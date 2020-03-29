Москвичам запретили выходить из дома. Но есть шесть исключений 29.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Власти Москвы ввели дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса и по социальной поддержке пострадавших. Указ об этом подписал мэр Сергей Собянин.

Запрет покидать дома

Граждане не должны покидать дома. Исключения:

  • обращения за экстренной медицинской помощью
  • прямая угроза жизни и здоровью
  • следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена
  • поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи
  • выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома
  • вынос мусора

Эти ограничения вводятся с 30 марта. До какого числа, не сообщается.

В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Их вид, порядок выдачи, способ получения будет будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются.

В течение ближайшей недели будет развернута «умная система контроля» соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», заявил мэр.

Этот режим не ограничивает право приезжать в город или уезжать из него. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено

Наказание за нарушение новых ограничительных мер будет установлено в ближайшие дни.

Аналогичные меры вводятся и в Московское области.

Правила поведения вне дома

Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 метров (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси.

Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

Кроме ограничений вводятся и меры социальной поддержки:

  • Потерявшим работу москвичам будут платить 19500 рублей в месяц.
  • Сроки действия оплаченных и льготных проездных билетов продлят после прекращения режима повышенной готовности.
  • Гражданам с подтвержденным коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдаются бесплатно.

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Метки:
коронавирус, карантин
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