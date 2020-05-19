Префектура и «Жилищник» дают противоречивые ответы о причинах использования в жилых домах токсичной краски и совсем не предлагают альтернативы. «Зеленоград.ру» выяснил, что существуют безопасные и более качественные типы краски. Но правила эксплуатации жилых домов, которые были приняты почти двадцать лет назад, могут мешать использовать безопасную краску.
В апреле читатели «Зеленоград.ру» завалили редакцию жалобами на покраску их домов и подъездов: «краска до одури вонючая», «решили нас добить», «задыхаемся», «у меня аллергия», «проветрить невозможно», «проснулись с головной болью», «невыносимо терпеть с тремя детьми». Это не новость — префектура получает подобные жалобы постоянно, в течение многих лет. Только сейчас, во время эпидемии и карантина, люди не могут даже выйти из дома, чтобы не вдыхать ядовитые пары.
И жителям, и редакции префектура отвечала одно и то же: все работы проходят по правилам и нормам, материалы имеют сертификаты качества, приносим извинения за неудобство. Разница между отписками и реальностью так велика, что многие подозревают коммунальщиков в подлоге. Вот типичное мнение: «вы постоянно отвечаете, что все краски с сертификатами, но все отлично знают: сертификаты на одни материалы, а в реальности красят из банок и ведер совершенно другими красками с растворителями».
«Зеленоград.ру» начал общественную кампанию по замене токсичных красителей, в рамках которой редакция запросила информацию о причинах запаха. В одном из ответов «Жилищник» сообщал, что дело не в краске — а в растворителях, которые используют рабочие. «Запах краски является следствием испарения растворителя при высыхании после окрашивания изделия, часто в качестве такого растворителя используется ацетон, обеспечивающий жидкое состояние суспензии».
Власти вообще плохо умеют общаться с людьми и отвечать на вопросы и претензии. Ответить так, чтобы ничего не сказать — их фирменный стиль. Из этого ответа можно предположить, что причина — в типе растворителя. Возможно, «Жилищник» хотел сказать, что именно ацетон, который они «часто используют», причина сильного запаха — но это не точно. Разбирались, насколько в запахе виноват растворитель и какие есть альтернативы.
Наш читатель Анатолий К., проработавший много лет в холдинге-производителе лакокрасочной Tikkurila посмотрел ответ «Жилищника» и сказал, что причина проблемы не в ацетоне — а в краске, для разбавления которой подходят только тяжелые вещества, как олифа, скипидар, сольвент и уайт спирит.
«Они используют краски: либо пентафталевую эмаль ПФ-115, либо масляную краску МА-15. Ацетон для этих красок не подходит. Ацетоном разбавляют нитроэмали НЦ-132. Нитроэмали дают очень тонкую пленку, в отличие от пентафталевых и масляных красок, но зато они быстро сохнут. А ацетон быстро испаряется, не оставляя при этом тяжелого запаха. А так как разбавление идет тяжелыми растворителями, то и выветривание происходит мучительно долго, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — рассказал специалист.
Получается, что менять надо не растворитель, как намекает префектура, а сами краски.
В закупках «Жилищников» за 2019 год, действительно, есть эмали ПФ-115 (194 тонны), масляные краски МА 15 (почти тонна), акриловые (1,6 тонн), водоэмульсионные (2,2 тонны) и фасадные (7,5 тонн). В качестве растворителей закупаются уайт спирит и растворитель 646 (ацетона в закупках за прошлый год не нашли).
Эти вещества как раз предназначены в том числе для разбавления таких красок, как эмаль ПФ-115 и МА 15. Это органические растворители со «специфическим запахом», который не выветривается длительное время, и токсичными испарениями, отмечают профильные сайты.
Рассуждая, плохо ли то, что краска пахнет, белгородская группа компаний «Добра», включающая в себя завод лакокрасочных материалов, отмечает: «Эмали ПФ-115 и масляные краски МА-15 имеют специфический запах органических красок. Это запах растворителя — нефраса, уайт-спирита, ксилола. Он может быть чуть лучше или чуть хуже — как говорится дело вкуса. Этот малоприятный и уж точно неполезный запах является неотъемлемым свойством этих красок. Надо тщательно проветривать помещение после и во время работы, не допускать к работе людей, склонных к аллергии».
Запах в этом случае смущает, видимо, только жильцов, потому что тот же уайт спирит широко закупается. Как указывает компания «Радуга мебель», дело в низкой стоимости этого растворителя и растворителя 646 (в общем объёме закупок лакокрасочных материалов растворители занимают около 6%). Хотя тот же уайт спирит не считается выдающимся по своим растворяющим показателям.
В ответе «Зеленоград.ру» префектура указала, что тип и вид лакокрасочных покрытий выбирается по типу работ — внутренние они или наружные. Масляные краски и эмали «Жилищник» использует для металлических и бетонных поверхностей. Так они защищают материалы от коррозии и разрушения плит.
