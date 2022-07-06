Вонючий грунт продолжают использовать при благоустройстве. Месяц назад поставщик обещал его заменить 06.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Жалобы на вонючий грунт, используемый при благоустройстве, продолжают поступать, хотя месяц назад поставщик признал проблему и обещал заменить его. «Жилищник» нелепо оправдывается.

«У площадки перед корпусом 909 после ремонта дорожки насыпали на газоны очень вонючий чернозем — тот самый характерный запах помойки, на который с месяц назад весь город жаловался, и везде его связали со свеженасыпанным черноземом. Самой помойки рядом нет даже близко — так что пахнет именно земля, опять», — сообщила в «Жилищник» жительница 9-го микрорайона.

Сотрудник «Жилищника» ответил так, что лучше бы молчал: «Почвогрунт завезённый на корпус 909 для восстановления газона после благоустройства имеет сертификат качества». Это всё.

Такой ответ на фоне признания поставщика в поставке вонючего грунта и обещании заменить его, наводит на подозрения, что нас снова обманули и замены не было.

Читайте также
Поставщик вонючего грунта для зеленоградских дворов объяснил неприятный запах. И как собирается от него избавляться

Сертификат действительно есть, только это не «сертификат качества», а сертификат соответствия поставляемого грунта неким техническим условиям. То есть по сути документ довольно ничтожный, особенно с учетом того, что этот сертификат не менялся — каким был до поставки некачественного вонючего грунта, таким и остался после обещаний замены.

Более того, активисты-экологи вычитали в том самом сертификате, что одна из площадок производства грунта находится «в районе станции Поварово-2», то есть относительно недалеко от комплекса по переработке отходов «Нева» и рекультивируемой прямо сейчас огромной незаконной свалки рядом с ним. Активисты немедленно «задались риторическим вопросом», нет ли здесь совпадения, повторив опасения жителей, что этот грунт берут со свалок.

Если вы до сих пор сталкиваетесь с запахом от свеженасыпанного грунта, сообщите, пожалуйста, в редакцию: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

Читайте также
Вонючую землю начали использовать для благоустройства. Документы в порядке, но жители подозревают, что грунт берут со свалок
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, благоустройство, сюжет: вонючий грунт для благоустройства
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вонючий грунт продолжают использовать при благоустройстве. Месяц назад поставщик обещал его заменить Истории
Сразу 5 вкусных подарков от Sura Sushi Реклама
Зеленоградским малышам, получившим укол самого дорогого лекарства в мире, нужна помощь в реабилитации (до завершения сбора осталось немного). Вот чего они уже достигли и что ещё предстоит Истории
«Пятёрочка» запустила доставку по всей Московской области. В июле по промокоду FREE доставка от тысячи рублей — бесплатная Гид
Глава «Микрона» Гульнара Хасьянова: «Было бы ошибкой говорить, что „мы поддержим только российского производителя“ и „все разработки должны быть только российскими“» Хайтек
Ушел из жизни первый руководитель зеленоградского автокомбината Виктор Певзнер. Он запустил 400-й автобус Новости
Черепаху нашли в зеленоградском лесу. Сначала искали её хозяина, но потом решили, что она сама по себе и выпустили обратно в лес Жизнь
«Сегодня от крысиного яда на газоне 7-го микрорайона пострадала моя собака» — письмо в редакцию Истории
Скидка 50% на вторые очки в оптике Lokamed Реклама
«Пора вообще не отключать горячую воду в 21-м веке». В комментариях к новости «Зеленоград.ру» глава зеленоградской КПРФ поспорил с представителем МОЭК об отключении горячей воды Истории
«Быть волонтёром приюта — это каждый день бороться за возможность помочь». Что не так с зеленоградским приютом для животных Истории
Главный по конструированию современных электронных устройств. Рассказываем об Институте нано- и микросистемной техники НИУ МИЭТ Партнерский материал
Матч «Зенит» — «Спартак» за Суперкубок России по футболу. 9 июля в кинотеатрах «Синема-парк» Афиша
Уличная развлекательная площадка «Трендзона» в «Зеленопарке» — что внутри? Гид
Открытка властям: зоны отдыха завалены мусором. Надо поставить контейнеры или чаще убирать Истории
Главный по перспективным материалам и технологиям: кого готовят в институте ПМТ МИЭТ Партнерский материал
Где купаться и отдыхать возле воды: пляжи, пруды и озера Зеленограда Гид
Как дача Сталина превратилась в пансионат Газпрома. Послевоенная история бывшей усадьбы купца Морозова возле Зеленограда Истории
Посаженные жителем во дворе дома деревья украли. Воры приехали за ними ночью на машине Новости
Лестница из лесопарка к МИЭТу готова — теперь у неё есть спуск для колясок и перила с обеих сторон Истории
Сколько будет стоить проезд по МЦД до Зеленограда, всё ещё не решено. Но есть риск оказаться в «пригородной» зоне и платить за электричку дороже, чем другие москвичи Истории
Пересадка зубов: уникальные операции в зеленоградском Центре функциональной стоматологии Партнерский материал
«Газпромнефть — Битумные материалы» и МАДИ развивают научное сотрудничество Реклама
Ресторан «Вкусно — и точка» (бывший Макдональдс) открылся в ТЦ «Столица в 23-м микрорайоне Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру