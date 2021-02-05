Роспотребнадзор выдал положительное заключение на проект санитарно-защитной зоны, разработанной для рекультивации большой свалки в Поварово, в десяти километрах от Зеленограда. В документе сообщается, что работы по восстановлению участка запланировано на лето 2021 года.
Сейчас старая свалка занимает 21 га, она расположена на трех кадастровых участках площадью 51 га. Для объектов 2-го класса опасности, к которым отнесли свалку, санитарно-защитная зона составляет 500 метров. В нее попадают СНТ «Энтузиаст» — между ними около 330 метров — и «Полянка-89» (490 метров). Точно неизвестно, что это означает для самих СНТ: по информации юристов, нет законодательных актов для уже существующих объектов, которые попали в санитарно-защитную зону. Но суды в отдельных случаях принимают решение о переселении людей.
Другие ближайшие к свалке СНТ расположены минимум на расстоянии 700 метров, максимум на удалении 2,5 км. По приведенным расчетам, выбросы загрязняющих веществ в процессе рекультивации составят около 2 тысяч тонн в год, из которых более 95 процентов — метан. Это будет на 338,2 тонны в год меньше, чем в 2020 году.
Проект рекультивации свалки в Поварово разрабатывала компания «Геотехпроект». Работы по рекультивации будут проходить в три этапа:
- подготовительный (один месяц): организация бытового городка, снос существующих зданий, демонтаж существующих инженерных сетей, геодезические работы
- технический (11 месяцев): формирование тела полигона, устройство армогрунтовой подпорной стены, системы сбора фильтрата с очистными сооружениями, устройство ливневок, устройство пассивной дегазации, строительство КПП, трансформаторной подстанции, системы видеонаблюдения, электросетей
- биологический (четыре года): подготовка плодородного слоя почвы, посев многолетних трав, полив, удобрение, подсев газонных трав.
Сейчас общая масса мусора на свалке в Поварово — 2,3 миллиона кубометров, отходы расположены на двух картах полигона. В ходе рекультивации отходы с малой карты перемещаются в большую, где и сформируется окончательное тело полигона площадью 16 га. Площадь малой карты также рекультивируют, ее засыплют землей. Как ее будут использовать в дальнейшем, неизвестно, участком будет распоряжаться Солнечногорский район.
Когда администрация Солнечногорского района объявит конкурс на поиск подрядчика и когда начнутся работы по рекультивации, неизвестно.
Незаконная свалка в Поварово появилась на земле министерства обороны в 2006 году. Тогда генералы министерства обороны передали землю для «рекультивации и восстановления» коммерческой организации. Но под видом рекультивации фирма сначала спилила окрестный лес, а потом сделала свалку. Она загрязнила реку Радомлю (приток Клязьмы и Истры), а зловоние от отходов распространялось на несколько километров. В 2012 году свалку закрыли, против генерал-полковника Юрия Соловьева возбудили уголовное дело, которое, впрочем ничем не закончилось — истек срок давности.
Рядом со свалкой собираются строить комплекс по переработке отходов (КПО) «Поварово» — с его экологической экспертизой возникли проблемы — местные жители пытались оспорить её в суде, но проиграли.