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Газонным ограждениям пришел конец. Мэрия приказала снести их все 02.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Снести все газонные ограждения в московских дворах приказали в мэрии. Спасти их в конкретном дворе могли только просьбы жителей. Рассказываем, чем закончилась эпоха заборчиков, как одни и те же чиновники сначала ставили их, а потом сносили и почему их число сократилось двадцать раз, но не до нуля.

18 мая заместитель мэра Москвы Петр Бирюков поручил демонтировать все ограждения, установленные вдоль многоквартирных домов. Имелись в виду металлические заборчики возле газонов и клумб. Префектура проверила все 350 зеленоградских дворов и в 24-х демонтировала ограждения, а в 37 дворах оставила — по просьбе жителей.

Ещё десять лет назад тот же Бирюков, который начал работать ещё при прежнем мэре Лужкове, исключал возможность тотального демонтажа газонных ограждений. Всё, что можно было обсуждать — цвет, в который их красили. Тогда эти заборчики чаще всего были желто-зелеными. Бирюков объяснял это медицинскими исследованиями: «Желтый легко воспринимается теми, кто плохо видит, зеленый — это единение с природой». В Зеленограде тогда было почти 80 километров газонных ограждений — сейчас осталось меньше четырёх, то есть меньше в двадцать раз.

На заборчики тратили много денег — их бесконечно красили и ремонтировали (иногда с неприятными последствиями), но всё равно, пережив одну зиму, даже новые ограждения выглядели ужасно. Стояли они зачастую так, что не защищали газон. По крайней мере один раз заборчики стали косвенной причиной гибели человека — четырехлетний мальчик погиб на пожаре, потому что автолестница с трудом смогла подъехать к дому из-за «декоративных низких заборов» — так их тогда назвали в префектуре.

Тогда же, восемь лет назад, заборчики начали потихоньку демонтировать. «Я вообще категорически против любых заборов в Москве, — говорил мэр Сергей Собянин. — Они, может, хороши, красивы, когда их ставят, но потом через полгода, когда их побьют и когда краска осыплется, они представляют страшный вид. Москвичи не полезут на кусты, на деревья, не будут их ломать, не будут ставить машины, несмотря на то что паркуются у нас ещё безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать заборчиком. Я думаю, что постепенно надо от всех заборов в городе избавляться и приучать наших граждан и автомобилистов вести себя по правилам».

Жаловаться на паркующихся на газонах чиновники предлагали через мобильное приложение «Помощник Москвы». Но функционал фиксации нарушений во дворах, похоже, так до сих пор и не сделали.

В 2019 году демонтаж газонных ограждений принял массовый характер. Каждую заявку на сохранение заборчика или установку нового рассматривали индивидуально. Предсказать, какое решение примут власти на просьбу поставить или сохранить ограждение, невозможно. Например, житель просил поставить ограждение возле детской площадки — ему ответили, что «неоднократно и в различное время суток обследовали» место, на которое он указал, но паркующихся машин не заметили. «Там, где жители выращивают цветы, устраивают палисадники и просят нас поставить ограждения, мы в частном порядке идем навстречу», — говорили тогда в управе одного из зеленоградских районов.

Заменить заборчики можно антипарковочными столбиками или живыми изгородями. Но если столбиков ставят довольно много, то живые изгороди массово в Зеленограде до сих пор не применяются.

Поддерживаете ли вы тотальный снос газонных ограждений?
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Только при замене их на столбики или живую изгородь
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Метки:
благоустройство, Бирюков Пётр Павлович, газонные ограждения
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Обсуждение
Roman Turaev
2 часа назад
Все бы ничего, но в некоторых местах если нет заборчика, то автомобили раскатывают в хлам край газона, так, что на тротуаре грязь непролазная.
Я не сторонник заборов, но как тогда победить ездунов по газонам? Вот пример на фото, как только убрали заборчик, газон раскатали на следующий день.

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