«Во всем цивилизованном мире уже давно не используют органоразбавляемые краски типа ПФ и МА с тяжелыми растворителями, а используют водные акрилатные краски, где разбавитель — вода», пояснил Анатолий.
Действительно, с ноября 2007 года производство органоразбавляемых красок в странах Евросоюза было полностью прекращено: еще в 1999 году власти ЕС начали бороться с выбросами органических летучих соединений. Даже в краске для авто органические растворители решили заменить водой.
Как уточняет специалист, для использования красок на водной основе «надо подготавливать поверхность окраски, удалять старое покрытие, грунтовать, что затратно по финансам и времени». Само собой, пентафталевые и масляные краски стоят дешевле фасадных акрилатных.
То же заключение дают в группе компаний «Добра», «Радуга мебель» и в строительно-производственной компании «Кронотэк». Гендиректор последней Юрий Шевченко объяснил «Зеленоград.ру», что в современном строительном производстве для окрашивания минеральных оснований (фасады, подъезды, стены и потолки квартир) «золотым стандартом» является применение водно-дисперсионных красок на полимерных связующих (акриловые, силикатные, силиконовые). При необходимости эти материалы разводятся водой.
Такие краски имеют слабый запах, который «не приносит дискомфорта ни рабочим, ни жителям домов»: растворители не применяются — а значит, тяжелые запахи органики отсутствуют.
Говоря о возможной причине тяжелых запахов в домах, гендиректор «Кронотэк» указал на органические растворители — потому что он входят в состав «устаревших фасадных красок и зимних видов красок». Чтобы решить проблему, считает он, нужно применять современные водно-дисперсионные краски и выполнять работы в весенний, летний, или осенний период при температурах от +5 градусов.
Чувствительность к холодам — один из недостатков водно-дисперсионных красок. Во время транспортировки и складирования нельзя допускать их замерзания, необходимо все время поддерживать плюсовую температуру. Помимо ощутимо более высокой цены, это веская причина, почему в России такие краски менее востребованы, чем за рубежом.
Для наружных отделочных работ, Юрий Шевченко посоветовал применять водно-дисперсионную краску на силиконовой основе. Она устойчива к появлению трещин, стойкая к истиранию, период службы покрытия в 3-5 раз выше, чем у акриловых материалов.
Для внутренних отделочных работ — водно-дисперсионные краски на акриловой основе. Так как внутри не предполагается агрессивного атмосферного воздействия, «акриловые краски отлично эксплуатируются».
В ответе на запрос редакции чиновники подчеркнули, что краски на водной основе «не могут обеспечить полный цветовой спектр». Дело в том, что водно-дисперсионные краски выпускаются только в белом цвете разных оттенков — при необходимости в них можно добавить цветные пигменты и сделать необходимый цвет для покраски. Конечно, это тоже станет дополнительными расходами.
Вообще правила, которыми руководствуется «Жилищник», допускает окраску лестничных клеток «улучшенными высококачественными», но безводными составами. Насколько эти правила, принятые 17 лет назад, учитывают современные лакокрасочные материалы, неизвестно.
В то же время у жильцов есть возможность собрать в своем доме дополнительные средства и договориться с управляющей организацией на использование при ремонте конкретных материалов — в том числе, красок без запаха.
Анализировать во сколько бюджету или жителям обойдется замена токсичной краски на безопасную довольно сложно. Это зависит от объема закупок и типа краски.
Например, замена типа краски может привести к необходимости дополнительных работ по подготовке поверхности. С другой стороны, поверхность, покрашенная современными красками, может оставаться в порядке очень долго — значит красить можно реже.
Например современные безопасные акриловые краски могут продержаться на фасаде около 20 лет, а срок службы покрытия токсичной эмали ПФ-115, которую применяют сейчас, — «не менее четырех лет» (сколько максимум, неизвестно). При этом фасады в городе зачастую красят вообще каждый год — в рамках так называемой «подготовки к зиме». Хотя правила не обязывают красить — нужно только устранить неисправности.
Казалось бы, можно покупать краску подороже и красить пореже, экономя ещё и на оплате малярам. Но это не позволяет делать уже упомянутые «правила эксплуатации жилищного фонда» (постановление министерства строительства №170 от 2003 года). Оно предписывает проводить текущий ремонт подъездов не реже чем раз в пять лет. Впрочем, перекрашивать стены, если они в хорошем состоянии, правила не обязывают, а вот металлические детали лестниц прописаны отдельно — именно их красят токсичной краской.
Редакция «Зеленоград.ру» продолжит выяснять, какие безопасные типы краски возможно применять вместо токсичных, сколько это может стоить и какие изменения нужно внести для этого в правила эксплуатации наших домов. Чтобы не пропустить новые публикации по этой теме, подпишитесь на обновления.