства, массово жалуются зеленоградцы. Вонючая земля по всему городу — сообщения поступают из 4, 7, 10, 12, 17 микрорайонов. «Жилищник» говорит, что по документам грунт в порядке, а жители подозревают, что землю набрали на свалке.

Запах именно там, где насыпают новую землю и напоминает «протухшую дешевую колбасу», говорит Максим Вотяков из 17-го микрорайона. «Вонь неприятная, непонятно откуда, дома и мусорные баки далеко, урн перегруженных не было», пишет Елена, которая шла вдоль Школьного озера. «Пахнуло невесть откуда», пишет в чате Зеленограда Антон из 12-го микрорайона. «Воняет так, что около дома нельзя находиться, не то что приближаться к кучам», жалуется Никита в чате 4-го микрорайона.

Почему земля воняет, непонятно. На фоне отсутствия публичных объяснений, люди предполагают, что грунт «с помойки», или его взяли рядом со свалками, где по весне что-то «просочилось-пропитало», или «что-то стало гнить в самом грунте из-за дождей и теплой погоды».

На землю есть сертификат и она отвечает стандартам, рассказал местный житель Максим Вотяков со слов заместителя директора по благоустройству инженерной службы района Савелки, у которой он был на приеме. «Она сказала, что землю они заказывают с какого-то централизованного поставщика. Короче, что им дали, то и сыплют».

Чтобы выяснить, что именно сыплют и почему грунт сейчас пахнет, а раньше запаха не было, «Зеленоград.ру» отправил запрос в «Жилищник». Если вы что-то знаете по этой теме, напишите нам: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения вконтакта или на news@zelenograd.ru

Это напоминает ситуацию с вонючей краской, которую используют для косметического ремонта наших домов. «Жилищник» тоже напирает на то, что на краску есть какие-то сертификаты, но менее вонючей она от этого не становится. Рассматривать варианты использования более дорогой, но менее вонючей краски «Жилищник» отказывается.

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Метки:
благоустройство
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