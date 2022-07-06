«У площадки перед корпусом 909 после ремонта дорожки насыпали на газоны очень вонючий чернозем — тот самый характерный запах помойки, на который с месяц назад весь город жаловался, и везде его связали со свеженасыпанным черноземом. Самой помойки рядом нет даже близко — так что пахнет именно земля, опять», — сообщила в «Жилищник» жительница 9-го микрорайона.

Сотрудник «Жилищника» ответил так, что лучше бы молчал: «Почвогрунт завезённый на корпус 909 для восстановления газона после благоустройства имеет сертификат качества». Это всё.

Такой ответ на фоне признания поставщика в поставке вонючего грунта и обещании заменить его, наводит на подозрения, что нас снова обманули и замены не было.