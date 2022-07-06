Жалобы на вонючий грунт, используемый при благоустройстве, продолжают поступать, хотя месяц назад поставщик признал проблему и обещал заменить его. «Жилищник» нелепо оправдывается.
«У площадки перед корпусом 909 после ремонта дорожки насыпали на газоны очень вонючий чернозем — тот самый характерный запах помойки, на который с месяц назад весь город жаловался, и везде его связали со свеженасыпанным черноземом. Самой помойки рядом нет даже близко — так что пахнет именно земля, опять», — сообщила в «Жилищник» жительница 9-го микрорайона.
Сотрудник «Жилищника» ответил так, что лучше бы молчал: «Почвогрунт завезённый на корпус 909 для восстановления газона после благоустройства имеет сертификат качества». Это всё.
Такой ответ на фоне признания поставщика в поставке вонючего грунта и обещании заменить его, наводит на подозрения, что нас снова обманули и замены не было.
Сертификат действительно есть, только это не «сертификат качества», а сертификат соответствия поставляемого грунта неким техническим условиям. То есть по сути документ довольно ничтожный, особенно с учетом того, что этот сертификат не менялся — каким был до поставки некачественного вонючего грунта, таким и остался после обещаний замены.
Более того, активисты-экологи вычитали в том самом сертификате, что одна из площадок производства грунта находится «в районе станции Поварово-2», то есть относительно недалеко от комплекса по переработке отходов «Нева» и рекультивируемой прямо сейчас огромной незаконной свалки рядом с ним. Активисты немедленно «задались риторическим вопросом», нет ли здесь совпадения, повторив опасения жителей, что этот грунт берут со свалок.
Если вы до сих пор сталкиваетесь с запахом от свеженасыпанного грунта, сообщите, пожалуйста, в редакцию: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru