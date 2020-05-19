Противоречивые объяснения

В апреле читатели «Зеленоград.ру» завалили редакцию жалобами на покраску их домов и подъездов: «краска до одури вонючая», «решили нас добить», «задыхаемся», «у меня аллергия», «проветрить невозможно», «проснулись с головной болью», «невыносимо терпеть с тремя детьми». Это не новость — префектура получает подобные жалобы постоянно, в течение многих лет. Только сейчас, во время эпидемии и карантина, люди не могут даже выйти из дома, чтобы не вдыхать ядовитые пары.

И жителям, и редакции префектура отвечала одно и то же: все работы проходят по правилам и нормам, материалы имеют сертификаты качества, приносим извинения за неудобство. Разница между отписками и реальностью так велика, что многие подозревают коммунальщиков в подлоге. Вот типичное мнение: «вы постоянно отвечаете, что все краски с сертификатами, но все отлично знают: сертификаты на одни материалы, а в реальности красят из банок и ведер совершенно другими красками с растворителями».

«Зеленоград.ру» начал общественную кампанию по замене токсичных красителей, в рамках которой редакция запросила информацию о причинах запаха. В одном из ответов «Жилищник» сообщал, что дело не в краске — а в растворителях, которые используют рабочие. «Запах краски является следствием испарения растворителя при высыхании после окрашивания изделия, часто в качестве такого растворителя используется ацетон, обеспечивающий жидкое состояние суспензии».

Власти вообще плохо умеют общаться с людьми и отвечать на вопросы и претензии. Ответить так, чтобы ничего не сказать — их фирменный стиль. Из этого ответа можно предположить, что причина — в типе растворителя. Возможно, «Жилищник» хотел сказать, что именно ацетон, который они «часто используют», причина сильного запаха — но это не точно. Разбирались, насколько в запахе виноват растворитель и какие есть альтернативы.