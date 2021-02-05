Роспотребнадзор выдал положительное заключение на проект санитарно-защитной зоны, разработанной для рекультивации большой свалки в Поварово, в десяти километрах от Зеленограда. В документе сообщается, что работы по восстановлению участка запланировано на лето 2021 года.

Сейчас старая свалка занимает 21 га, она расположена на трех кадастровых участках площадью 51 га. Для объектов 2-го класса опасности, к которым отнесли свалку, санитарно-защитная зона составляет 500 метров. В нее попадают СНТ «Энтузиаст» — между ними около 330 метров — и «Полянка-89» (490 метров). Точно неизвестно, что это означает для самих СНТ: по информации юристов, нет законодательных актов для уже существующих объектов, которые попали в санитарно-защитную зону. Но суды в отдельных случаях принимают решение о переселении людей.