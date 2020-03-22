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Самое важное
- Дезинфекция подъездов и дворов
- Закрытие спортивных объектов и до 100 тысяч безработных
- Собянин опроверг слухи о закрытии метро (но странно)
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Фитнес-центры, бассейны и другие спортивные объекты с массовым посещением людей закрыли в Москве. Без работы рискуют остаться до 100 тысяч человек Новости
В лобовом столкновении легковушки и автобуса дорожной службы на Пятницком шоссе пострадала девочка-подросток. Фото последствий ДТП Новости
Тяжёлые больные могут остаться без крови для переливания. Из-за коронавируса и ограничительных мер доноров в Москве стало меньше Истории
«Сегодня всем надо быть очень честными». Врач из Зеленограда о смерти первого пациента с коронавирусом Мнения
Задержания детей в торговых центрах и грабители в защитных костюмах. Какие слухи распространяются в связи с коронавирусом Истории
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Из-за рецидива рака ребенку из Зеленограда не могут начать иммунотерапию в Испании. Теперь ему нужно платить за лечение каждую неделю по 15 тысяч евро Новости
Субсидия на проезд по М-11 будет сначала только для льготников. Это позволит выбить деньги из городского бюджета Новости
Директор зеленоградской компании находится на карантине после возвращения из Европы. Что он увидел, вернувшись в Россию, и как его сотрудники перешли на удаленную работу Истории
Жители Зеленограда и Солнечногорска на «антимусорных» пикетах потребовали запретить строительство мусоросжигательного завода. Фото Истории
«Пятерочка» в Крюково вновь открылась без подключения к городскому водопроводу и канализации. Как её открывали и за что закрывали — подробности Новости