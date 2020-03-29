Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи москвичам, потерявшим работу «в нынешней непростой ситуации», будет разработан специальный комплекс мер поддержи.

В качестве первого шага с 1 апреля вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически, без заявлений, сказал Собянин.

Как получить эту выплату, пока не сообщается.

Подмосковные безработные с 1 апреля тоже начнут получать компенсацию, включая выплаты по безработице, сумма составит 15 тысяч рублей.