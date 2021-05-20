Рекультивацию огромной свалки рядом с Зеленоградом отложили на следующий год. На неё потратят не меньше полумиллиарда рублей 20.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Рекультивация свалки в Поварово начнется в 2022 году, сообщили «Зеленоград.ру» в администрации Солнечногорского городского округа. В следующем же году чиновники выберут подрядчика. На работы в 2022 году потратят 532 млн рублей, 505 из которых — субсидия из бюджета Московской области. Размер финансирования на 2023 год пока не известен.

Ранее сообщалось, что рекультивация начнется летом 2021 года: эта дата была указана в положительном заключении Роспотребнадзора на проект санитарно-защитной зоны.

Сейчас старая свалка занимает 21 га, она расположена на трех кадастровых участках площадью 51 га в десяти километрах от Зеленограда.

В ее санитарно-защитную зона (она составляет 500 метров) попадают СНТ «Энтузиаст» — между ними около 330 метров — и «Полянка-89» (490 метров). Точно неизвестно, что это означает для самих СНТ: по информации юристов, нет законодательных актов для уже существующих объектов, которые попали в санитарно-защитную зону. Но суды в отдельных случаях принимают решение о переселении людей. Другие ближайшие к свалке СНТ расположены минимум на расстоянии 700 метров, максимум на удалении 2,5 км.

Как пройдет рекультивация

Проект рекультивации свалки в Поварово разрабатывала компания «Геотехпроект». Работы по рекультивации будут проходить в три этапа:

  • подготовительный (один месяц): организация бытового городка, снос существующих зданий, демонтаж существующих инженерных сетей, геодезические работы
  • технический (11 месяцев): формирование тела полигона, устройство армогрунтовой подпорной стены, системы сбора фильтрата с очистными сооружениями, устройство ливневок, устройство пассивной дегазации, строительство КПП, трансформаторной подстанции, системы видеонаблюдения, электросетей
  • биологический (четыре года): подготовка плодородного слоя почвы, посев многолетних трав, полив, удобрение, подсев газонных трав.

Сейчас общая масса мусора на свалке в Поварово — 2,3 миллиона кубометров, отходы расположены на двух картах полигона. В ходе рекультивации отходы с малой карты перемещаются в большую, где и сформируется окончательное тело полигона площадью 16 га. Площадь малой карты также рекультивируют, ее засыплют землей. Как ее будут использовать в дальнейшем, неизвестно, участком будет распоряжаться Солнечногорский район.

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Какие вопросы есть к проекту рекультивации

Один из самых спорных моментов — строительство рядом со свалкой комплекса по переработке отходов (КПО «Нева»). Активистка «Экологии Поварово» Галина говорила «Зеленоград.ру», что по решению суда от 2014 года в течение 20-25 лет территории свалки и рядом с ней не должны ничего строить, так как земля должна восстанавливаться. «Сейчас они решили делать рекультивацию, проводят общественные слушания, и Министерство природопользования никак не хочет слушать и сопоставлять КПО и имеющуюся свалку. Там расстояние — 200 шагов, но они говорят, что это два разных объекта», — заявляет она.

В администрации Солнечногорска на это ответили, что влияние «генеральской свалки» учитывалось при подготовке проекта КПО. Так, уточняют чиновники, прошли проектно-изыскательские работы и сделаны экологические замеры. «Зафиксировать показатели влияния „генеральской“ свалки было необходимо и для того, чтобы уровень ее воздействия не соотносили с новым объектом» , — добавили в администрации.

Экоактивистка Светлана Долгова в 2020 году писала, что под тоннами мусора на земле могут скрываться законсервированные ракетные шахты, также заполненные отходами. «И всё это сейчас находится под землёй. Тухнет и выделяет всё, что выделяется при разложении отходов. Включая метан. Я не специалист, и сейчас я лишь излагаю опасения людей, которые это видели и об этом знают» , — написала она, попросив военных поднять проект военной части, находившейся вблизи Поварово-Лыткино.

На вопрос «Зеленоград.ру» об этом в администрации Солнечногорска заверили, что бурение (в том числе тела полигона) никаких отходов, кроме бытовых, не показало. Опасных, токсичных и промышленных отходов специалисты также не нашли.

История вопроса

Незаконная свалка в Поварово появилась на земле министерства обороны в 2006 году. Тогда генералы министерства обороны передали землю для «рекультивации и восстановления» коммерческой организации. Но под видом рекультивации фирма сначала спилила окрестный лес, а потом сделала свалку. Она загрязнила реку Радомлю (приток Клязьмы и Истры), а зловоние от отходов распространялось на несколько километров. В 2012 году свалку закрыли, против генерал-полковника Юрия Соловьева возбудили уголовное дело, которое, впрочем ничем не закончилось — истек срок давности.

Рядом со свалкой собираются строить комплекс по переработке отходов (КПО) «Поварово» — с его экологической экспертизой возникли проблемы — местные жители пытались оспорить её в суде, но проиграли в первой и апелляционной инстанциях.

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Метки:
экология, свалка, поселок поварово
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