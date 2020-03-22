Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновлеяется постоянно 22.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Следим за всеми событиями и новостями о коронавирусной инфекции в Зеленограде и в стране; получаем комментарии, ждем ваших сообщений обо всём, связанном с этой темой. Все отдельные материалы «Зеленоград.ру» о коронавирусе собраны на одной странице — вот здесь. Но в этой трансляции информации больше: из того, что проходит через наши руки, мы отбираем всё важное и публикуем здесь. Чтобы не пропустить ничего важного, подпишитесь на дайджест новостей.

Самое важное

  • Дезинфекция подъездов и дворов
  • Закрытие спортивных объектов и до 100 тысяч безработных
  • Собянин опроверг слухи о закрытии метро (но странно)

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Метки:
коронавирус
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