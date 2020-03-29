Власти Москвы ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса и по социальной поддержке пострадавших. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин.
Граждане не должны покидать дома. Исключения:
- обращения за экстренной медицинской помощью
- прямая угроза жизни и здоровью
- следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена
- поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи
- выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома
- вынос мусора
Эти ограничения вводятся с 30 марта. До какого числа, не сообщается.
В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Их вид, порядок выдачи, способ получения будет будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются.
В течение ближайшей недели будет развернута «умная система контроля» соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», заявил мэр.
Этот режим не ограничивает право приезжать в город или уезжать из него. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.
Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено
Наказание за нарушение новых ограничительных мер будет установлено в ближайшие дни.
Аналогичные меры вводятся и в Московское области.
Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Кроме ограничений вводятся и меры социальной поддержки:
- Потерявшим работу москвичам будут платить 19500 рублей в месяц.
- Сроки действия оплаченных и льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности.
- Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.