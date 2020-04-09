«Краска до одури вонючая», «решили нас добить», «задыхаемся», «у меня аллергия», «проветрить невозможно», «проснулись с головной болью», «невоносимо терпеть с тремя детьми» — это типичные жалобы на ситуацию, с которой в последние годы сталкивались многие зеленоградцы. Краска для косметического ремонта невыносимо пахнет и долго сохнет. У этой краски есть сертификаты, на которые ссылаются, чтобы показать её безопасность, но запаха никакой сертификат перебить не может.

В связи с запретом на выход из дома из-за эпидемии, мэр Москвы обещал остановить косметический ремонт в подъездах. Но обещание мэра не нарушено — эти работы оказались покраской фасадов. Её считают не косметическим ремонтом, а плановыми, обязательными работами, которые нельзя остановить. Сотрудник префектуры, отвечающий за ЖКХ, в беседе с «Зеленоград.ру» подчеркнул слово «плановый» и сравнил покраску фасадов по важности с подачей холодной и горячей воды.

Почему нельзя пожить с облупленным фасадом, отложив покраску на несколько месяцев, когда откладывают всё, начиная от Олимпиады и заканчивая выходом в открытый космос, непонятно. В другой год жителей, как обычно, попросили бы потерпеть, но только не сейчас.

Из-за эпидемии люди вынуждены сидеть дома. Выйти на улицу — значит увеличить риск распространения инфекции или просто получить штраф. Конечно, потом в суде можно оправдываться тем, что выйти на улицу пришлось из-за прямой угрозы здоровью, но тогда уж проще самим вызвать полицию, чтобы та прекратила опасную покраску.

К чести префектуры, там понимают проблему. «По краске я сейчас дал указание, чтобы решили этот вопрос любой ценой — заменят краску» , — сказал «Зеленоград.ру» сотрудник префектуры, а на следующий день, после поступления очередной жалобы, добавил: «Сейчас дам втык всем!». Если вашем доме продолжаются работы краской с сильным запахом, пожалуйста, сообщите об этом — мы передадим информацию в префектуру, чтобы краску заменили.