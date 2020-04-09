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Избавиться от вонючей краски при ремонте дома. Нужна ваша помощь! 09.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Сразу несколько сообщений об использовании краски с сильным запахом в жилых домах поступили в редакцию «Зеленоград.ру» за последние дни. Проблема усугубляется тем, что выйти из дома во время эпидемии нельзя. Однако оказалось, что краску можно заменить на безопасную — для этого нужна ваша помощь.

Кратко

Вонючую краску, которой сейчас красят фасады некоторых домов, приказано заменить. Если у вас в доме продолжают красить такой краской, сообщите об этом. Оказалось, что вонючую краску можно заменить на нормальную в условиях эпидемии. Но мы считаем, что нормальная краска должна использоваться всегда. Если вы согласны с этим, присоединяйтесь к общественной кампании, цель которой — использование безопасных для здоровья и комфорта людей стройматериалов при ремонте и эксплуатации жилых домов.

«Краска до одури вонючая», «решили нас добить», «задыхаемся», «у меня аллергия», «проветрить невозможно», «проснулись с головной болью», «невоносимо терпеть с тремя детьми» — это типичные жалобы на ситуацию, с которой в последние годы сталкивались многие зеленоградцы. Краска для косметического ремонта невыносимо пахнет и долго сохнет. У этой краски есть сертификаты, на которые ссылаются, чтобы показать её безопасность, но запаха никакой сертификат перебить не может.

В связи с запретом на выход из дома из-за эпидемии, мэр Москвы обещал остановить косметический ремонт в подъездах. Но обещание мэра не нарушено — эти работы оказались покраской фасадов. Её считают не косметическим ремонтом, а плановыми, обязательными работами, которые нельзя остановить. Сотрудник префектуры, отвечающий за ЖКХ, в беседе с «Зеленоград.ру» подчеркнул слово «плановый» и сравнил покраску фасадов по важности с подачей холодной и горячей воды.

Почему нельзя пожить с облупленным фасадом, отложив покраску на несколько месяцев, когда откладывают всё, начиная от Олимпиады и заканчивая выходом в открытый космос, непонятно. В другой год жителей, как обычно, попросили бы потерпеть, но только не сейчас.

Из-за эпидемии люди вынуждены сидеть дома. Выйти на улицу — значит увеличить риск распространения инфекции или просто получить штраф. Конечно, потом в суде можно оправдываться тем, что выйти на улицу пришлось из-за прямой угрозы здоровью, но тогда уж проще самим вызвать полицию, чтобы та прекратила опасную покраску.

К чести префектуры, там понимают проблему. «По краске я сейчас дал указание, чтобы решили этот вопрос любой ценой — заменят краску» , — сказал «Зеленоград.ру» сотрудник префектуры, а на следующий день, после поступления очередной жалобы, добавил: «Сейчас дам втык всем!». Если вашем доме продолжаются работы краской с сильным запахом, пожалуйста, сообщите об этом — мы передадим информацию в префектуру, чтобы краску заменили.

Прекратить использовать вонючую краску не только во время эпидемии, а навсегда

В частных разговорах представители «Жилищника» говорят, что эта вонючая краска — просто дешевая, но есть подороже — с терпимым запахом. Косметический ремонт в подъездах проводят раз в пять лет и обычно «Жилищник» предлагает потерпеть. Но если вы не готовы терпеть, присоединяйтесь к нашей общественной кампании, цель которой — использование безопасных для здоровья и комфорта людей стройматериалов при ремонте и эксплуатации жилых домов.

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Согласны ли вы терпеть вонючую краску раз в пять лет, если есть нормальная?
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Метки:
жкх, коронавирус, карантин, Жилищник района Крюково
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Обсуждение
Наблюдатель
4 часа назад
Прямо сегодня опять написал в интернет-приёмную префектуры по тому же поводу. С фотографией пропуска рабочего, в каком конкретно "Жилищнике" послали красить. Неделю назад сработало - пришёл ответ, что работы прекратили и действительно всё было спокойно.
Александр Эрлих
4 часа назад
Напишите, пожалуйста, какой это корпус в этой форме: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepdmxIMRcmR72SkO_qIjK95GwjFItonh_pCA7qA61gRASp6w/viewform?usp=sf_link передадим в префектуру
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