Запрет покидать дома

Граждане не должны покидать дома. Исключения:

обращения за экстренной медицинской помощью

прямая угроза жизни и здоровью

следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена

поход в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи

выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома

вынос мусора

Эти ограничения вводятся с 30 марта. До какого числа, не сообщается.

В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Их вид, порядок выдачи, способ получения будет будет определен отдельным актом правительства Москвы. До его публикации спецпропуска для передвижения по городу не требуются.

В течение ближайшей недели будет развернута «умная система контроля» соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. «Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», заявил мэр.

Этот режим не ограничивает право приезжать в город или уезжать из него. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено

Наказание за нарушение новых ограничительных мер будет установлено в ближайшие дни.

Аналогичные меры вводятся и в Московское области.