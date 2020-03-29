Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи москвичам, потерявшим работу «в нынешней непростой ситуации», будет разработан специальный комплекс мер поддержи.
В качестве первого шага с 1 апреля вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений, сказал Собянин.
Как получить эту выплату, пока не сообщается.
Подмосковные безработные с 1 апреля тоже начнут получать компенсацию, включая выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Детсады закроют на неделю с 28 марта. С дистанционным обучением ситуация пока не ясна (обновлено) Новости
Крюковский рынок: как проверяют товары, продавцов и цены (вообще и в связи с вирусом). Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
«Мы не можем выгнать их из поликлиник или не ответить на вопрос». Пенсионеры продолжают массово ходить по врачам и перегружают кол-центры звонками не по делу Истории
Во дворах новостроек в третьем микрорайоне поставили шлагбаумы. Новоселы сами решат, закрывать ли въезд Новости
«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности Новости
«Саботажников — в черный список». Как бюджетников заставляют регистрироваться и голосовать за поправки в Конституцию Истории
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
«Журнал виснет, дети плачут, мозг кипит». Восемь проблем, с которыми столкнулись ученики и родители Зеленограда на дистанционном обучении Новости