Жалобы на неприятный запах поступали со всего города — везде, где новый грунт подсыпали во дворе в рамках благоустройства. Они начались с конца мая и продолжаются до сих пор. Запах жители описывали по-разному, но все сходились на том, что он невыносим.

После публикации о проблеме на «Зеленоград.ру» представитель инженерной службы «Жилищника» района Матушкино сказал, что они провели «осмотр и разбирательства, поставщику выдвинута претензия, будет произведена замена грунта». Что будет с уже насыпанной землей, «решается», сказали в Матушкино. Что будет в других районах, непонятно — заместитель руководителя зеленоградского «Жилищника» по благоустройству на запрос «Зеленоград.ру» не ответили, хотя и прочитал его.

Этот грунт «Жилищник» закупил по контракту от 16 мая на всё лето — почти 2,5 тысячи кубометров за 2,3 миллиона рублей. По контракту в состав «многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления» должен входить чернозем (14-26%), песок (34-46%) и торф (34-46%) — это довольно типичный состав для газонов.

Возмущенные жители подозревали, что вонючий грунт везут со свалок или очистных сооружений. Но производитель и поставщик грунта, компания «Стройпроект», утверждает, что котлованный грунт со свалок не пахнет, а запах от торфа. Как объяснил «Зеленоград.ру» технолог «Стройпроекта», торф для грунта они закупают у стороннего поставщика с торфоразработок. Вероятно, на торфоразработке было возгорание, часть торфа подгорела и поэтому есть «легкий, неприятный запах гари» (хотя жители описывали запах иначе), который выветривается за один-два дня.

Сейчас от этого поставщика торфа в «Стройпроекте» отказались, ждут новую партию торфа. Когда она придет, в компании заново подготовят материал — смешают, просеют и возобновят поставки. Запах не почувствовали сразу, потому что брали грунт с верха большой кучи — запах там уже успел выветриться. Но потом, когда копнули поглубже, пошел грунт с запахом.

При этом в прошлом году «Стройпроект» поставлял грунт в «Жилищники» районов Ховрино, Дмитровский и Хорошевский и оттуда тоже сначала шли жалобы на запах. По словам представителя компании, после жалоб провели экспертизу, но «всё оказалось нормально». Что было тогда причиной запаха, неизвестно.

В «Стройпроекте» подтвердили, что зеленоградский «Жилищник» запросил сертификат на грунт (есть в распоряжении редакции) и ведет переговоры с руководством компании о замене, но окончательное решение пока неизвестно.