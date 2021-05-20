Какие вопросы есть к проекту рекультивации

Один из самых спорных моментов — строительство рядом со свалкой комплекса по переработке отходов (КПО «Нева»). Активистка «Экологии Поварово» Галина говорила «Зеленоград.ру», что по решению суда от 2014 года в течение 20-25 лет территории свалки и рядом с ней не должны ничего строить, так как земля должна восстанавливаться. «Сейчас они решили делать рекультивацию, проводят общественные слушания, и Министерство природопользования никак не хочет слушать и сопоставлять КПО и имеющуюся свалку. Там расстояние — 200 шагов, но они говорят, что это два разных объекта», — заявляет она.

В администрации Солнечногорска на это ответили, что влияние «генеральской свалки» учитывалось при подготовке проекта КПО. Так, уточняют чиновники, прошли проектно-изыскательские работы и сделаны экологические замеры. «Зафиксировать показатели влияния „генеральской“ свалки было необходимо и для того, чтобы уровень ее воздействия не соотносили с новым объектом» , — добавили в администрации.

Экоактивистка Светлана Долгова в 2020 году писала, что под тоннами мусора на земле могут скрываться законсервированные ракетные шахты, также заполненные отходами. «И всё это сейчас находится под землёй. Тухнет и выделяет всё, что выделяется при разложении отходов. Включая метан. Я не специалист, и сейчас я лишь излагаю опасения людей, которые это видели и об этом знают» , — написала она, попросив военных поднять проект военной части, находившейся вблизи Поварово-Лыткино.

На вопрос «Зеленоград.ру» об этом в администрации Солнечногорска заверили, что бурение (в том числе тела полигона) никаких отходов, кроме бытовых, не показало. Опасных, токсичных и промышленных отходов специалисты также не нашли.